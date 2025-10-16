Rastas iki šiol nežinomos dinozaurų rūšies skeletas

Paleontologų komanda iš „Conicet“ tyrimų instituto rado beveik visą iki šiol nežinomos dinozaurų rūšies, kuri yra apskritai viena seniausių, skeletą. Mažas ilgakaklis dinozauras gyveno prieš 230 mln. metų, pranešė mokslininkai.
Mokslininkai skeletą rado šiaurės vakarinėje La Riochos provincijoje 3 tūkst. metrų aukštyje ir naujai rūšiai davė vardą Huayracursor jaguensis. Ji gyveno Triaso – mezozojaus eros periodo – pabaigoje. Pasak mokslininkų komandos, tuo metu Žemėje atsirado pirmieji dinozaurai ir žinduolių protėviai.
„Manome, kad Huayracursor amžius yra 230–225 mln. metų. Vadinasi, tai vienas seniausių dinozaurų pasaulyje“, – sakė Agustínas Martinellis, vienas tyrimo apie sensacingą radinį autorių. Studija paskelbta specializuotame žurnale „Nature“. Naujai atrasta rūšis gali būti gimininga kitiems žolėdžiams ilgakakliams dinozaurams. Toks suaugęs dinozauras tikriausiai buvo dviejų metrų ilgio ir svėrė 18 kg.
Be dinozauro kaukolės mokslininkai taip pat rado visą jo stuburą iki uodegos ir beveik visus priekinių ir užpakalinių galūnių kaulus. Tyrimo autoriai mano, kad beveik visas skeletas gali tapti nauju atskaitos tašku tyrinėjant dinozaurų evoliuciją.
