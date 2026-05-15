 Prie Danijos krantų rastas negyvas banginis

Prie Danijos krantų rastas negyvas banginis

2026-05-15 12:38
Lina Linkevičiūtė (ELTA) (504624)

Prie Danijos Anholto salos krantų rastas negyvas banginis, ketvirtadienio vakarą pranešė Danijos naujienų agentūra „Ritzau“, remdamasi šalies aplinkos agentūra.

<span>Prie Danijos krantų rastas negyvas banginis</span>
Prie Danijos krantų rastas negyvas banginis / Asociatyvi magnific.com nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Pranešime teigiama, kad banginis buvo rastas maždaug už 75 metrų nuo kranto. Manoma, kad jis buvo negyvas jau kurį laiką.

Kol kas neaišku, ar tai tas pats banginis, kurį Vokietijos spauda praminė Timiu – Timis kovo pabaigoje užplaukė ant seklumos prie Vokietijos Baltijos jūros pakrantės, tačiau maždaug po mėnesio gelbėtojai perkėlė jį į Skagerako sąsiaurį Šiaurės jūroje.

Vietos gamtos prižiūrėtojas transliuotojui „TV 2 Østjylland“ sakė, kad šis gyvūnas tikriausiai buvo 10–15 metrų ilgio kuprotasis banginis.

Valdžios institucijos šiuo metu neplanuoja ištraukti banginio, tačiau tai dar gali pasikeisti, jei lavonas priartės prie pakrantės, priduriama pranešime.

Šiame straipsnyje:
Danijos krantai
negyvas banginis
rastas banginis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
RIMAS
Nemuno pakranteje ties nemencyne rastas negyvas kilbukas. Pradetas tirimas. Manoma nesilaike saugaus greicio ir isplauke i kranta.
0
0
gaila
ir kodėl jam gyvenimas buvo nemielas, tiek žmonių jį gelbėjo
0
0
Visi komentarai (2)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų