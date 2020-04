„Padėkime ereliams“ kolektyvas: svarbiausia žiniomis pagrįsta paukščių apsauga

„Apie žmones, kurie bris per pelkes su sunkiais kroviniais, lips į medį, nemiegos naktį, pamirš laisvalaikį ir dar dažnai patys už tai susimokės dėl to, kad paukščiams būtų geriau. Dar – apie žmones, kurie klausia, kurie palaiko, kurie supranta, nors tie paukščiai gal ir toli, gal ir tik virtualiai, gal ir norėtųsi iš arčiau, gyviau. Dar labiau apie tuos, kurie randa lizdą, siunčia, skambina, rūpinasi. Kurie keliauja kartu su mūsų ambasadoriais iki pat Afrikos gilumos, pergyvena, kai dykumose nėra ryšio... Taip, taip, čia apie jus, mūsų skaitytojai ir sekėjai, mūsų atrama ir parama – be jūsų būtų sunku būti ir mums – tiems lipantiems, einantiems, rašantiems“, – sako „Padėkime ereliams“ kolektyvas.

„Kilo toks noras paskaičiuoti ir patys nustebome. Kaip VšĮ gyvuojame nuo 2003 m., bet dauguma iš mūsų nedidelio būrelio plėšrių paukščių tyrimais ir apsauga užsiimame daug ilgiau. Ir per tą laiką iškelta/suremontuota daugiau kaip 500 plėšrių paukščių lizdų, per 700 inkilų pelėdoms. Darbus reiktų matuoti ne vien tuo – dar ir surastais ir apsaugotais lizdais, tyrimais ir juos vainikuojančiais moksliniais straipsniais, nes svarbiausias mūsų principas – tikslinga plėšrių paukščių apsauga, paremta faktais, žiniomis. Ne mažiau svarbi ir bene geriausiai matoma veikla – naujoviški metodai, kuomet mokslinės žinios renkamos pasitelkiant siųstuvus. Ir šalia viso to – kantrios, nuoseklios švietimo pastangos – ne tik jums papasakoti, kokį turtą turime, ne tik leisti pažinti iš arčiau, sužinoti įdomybes, bet ir diskusijose bandyti apginti gamtos, paukščio interesą, bandyti paaiškinti, kodėl paukštį saugoti svarbu, kodėl reikia tiksliai žinoti, kur ir kaip... Jei palaikote šią mūsų veiklą, tuomet kviečiame prisidėti. Vienas iš paprasčiausių būdų – paskirti savo 1,2 % gyventojų pajamų mokesčių. Jums tai nieko nekainuos (tik laiką deklaracijai užpildyti), o mums ir paukščiams, kurių apsaugos siekiame, – be galo svarbu“, – sako „Padėkime ereliams“ kolektyvas.

Visa informacija – čia ir „Facebook“ paskyroje.