Ketverius metus dingusi papūga grįžo namo ir pradėjo kalbėti ispaniškai

Laimingas susitikimas įvyko, kai Pietų Kalifornijos veterinarijos gydytoja Teresa Mikko supainiojo Naidželą su savo dingusia papūga. Išsiaiškinusi, kad paukštis ne jos, T. Mikko atsekė Naidželo mikročipą ir rado jo šeimininką Darreną Cheeką.
Darrenas, kilęs iš Jungtinės Karalystės, gyvena Torrance'o mieste, Kalifornijoje.
„Prisistačiau ir paklausiau: „Ar pametėte savo paukštį?“ – pasakojo Teresa „Torrance Daily Breeze“. – Iš pradžių jis pasakė: „Ne.“ Bet jis manė, kad turiu mintyje pastarąsias dienas.“
Tada Teresa patikrino Darreno vardą ir paaiškino, kad dingusią papūgą rado moteris vardu Džulija Sperling.
Darrenas paaiškino, kad Naidželas dingo prieš ketverius metus. Vyras buvo šokiruotas sužinojęs, kad dabar papūga kalba ispaniškai.
Susitikimas su Naidželu buvo labai emocingas. Darrenas prisipažino, kad apsiverkė sužinojęs apie papūgos sugrįžimą.
„Jam puikiai sekasi“, – sakė Darrenas. – Tai labai keista. Žinojau, kad tai jis nuo tos akimirkos, kai jį pamačiau.“
Džulija papasakojo apie papūgos radimą.
„Jis buvo laimingiausias paukštis. Jis dainavo ir kalbėjo nevaldomai, lojo kaip šuo. Esu iš Panamos, o jis manęs ispaniškai klausė: „Kas nutiko?“
Tačiau į Darreną kreipėsi šeima, paaiškindama, kad jų manymu Naidželas gali būti papūga, kurią jie prieš kelerius metus įsigijo garažų išpardavime. Paaiškėjo, kad kol Naidželas buvo dingęs, jis rado naują šeimą, kuri jį pavadino Morganu. Šeima paaiškino, kad jiems plyšo širdis, kai jis išskrido.
Pasikalbėjęs su Laiza Smith, kuri teigė, kad paukštį įsigijo jos seneliai, Darrenas sutiko grąžinti Naidželą šeimai, kuri juo rūpinosi ketverius metus.
L. Smith paaiškino, kad Naidželas ispanų kalbos išmoko iš jos senelio, gimusio Gvatemaloje.
„Esame be galo laimingi“, – sakė L. Smith ir pridūrė, kad Naidželas ir jos senelis turi labai „ypatingą ryšį“.
„Mano močiutė mirė maždaug prieš dvejus metus. Papūga yra vienas iš paskutinių mano senelio prisiminimų“, – sakė ji. – Jam buvo sunku netekti Morgano. Juos sieja labai ypatingas ryšys.“
