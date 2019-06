Į Lietuvą iš Baltarusijos atvežta 50 nykstančių meldinių nendrinukių jauniklių

Iki šiol Žuvinto šių paukščių populiacija buvo labai maža – vos keli patinai.

Baltijos aplinkos forumo ornitologas Gintaras Riauba pastebi, kad meldinių nendrinukių perkėlimas išskirtinis ne tik dėl to, jog su šia rūšimi to dar niekas iki šiol nėra bandęs atlikti, bet ir dėl to, jog tai – antrasis tolimojo migranto perkėlimas pasaulyje.

„Kažką panašaus atlikti yra bandyta tik Šiaurės Amerikoje. Kolegos Vokietijoje jau artimiausiu metu pritaikys mūsų sukauptą patirtį ir tą patį atliks savo šalyje“, – teigė jis.

Pirmasis meldinių nendrinukių perkėlimo etapas vyko pernai. Jį tarptautiniai ekspertai vertina kaip labai sėkmingą, kadangi buvo išauginti ir į laisvę paleisti net 98 proc. atsivežtų paukščių, o šiemet peržiemoję Afrikoje į Žuvintą grįžo bent 9 patinai – toks rodiklis yra bent du kartus didesnis nei natūralus pirmamečių jauniklių išgyvenamumas.

Galutinis grįžusiųjų pernykščių paukščių skaičius paaiškės birželio pabaigoje arba liepos pradžioje, kai bus baigta patelių paieška.