Europos aplinkos agentūra: 80 proc. ES natūralių buveinių yra prastos būklės

2013–2018 metus apimanti ataskaita rodo, kad padėtis pablogėjo palyginti su 2007–2012 metų laikotarpiu, kai 77 proc. natūralių buveinių būklė buvo „nepalanki“.

„Mums Europoje aiškiai reikia didelio masto atkūrimo“, – žurnalistams sakė vienas ataskaitos autorių, EAA ekspertas Carlosas Romao.

„Tai privaloma net tik dėl bioįvairovės, bet ir dėl klimato kaitos darbotvarkės“, – sakė jis.

Įprastos dirbamų žemių rūšys, tokios kaip dirviniai vieversiai, ir buveinės, tokios kaip drėgni viržynai, nyksta visame žemyne.

Buveinės ir rūšys patiria įvairų spaudimą, įskaitant intensyvų ūkininkavimą, miestų plėtimąsi, turizmą ir rekreaciją, netvarią miškininkystę, taršą.

Iššūkį taip pat kelia klimato kaita, nulemianti didesnes sausras ir kritulių kiekio mažėjimą.

Per stebėtą šešerių metų laikotarpį 28 ES narėse, įskaitant dabar jau išstojusią Jungtinę Karalystę, EAA užregistravo per 67 tūkst. žmogaus veiklos tipų, kenkiančių aplinkai.

Mažiau nei pusės – 47 proc. – paukščių rūšių ES apsaugos būklė yra „gera“. 2007–2012 metų periodu tokių rūšių buvo 5 proc. daugiau.

Kita susirūpinimą kelianti sritis yra apdulkintojams svarbios buveinės, nes jos turi didžiulę reikšmę planetos bioįvairovei. Jų apsaugos būklė pablogėjo labiau nei kitų, rodo ataskaita.

Tačiau ne visos išvados bauginančios.

„Geros“ apsaugos būklės gyvūnų rūšių yra 27 proc. – nors ir mažai, bet 4 procentiniais punktais daugiau nei ankstesniu laikotarpiu.

Be to, gamtosauginės pastangos atsiperka.

Tos gamtinės buveinės, kurias apima ES saugomų teritorijų tinklas „Natura 2000“, laikosi geriau už kitas buveines, nurodė EAA.

Todėl virtinės rūšių ir buveinių, tokių kaip varlės Rana dalmatina Švedijoje, pakrančių lagūnos Prancūzijoje ir barzdotieji grifai visoje ES, būklė pagerėjo.

„Natura 2000“ saugomos teritorijos sudaro 18 proc. ES sausumos – šis skaičius nesikeičia nuo 2012 metų – ir 10 proc. jūrų: 4 proc. daugiau.

Tačiau danų aplinkosaugos organizacija „Noah“, priklausanti organizacijų grupei „Friends of the Earth“, nurodo, kad to nepakanka.

„Mažiausiai 30 proc. sausumos ir 30 proc. jūrų teritorijų Europos Sąjungoje turėtų būti apsaugotos įstatymu, o aplinkos koridoriai turėtų tapti realaus visos Europos gamtos tinklo dalimi“, – sakoma spalio pradžioje paskelbtame „Noah“ tyrime.