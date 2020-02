Australijoje iškirtus plantaciją nugaišo dešimtys koalų

Australijoje užmigdytos dešimtys koalų, dar 80 gydomos dėl patirtų sužeidimų ir bado po to, kai jų buveinėje buvo iškirsti medžiai, o vyriausybė pirmadienį inicijavo tyrimą.

Viktorijos aplinkos departamentas nurodė, kad šios valstijos aplinkosaugos kontrolės tarnyba tiria „didelį nerimą keliantį incidentą“, per kurį nugaišo dešimtys koalų eukaliptų plantacijoje netoli pakrantėje esančio Portlando miesto.

„Jei bus nustatyta, kad tai įvyko dėl sąmoningų žmogaus veiksmų, tikimės, kad aplinkosaugos kontrolierė tučtuojau imsis veiksmų prieš kaltininkus“, – pažymėjo departamentas.

Pagal įstatymus, skirtus apsaugoti Australijos gyvūniją ir augaliją, atsakingi asmenys gali sulaukti didelių baudų.

Pasak Aplinkos departamento, savaitgalį iš plantacijos į veterinarijos įstaigas buvo išvežta maždaug 80 koalų, o kitas teko užmigdyti.

„Gyvūnijos ir augalijos gerovės vertinimą ir pagalbos skubumo nustatymą tęs kvalifikuoti globėjai ir veterinarijos gydytojai“, – rašoma departamento pranešime.

„Planuojama perkelti likusius gyvūnus už (plantacijos) ribų, jeigu jų būklė bus pakankamai gera, kad būtų galima juos perkelti“, – priduriama jame.

Aplinkosaugos aktyvistų grupė „Friends of the Earth“ pareiškė, kad plantacija buvo iškirsta gruodį – tas incidentas apibūdinamas kaip „žudynės“, per kurias nugaišo ar buvo sužeista šimtai koalų.

Organizacijos teigimu, incidento mastas paaiškėjo vietos gyventojams pastebėjus, kad pastarosiomis dienomis buldozeriai į krūvas stumdė negyvas koalas.

Apie įvykį pranešta niokojantiems krūmynų gaisrams sunaikinus didelius ruožus koalų arealų Australijos pietryčiuose ir pražudžius tūkstančius gyvūnų, laikomų „pažeidžiamais“ dėl išnykimo grėsmės.

Australijos miško produktų asociacija tvirtina, kad viena miškų ūkio darbų rangovė, lankydamasi griežtų gamtosaugos taisyklių, lapkritį nuėmė derlių minėtos plantacijos teritorijoje. Asociacijos teigimu, likę medžiai buvo iškirsti vėliau, kai rangovės darbuotojai paliko sklypą.

„Lieka neaišku, kas buldozeriais išvartė medžius, kai ant jų, matyt, buvo koalų, bet visiškai akivaizdu, kad tai nebuvo kuri nors plantacijų ūkio ar miškininkystės įmonė“, – pareiškė asociacijos generalinis direktorius Rossas Hamptonas (Rosas Hamptonas).

„Palaikome visus tuos, kurie reikalauja, kad kaltininkas būtų nubaustas pagal visą įstatymų griežtumą“, – tvirtino jis.

Ši miškininkystės pramonės lobistų grupė taip pat pažadėjo atlikti atskirą tyrimą.