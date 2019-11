Stilistė V. Šaulytė atskleidė, koks batų stilius bus madingiausias šią žiemą

Patogi, darbininkų laikus menanti apranga – tai didžiausias sezono hitas: biure jau nieko nebestebina dėvimas kombinezonas ar safaritipo švarkai su daugybe kišenių, kurios anuomet buvo skirtos laikyti įrankiams.

Ne išimtis ir avalynė – žygio batai šiandien yra viena karščiausių tendencijų, kurios vaikosi kiekviena stileiva. Šiais metais tokio tipo batai užima lyderiaujančias pozicijas kartu su kaubojiškais, ilgaauliais virš kelių bei motociklininkų aulinukais.

„Šiandien tampa populiaru derinti darbininkų rūbus menantį stilių su populiariąja gatvės mada. Būtent dėl to žymieji kalnų batai užkariauja gatves. Be to, šie aulinukai dera su masyvia ir pastaruoju metu išpopuliarėjusia „tėčių“ mada, nes jai būdingi „bjaurūs“, per dideli siluetai. Visos šios tendencijos centre – patogumas, kuris tampa pagrindiniu šių metų stiliaus elementu“, – teigė V. Šaulytė.

Žygiams ne tik į kalnus, bet ir parduotuves

Originali šių grubių batų versija buvo sukurta labai specifiniam tikslui – eiti per nelygų žvyro paviršių ar kopti į slidžias uolas, žliaugiant lietui ir sningant. Tačiau pastaruoju metu šie batai tapo pamėgti ir visur skubančių bei nuolat patogumo ieškančių miesto merginų.

„Šiais laikais mada mėgsta kontrastų derinimą, kurio dėka stilius paaštrėja ir atsiskleidžia kitomis spalvomis. O kas skamba labiau kontrastingai nei žygeivio batai ir lengva suknelė? Nors šiandien jau darosi sunku nuspręsti, ar žmogus iš tiesų madingas, ar paprasčiausiai nešioja „praktiškus“ rūbus iš senelių spintos, tačiau atnaujinto silueto žygeivių batų modeliai šią dilemą palengvina. Parduotuvėse rasite tokių aulinukų su stilingu lakiniu paviršiumi, elegantiškomis detalėmis, jie papildomi madingais kailio elementais arba spalvingais suvarstymais. Būtent tokių modelių pasirinkimas tikrai neleis suabejoti jūsų stiliaus pojūčiu“, – komentavo stilistė.

Grubūs batai – tinka ir romantikėms

Grubumas, masyvumas – tai žodžiai, kurie iš pirmo žvilgsnio nedera su elegancija. Nors atrodo, jog šie masyvūs batai tiktų tik tokioms maištininkėms kaip Bella Hadid, viena iš elegantiškiausių pasaulio moterų – Kembridžo hercogienė Kate Middleton – puikiai demonstruoja, kaip žygio batus pritaikyti net karališkajam garderobui, vadinasi – jie gali būti labai universalūs.

„Kaip juos avėti? Derinkite tokius batus su blizgančiu ar odiniu pieštuko formos sijonu, balansuodamos tarp oficialaus ir gatvės stiliaus nerūpestingo įvaizdžio. Jeigu norite, kad jūsų įvaizdis būtų labiau iššaukiantis, suporuokite šiuos batus su gėlėmis siuvinėtu midisijonu ir nesenstančia odine striuke, kuri suteiks jūsų įvaizdžiui aštrumo. Nesvarbu, ar kopinėjate kalnuose, ar nuolat skubate ir lekiate miesto gatvėmis – darykite tai patogiai ir stilingai“, – sakė V. Šaulytė.

Anot stilistės, pasirinkus tinkamą medžiagą ir siluetą, tokius kalnų kopinėtojų batus galėsite autis ir į romantišką pasimatymą.

„Lakuotas paviršius – visada suteikia įvaizdžiui daugiau elegantiškumo, todėl keliaujant į vakarėlį ar pasimatymą rekomenduoju rinktis būtent tokį modelį. Taip pat šiuo atveju puikiai pasitarnautų krokodilo odos imitacija, kuri vis dar nesitraukia iš mylimiausiųjų sąrašo. Lakuoti žygio batai, klasikinis sijonas ir raštuotos ar blizgios pėdkelnės – tai stilingas ir nerūpestingas derinys. Beje, siūlau pagalvoti ir apie iš batų kyšančias blizgias kojines – tai dar vienas akcentas, puikiai pagyvinsiantis įvaizdį“, – patarė ji.

„Oversized“ mada – neoficialios mados gerbėjoms

Jeigu romantiškas įvaizdis – ne jums, su grubiais žygio aulinukais turite ir daugiau pasirinkimų. Šį sezoną mes kalbame apie masyvumą – dideli krepšiai, didelės ir pūstos striukės bei, žinoma, masyvūs batai – šio sezono akcentai, kuriuos drąsiai derinkite tarpusavyje.

„Masyvi aulinukų forma yra ir praktiška: aulas palaiko koją bate, papildomi kailio akcentai ir storas padas izoliuoja kojas nuo drėgmės. Tačiau šie elementai ne tik praktiški, bet ir idealiai dera su masyvia mada. Pavyzdžiui, aš labai mėgstu derinį, kuriame puikiai tinka džinsai, „oversized“ megztinis ir didžiulis „teddy bear“ stiliaus paltas. Aptempti džinsai puikiai kontrastuoja su dideliais batais ir viršutine aprangos dalimi, todėl sukuria vientisą siluetą“, – sakė tinklaraštininkė.

Kalbant apie spalvų spektrą, V. Šaulytė siūlo rinktis kiek žemiškesnių tonų žygio stilistikos avalynę: smėlio, pilkos ar juodos spalvos. Drąsesnėms pravartu atkreipti dėmesį į rožinius ar burgundiškus atspalvius. Taip pat žvalgykitės ir į baltą spalvą, nes balti aulinukai vis dar nesitraukia iš populiariųjų sąrašų, todėl galėtų tapti bet kokio jūsų įvaizdžio akcentu.