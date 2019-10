Stilistė atskleidė, kokio tipo aulinukai bet kokį derinį pavers itin elegantišku

Tačiau šio šaltojo sezono mados vėjai ilgaaulius ir vėl atpūtė į madingiausiųjų gretas, todėl daugelis ėmė žvalgytis tinkamiausios poros. „Nors vis dar baiminamasi, kad tokia avalynė yra sunkiai derinama, atminkite, kad skirtingų stilių ilgaauliai puikiai tinka įvairiausioms progoms ir figūros tipams, tereikia žinoti keletą derinimo subtilybių“ – teigia stilistė Viktorija Šaulytė.

„Daugelis mados atstovų tikina, kad ilgaauliai – tai vieni seksualiausių batų visoje mados istorijoje. Net jeigu jūsų aprangos derinys nuobodus ir kasdieniškas, ilgaauliai akimirksniu suteiks elegancijos. Tačiau yra viena sąlyga – jūs turite išdrįsti juos apsiauti! Pamirškite tuos laikus, kai ilgaauliai buvo siejami su vulgarumu ar priminė Julia Roberts vaidmenį filme „Graži moteris“. Nuo šiol ilgaauliai – tai svarbiausias jūsų stiliaus akcentas“, – teigia V. Šaulytė.

Madingiausieji – klasikiniai aulinukai iki kelių

Šio rudens karščiausi ilgaauliai – tai batai iki kelių, dar žinomi „stovepipe“ pavadinimu.

„60-ieji – tai viena iš stilingiausių mados epochų, iš kurios ir atkeliavo šis batų modelis. Tokio ilgio avalynė tinka tiek dienai, tiek vakarui: suklysti su jais beveik neįmanoma. Juos derinkite tiek prie džinsų, tiek prie ilgų sijonų. Aš savuosius derinau prie baltų kelnių, taip sukuriant stilingą kontrastą. Beje, įvairaus aukščio kulnai taip pat leis varijuoti stiliais – aukštesnis atrodys puošniau, žemas – puikiai papildys kasdienį įvaizdį“, – teigia stilistė.

Anot V. Šaulytės, taip pat svarbu atkreipti dėmesį į avalynės stilių ir puošmenas. Nors šie batai yra itin universalūs, reikėtų atminti, kad net ir mažos detalės gali pakeisti bendrą vaizdą.

„Jei turite ilgas ir lieknas kojas, drąsiai rinkitės ilgaaulius su įvairiomis puošmenomis: sagtimis, raiščiais, siuvinėjimais, o norinčioms vizualiai prailginti kojas, reikėtų vengti įvairių detalių ir blizgių akcentų – jie platins vaizdą ir nesuteiks norimo efekto. Be to, jeigu jūsų blauzda platesnė, rinkitės batus, kurie jos per daug neaptemptų ir neišryškintų“, – tikina mados tinklaraščio „Deichmann Shoelove“ autorė.

Šį sezoną V. Šaulytė siūlo išbandyti ne tik klasikinius, bet ir apkritusius (angl. „slouchy“) ilgaaulius. Taip pat šalia juodos spalvos aprangoje priderinti itin madingus smėlio, samanų, rudos atspalvius.

Norinčioms išsiskirti – batai virš kelių

Batai virš kelių dominuos šio šaltojo sezono madoje. Jie puikiai tiks pereinamuoju laikotarpiu, kai tokią avalynę galima avėti net ir be pėdkelnių. Taip pat ir orams atšalus, kai tokie batai, avimi ant džinsų ar kelnių, garantuos šilumą.

„Aulinukai virš kelių yra pakankamai nauja tendencija, greitai pavergusi madingiausiųjų širdis – juos kasdieniam įvaizdžiui renkasi tokios žvaigždės kaip Gigi Hadid, Heidi Klum ar Rihanna. Jei nesate tikra dėl šio modelio, pradžiai siūlau rinktis juodos arba pilkos spalvos aulinukus grubesniu kulnu. Megztinis, sijonas ir ilgaauliai su norimomis detalėmis – tai šiltas ir patogus variantas šaltuoju sezonu. Aš pati šiems batams renkuosi romantišką įvaizdį: plazdančio sijono ir didesnio megztinio derinį. Taip sukuriamas balansas tarp seksualaus, bet ir valiūkiško stiliaus“, – apie derinimą pasakoja V. Šaulytė.

Batai virš kelių nudžiugins ir tas, kurios nori sukurti ilgesnių bei lieknesnių kojų įvaizdį.

„Dievinu šio ilgio batus, kadangi jie tinka prie daugumos figūros tipų. Lieknų ir ilgų kojų savininkės šiuos batus gali stilizuoti su daugeliu skirtingų aprangos akcentų: nuo trumpų šortų iki ilgų švarkų, sujuostų diržais. Tos, kurios nori prailginti kojas, gali atidengti dalelę šlaunų. Šiuo atveju pasitarnaus nykščio taisyklė: jei ketinate parodyti nuogą koją, įsitikinkite, kad tarpas tarp batų ir sijono neviršytų 15 centimetrų“, – teigia stilistė.

Drąsesnėms – gyvūnų raštų ilgaauliai

Madingiausios ilgaaulių versijos šį sezoną bus margintos gyvūnų raštais, kurie pasirodė visose rudens mados kolekcijose. Šį sezoną rinkitės leopardo, gyvatės, karvės arba zebro raštus.

„Derinant margus batus itin svarbu atkreipti dėmesį į drabužius – jie neturėtų būti iššaukiantys ir apnuoginantys. Tegul batai tampa jūsų įvaizdžio akcentu – derinkite juos su džinsais, balta palaidine ir odine striuke arba rinkitės elegantišką, monochromatinį įvaizdį su neutraliais, šviesiais tonais. Rekomenduoju vengti spalvų ir raštų pertekliaus, – tikina mados tinklaraštininkė.

Anot V. Šaulytės, margi aulinukai tinka įvairiems figūros tipams, tačiau svarbu atkreipti dėmesį į jų raštą.

„Šiandien raštuota avalynė tiks įvairaus sudėjimo merginoms. Svarbiausia, atkreipkime dėmesį į tai, ar batas per daug neapsitempia ir nespaudžia. Naudokite tas pačias taisykles, kaip ir renkantis juodus ilgaaulius – vientisi, virš kelių esantys batai be papildomų puošmenų sukurs ilgų kojų vaizdą. Siūlyčiau rinktis vertikalų raštą, kuris vizualiai lieknina kojas“, – sako V. Šaulytė.