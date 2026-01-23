Šaltuoju metų laiku pametami brangūs papuošalai: kaip to išvengti?

Ieško savininkų
Miestiečiai skelbė radę žiedų, auskarų, apyrankių.
Viena moteris ieško auksinio žiedo savininko, papuošalą ji aptiko Žalgirio gatvėje.
Tai ne vienintelis panašus pranešimas įvairiausiose socialinių tinklų grupėse.
Klaipėdiečius ypač sužavėjo tai, kad aukso dirbinį radę piliečiai jo nesisavina, neparduoda lombarduose, o skelbia ieškantys savininkų.
Žalgirio gatvėje rastas žiedas, panašu, yra vestuvinis, tad daugelis žmonių atsiliepė į tokį klaipėdietės pranešimą.
„Pagarba jums“, – taip apie pranešimo autorę atsiliepė gyventojai.
Žiedo vidinėje dalyje moteris nerado jokių graverio įrašų – vestuvių datos ar sutuoktinių vardų.
Dar vienas papuošalas rastas Šilutės plente esančiame prekybos centre, ten žmonės aptiko auskarą.
Prie Minijos baldų centro kavinės klaipėdiečiai aptiko pamestą „Guess“ apyrankę ir taip pat skelbėsi ieškantys savininkės.
O štai viena mergina klaipėdiečių prašė pagalbos, nes prekybos centre „Akropolis“ pametė naujus sidabrinius, dar supakuotus auskarus.
„Man juos nupirko uošvė, bet ji man kaip tikra mama ir jos dovana be galo brangi“, – apgailestavo mergina.
Žiedai krenta į sniegą
Klaipėdietis juvelyras Dainius Stončius patikino, kad moterys dažniau pameta žiedus, kai skubėdamos nusimauna pirštines.
„Taip, šaltyje jos dar ir kremu patepa rankas. Bet jei žiedas yra tinkamo dydžio, pagamintas pagal moters piršto dydį, jis neturėtų nuslysti nusiimant pirštines“, – patikino D. Stončius.
Juvelyras pasakojo, kad tiek žiemą, tiek vasarą žmonės pameta papuošalus. Tik žiemą praeiviai gal greičiau pastebi juos ant balto sniego.
„Jei žiedas yra didokas, vertėtų koreguoti jo dydį. Jei žiedas nukrenta nusiimant pirštinę, tai reiškia, kad jis gali nukristi ir be pirštinės, tiesiog ranką stipriau papurčius. Tai gali lemti ir šaltis, šaltyje rankų oda susitraukia. Todėl patarčiau nueiti pas juvelyrą ir sureguliuoti žiedo dydį“, – paaiškino specialistas.
Dėmesys – užsegimui
Moterys, dėvėdamos šaltyje kepures, šalikus ar gobtuvus, dažnokai pameta ir auskarus.
„Bet auskarai turi užsegimus. Grįžtame prie to paties – papuošalus reikia prižiūrėti, vertėtų patikrinti jų užsegimus. Yra tam tikros taisyklės. Užsegami ar užspaudžiami auskarai turi skleisti tam tikrą garsą. Į tai reikia atkreipti dėmesį“, – tikino D. Stončius.
Juvelyras paskojo, kad dažnai moterys pasitelkia papildomus plastiko laikiklius, kad auskaras tvirčiau laikytųsi.
„Jei yra vadinamasis angliškas užsegimas, jis taip pat skleidžia garsą. Jei tokio trakštelėjimo nėra, vertėtų ateiti pas juvelyrą, kad jis sutvarkytų užsegimą ir auskaras tvirtai laikytųsi“, – teigė D. Stončius.
