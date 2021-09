Plaukų slinkimą skatina ir orai, ligos, stresas. Kaip gelbėtis?

– Ar tikrai plaukų slinkimui įtakos turi sezonų kaita?

– Vieni gydytojai pritaria minčiai, kad sezoninis plaukų slinkimas egzistuoja, kiti nepritaria. Aš pastebiu, kad kai kuriems žmonėms sezoninis plaukų slinkimas tikrai pasireiškia – tiek rudenį, tiek ir pavasarį daugiau žmonių kreipiasi su skundais dėl šios problemos.

Yra kelios numanomos priežastys, kodėl plaukai labiau slenka būtent šiais laikotarpiais, tačiau iki galo neišsiaiškinta.

Viena iš galimų priežasčių – vyksta oro kaita, keičiasi temperatūra ir oro drėgmė, dėl to nukenčia bendras tiek odos, tiek plaukų folikulų imunitetas, plaukai pradeda labiau slinkti, odą pradeda labiau berti: gydytojai pastebi, kad rudenį atsinaujina žvynelinė, įvairios imunologinės ligos. Kartais tai lemia sumažėjęs saulės ir vitamino D, kuris gaminasi būnant saulėje, kiekis, o jam mažėjant gali pasireikšti plaukų slinkimas.

Rudenį, pavasarį pajautrėja alergijos, tai sukelia stresą, o nuo jo irgi gali slinkti plaukai. Ir šiaip nuotaika rudenį prastėja, daugiau neigiamų emocijų – tai taip pat turi įtakos.

Dar yra labai įdomi teorija, kad vis dėl to mes esame žinduoliai, o gyvūnai savo kailį keičia dukart per metus. Gal skamba juokingai, bet gali būti, kad žmonės, kaip ir gyvūnai, du kartus per metus keičia kailį.

Taip pat yra teorija, kad pagausėjęs plaukų slinkimas susijęs su šviesos kiekiu. Vasarai beprasidedant, ilgėjant dienai, šviesiajam periodui, daugiau plaukų iš augimo fazės pereina į telogeno – ramybės – fazę, trumpėjant dienoms, besibaigiant vasarai, telogeno fazė pasiekia savo piką ir plaukas pats tiesiog iškrenta.

Dažniausiai sezoninis plaukų slinkimas – laikina sezoninė problema. Didžiausias pavojus kyla žmonėms, kurie turi genetinį polinkį slinkimą ar serga tam tikromis ligomis, kurių paūmėjimas sukelia plaukų slinkimą, tas sezoninis plaukų slinkimas gali pereiti į uždelstą. Jeigu problema tęsiasi ilgiau negu du–tris mėnesius, sezoninis plaukų slinkimas gali tapti ilgalaikiu, o tai savaime nepraeis – reikės gydymo.

– Teko girdėti, kad su šia problema susiduria ir asmenys, persirgę COVID-19 infekcija?

– Taip. Pastaruoju metu kreipiasi labai daug pacientų, kurie skundžiasi, kad, praėjus dviem trims mėnesiams po susirgimo COVID-19 infekcija, ėmė gausiai slinkti plaukai. Žmonės net mano, kad jie pradeda plikti. Iš tikrųjų plaukai pereina į ramybės fazėje esančių plaukų slinkimą, t.y. telogen effluvium būklę, kuri pasireiškia difuziniu plaukų slinkimu, prasidedančiu praėjus dviem trims mėnesiams po provokuojančio veiksnio. Provokuojantis veiksnys gali būti tam tikra liga, tarkime – COVID-19, kokia nors virusinė liga ar tiesiog stiprus stresas, operacija, gimdymas ir panašiai. Pastebėjau, po COVID-19 infekcijos plaukai pradeda slinkti ypač intensyviai.

Kodėl taip atsitinka, deja, visiškai neaišku. Ypač kalbant apie COVID-19 infekciją, kuri mums vis dar nauja ir mažai žinoma. Gali būti, kad plauko folikulą paveikia, pavyzdžiui, aukšta temperatūra ar stresas. Tačiau pastebėta, kad su plaukų slinkimo problema susiduria net tie, kurie sirgo besimptome ligos forma, t.y. neturėjo aukštos temperatūros.

Galbūt ateityje mokslininkai išsiaiškins, kodėl būtent po COVID-19 infekcijos vargina išskirtinai smarkiai slenkantys plaukai. Kol kas mano patarimas – stengtis kuo mažiau jaudintis. Žinoma, tai nelengva, matant saujomis slenkančius plaukus, tačiau, jei nepajėgsime suvaldyti emocijų, atsidursime užburtame rate: dėl ligos prasidėjęs plaukų slinkimas tęsis, nes žmogus nervinasi.

Jeigu plaukai slenka ilgiau negu du tris mėnesius, verta pasirodyti dermatologui-trichologui, kuris skirs gydymą. Persirgus COVID–19, dažnai paūmėja įvairios imunologinės ligos, sutrinka skydliaukės veikla, paūmėja žvynelinė ar kitos odos ligos, atsiranda geležies ar vitamino D trūkumas, o visa tai irgi skatina plaukų slinkimą.

– Koks gydyti plaukų slinkimą?

– Sveikos odos plaukų folikulai gyvens gerai, patogiai, gaus pakankamai maisto medžiagų, deguonies ir bus gyvybingesni. Labai svarbu pasirinkti tinkamas plaukų priežiūros priemones – šampūną, kondicionierių ir pan.

Prireikus gydytojas dermatologas-trichologas paskirs tinkamą gydymą medikamentais: tepalais, geriamaisiais vaistais ar injekcinėmis terapijomis. Tačiau tai turi nuspręsti specialistas, įvertinęs plaukų būklę, atlikęs trichoskopiją. Nepatariu gydytis patiems kažkokiomis liaudiškomis priemonėmis, tik gaišite laiką, o problema gilės. Tad svarbu laiku kreiptis į specialistą, kuris parinks gydymą. Tada reikia kantrybės ir vykdyti gydytojo nurodymus.

