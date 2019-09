Lietuviai ieško ekologiškų kosmetikos priemonių: kaip veido kaukę pasigaminti namie?

Dalis moterų kai kurias kosmetikos priemones apskritai yra linkusios pačios pasigaminti namuose. Kosmetologė Kristina Urbonaitė pažymi, kad renkantis veido priežiūros priemones parduotuvėse ar gaminantis jas namuose svarbu įsitikinti, kad jos yra tinkamos jas perkančiojo odai.

Dėmesys ekologiškumui

Lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ komercijos vadovės Vilmos Drulienės teigimu, kai kurių ekologiškų odos ir plaukų priežiūros priemonių pardavimai šiemet, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, išaugo daugiau nei trečdaliu. Be to, parduotuvių lentynose gerokai išaugo ir ekologiškų kosmetikos, odos ir plaukų priežiūros bei higienos prekių pasirinkimas.

„Ekologijos ir natūralių produktų vartojimo tendencijos tikrai neaplenkia ir kosmetikos bei higienos prekių kategorijų. Žmonės daugiau domisi, todėl didesnį dėmesį skiria ir tokioms prekėms kaip šampūnai ir balzamai, kosmetiniai aliejai ar kremai. Juos gyventojai jau renkasi ne tik pagal prekės ženklo žinomumą, bet ir produkto sudėtį, natūralumą“, – sako V. Drulienė.

Skirtingai odai – skirtingos priemonės

Kosmetologė K. Urbonaitė sako pastebinti, kad natūralių veido odos priežiūros priemonių moterys iš parduotuvėse įsigytų ingredientų vis dažniau pasigamina pačios. Tačiau kosmetologė pažymi, kad ne visos tokios priemonės yra vienodai naudingos, o jų poveikis priklauso ir nuo žmogaus odos tipo – ji gali būti sausa, riebi arba mišri.

K. Urbonaitės teigimu, iš natūralių priemonių sausai odai puikiai tinka šalto spaudimo alyvuogių aliejus. Jo poveikis yra ilgalaikis, o grynas alyvuogių aliejus yra ypač tinkamas paakių odai. Drėkinamųjų savybių taip pat turi ir avokadų bei migdolų aliejai, todėl jie puikiai tinka išsausėjusiai odai. Tačiau tepant gryną aliejų ant veido, anot kosmetologės, jo nederėtų padauginti, nes aliejai turi poras kemšančių savybių.

Riebiai ir probleminei odai, pasak specialistės, naudingas jojobos aliejus, nes jo struktūra yra panaši į natūraliai organizmo išskiriamo odos sebumo. „Riebiai odai taip pat rekomenduojami ir kanapių, erškėtuogių ar vynuogių kauliukų aliejai, nes juose yra odai reikalingos linolio rūgšties. Odos drėgmę padeda išlaikyti ir žaliose bulvėse esantys vitaminai A, B, kalcis ir kalis. Šios medžiagos taip pat saugo nuo raukšlių susidarymo ir skaistina odą“, – sako K. Urbonaitė.

Ingredientai – maisto parduotuvėse

„Maisto prekių parduotuvėse galima įsigyti daugelį natūraliai kosmetikai reikalingų ingredientų – šaltinio vandens, grietinėlės, kiaušinių, bulvių, medaus. Tai vienos populiariausių priemonių veido kaukėms paruošti. Tinkami ingredientai taip pat gali būti įvairios žolelių arbatos, įvairūs nerafinuoti aliejai (ypač kokoso), švieži vaisiai ir uogos, sultys. Veido šveitiklio gamybai puikiai tinka avižos. Ieškant šių ingredientų reikėtų stengtis rinktis ekologiniuose ūkiuose užaugintą produkciją“, – sako K. Urbonaitė.

Pašnekovės teigimu, gaminant kosmetiką namuose svarbu atminti, kad iš šviežių produktų pagaminti kremai ir kaukės yra tinkami naudoti iki septynių dienų ir turi būti laikomi šaldytuve. K. Urbonaitės teigimu, pasigamintus kremus geriausia laikyti rudo stiklo indeliuose, nes taip gaminys apsaugomas nuo neigiamo šviesos poveikio ir priešlaikinės oksidacijos. Kremą rekomenduojama semti su švaria lopetėle – tai leidžia išvengti bakterijų. Be to, kremo reikėtų gamintis tiek, kad jį būtų galima sunaudoti per septynias dienas.

Moliūgų kaukė

Ruduo – moliūgų metas, todėl veido odą šiuo metų laiku kosmetologė siūlo palepinti moliūgų kauke. Moliūguose gausu alfa hidroksi rūgščių, kurios šviesina, lygina odą bei skatina ląstelių regeneracijos procesus.

Reikės:

Pusės puodelio trinto moliūgo

Žiupsnelio ciberžolės miltelių

Vieno šaukštelio medaus

Paruošimas. Visus kaukės ingredientus sumaišykite ir tepkite ant švarios veido odos, laikykite 5-10 minučių. Prieš tepant kaukę ant veido, pirmiausiai išbandykite ją ant riešo odos – kartais medus ir ciberžolė gali alergizuoti.

Drėkinanti avokado ir medaus kaukė

Avokadas – drėkinantis, maitinantis odą vaisius. Avokado žievelėje gausu avokado aliejaus, naudingo odai, todėl ją galima trinti tiesiog vidine nulupto vaisiaus žievelės puse. Tačiau iš avokado K. Urbonaitė rekomenduoja pasigaminti ir kaukę.

Reikės:

1 prinokusio avokado

1 šaukšto medaus

1 arbatinio šaukštelio obuolių acto arba ramunėlių nuoviro

Paruošimas. Avokadą nulupkite, sutrinkite. Į avokado masę sudėkite medų, actą arba ramunėlių nuovirą ir viską gerai išmaišykite. Kaukę tepkite ant švaraus ir sauso veido, palaikykite iki 20 minučių ir nuplaukite šiltu vandeniu.