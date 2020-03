Kiekvienam drabužiui – atskiras pakabas: kodėl į tai verta atkreipti dėmesį?

Tvirta ir tinkama forma

Skirtingų pakabų modelių priskaičiuojama virš 30, tačiau pagrindinės rūšys – trys: viršutiniams drabužiams, palaidinėms ir marškiniams. Aišku, galima išsiversti tik su vienu universaliu pakabu – petukais su skersinėliu, bet jis tinka anaiptol ne visoms reikmėms.

"Pakabai, skirti viršutiniams drabužiams – paltams, striukėms, švarkams, yra sunkesni, tvirti, masyvūs. Jų galai gali būti tiesūs, bet geriau, kad išplatėtų – tokia konstrukcija padeda išlaikyti teisingą drabužio pečių liniją ir rankovės galvutės formą. Atkreipkite dėmesį, kad kokybiškas pakabas bus dar ir išgaubtas: paltą ar švarką reikia kabinti taip, kad išgaubimas būtų nugaroje – pakabintas drabužis atkartos natūralią žmogaus kūno formą. Jei pakabinsite atvirkščiai, pečių linija ir rankovių galvutės deformuosis", – akcentuoja specialistė.

Regina Michalkevičienė. Asmeninio arch.nuotr.

Sijonams ir kelnėms – su gnybtukais

Pašnekovė primena, kad viršutinių drabužių pakabai visada turi skersinėlius, kurie skirti šalikui, kelnėms pakabinti. Kai kada prie skersinukų pritvirtinti gnybtukai, tarp kurių atstumą galima nustatyti savo nuožiūra.

Jei turite galimybę, rinkitės pastarąjį variantą: per skersinį permestose kelnėse liks lenkimo žymė – prieš apsimaunant teks jas lyginti, to daryti nereikės prikabinus gnybtukais. Kelnės kabinamos ne už liemens, o už klešnių apačios – taip kabėdamos spintoje jos nesusiglamžys, jei yra, išliks tvarkingas kelnių kantas. Jei kelnės neturi kanto, klešnės sulenkiamos per siūles. Moterims šios pakabos taip pat labai patogios: galima pakabinti sijoną – gnybtukais prisegamas jo juosmuo.

"Kelnėms, sijonams yra ir specialios pakabos su gnybtukais, kelnių siauresnės, sijonų – platesnės. Svarbu atkreipti dėmesį, kad gnybtukų viduje būtų silikonas, guma ar kita neslidi, elastinga medžiaga – aštrūs danteliai audinyje paliks įspaudus", – pastebi R.Michalkevičienė.

Minkštos ir neslidžios – palaidinėms

Marškiniams skirtos pakabos kur kas plonesnės, dažniausiai plastikinės, neretai taip pat turi skersinuką – jis garantuoja, kad pakabas ilgai bus tvirtas, nesulūš, nepersikreips. Kai kurie gamintojai šios rūšies pakabus papildo įvairiais kabliukais šonuose ir apačioje – jos įgauna daugiau funkcijų: galima pakabinti suknelę, sijoną, aksesuarus.

"Megztiniai turi būti lankstomi, o ne kabinami, kaip dabar madinga: kabėdami jie nutįsta, deformuojasi siluetas, apsivelia, ypač jei verpalai su pūkeliu. Tada stebimės, kokie nekokybiški gaminiai", – akcentuoja dažnai pasitaikančią klaidą specialistė.

Moteriškoms palaidinėms iš plonų, slidžių, brangių audinių reikėtų rinktis neslidžiu audiniu ar plonu porolonu aptrauktas pakabas arba tokias, kurių viršus padengtas minkštu silikonu. Drabužiai nuo tokių pakabų spintoje tikrai nenuslys, tad nenukentės jų išvaizda ir kokybė. Tokios pakabos puikiai tinka ir plono audinio, nėrinių, tiulio suknelėms, modeliams su gilia iškirpte tiek priekyje, tiek nugaroje.

"Tokių drabužių vidinėje pusėje prie kaklo iškirptės prisiūtos plonos kilpelės. Daugelis moterų aiškina, kad dėvint jos nuolat išlenda, ir skuba nukirpti. To daryti nederėtų: kilpeles užkabinkite už pakabos kabliuko – drabužis laikysis, o jo priekaklis neišsitampys", – sako specialistė.

Dydis – pagal drabužius

Pakabai gaminami iš medienos, plastiko, metalo, kartais metalas jungiamas su medžiu, guma ar silikonu. Pasak R.Michalkevičienės, mediniai pakabai – ekologija, patikimumas, tradicijos, prabanga, jie amžini. Plastikiniai kur kas lengvesni nei mediniai, tačiau mažiau patvarūs, be to, neekologiški. Plonyčiai plastikiniai, kaip ir tokie pat metaliniai pakabai, – vienkartiniai: pirmus gauname nusipirkę naują drabužį, o antras – atsiėmę iš cheminės valyklos.

"Naudoti nuolat jie netinkami – drabužį būtina perkabinti ant jam tinkamo pakabo. Plonyčiai pakabai greitai sulinksta, be to, apdaro pečių linijoje išsispaudžia ryški jų briauna, deformuojasi ne tik pečiai, bet visas siluetas", – perspėja R.Michalkevičienė.

Labai svarbu pasirinkti drabužio dydžio pakabą. Kai kurie gamintojai ant pakabo kabliuko užmauna žiedelį su nurodytu dydžiu arba jį užrašo ant korpuso, etiketėje, visais kitais atvejais tenka rinktis iš akies – pakabo ilgis turi atitikti žmogaus pečių plotį. Pasak specialistės, dauguma universalių pakabų skirti 50 dydžiui, nieko baisaus, jei juos naudosite dydžiu mažesniems ar didesniems drabužiams. Vaikų garderobui reikia parūpinti mažus vaikiškus pakabus.

"Mamos nuo mažens turi pratinti savo vaikučius tvarkingai prižiūrėti drabužėlius. Nupirkite jiems specialius pakabus su įvairiais linksmais paveiksliukais – taip paskatinsite juos tvarkytis", – pataria pašnekovė.

Vietą taupantys laikikliai

Didžiausia klaida, kurią daro beveik visi žmonės, net ir tie, kurių namuose erdvios drabužinės, – ant to paties pakabo kabina po kelis drabužius.

"Didelis namas ar mažas butas, drabužinė ar ankšta spinta – ant pakabo turi kabėti tik vienas apdaras. Jei sukabinsite kelis vieną ant kito, sutaupysite vietą, bet drabužiai praras dailią išvaizdą, formą, nukentės audinio kokybė, – sako R.Michalkevičienė. – Turite peržiūrėti savo garderobą arba ieškoti taupių drabužių laikymo sprendimų."

Ji atkreipia dėmesį, kad šiuo metu daug įvairios konstrukcijos pakabų ir transformuojamų jų laikiklių, kurie leidžia sukabinti drabužius keliais lygiais – taip ne tik sutaupysite vietą spintoje, bet pravėrę jos duris iš karto matysite, kur rasti konkretų apdarą.