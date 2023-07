Technikos nuoma – ekonomiškas sprendimas jūsų vasaros darbams

Kodėl technikos nuoma yra dėmesio verta paslauga?

Statybų projektai yra imlūs ne tik laikui, bet ir finansiniams resursams. Net jei jūsų vasaros planai apsiriboja tik tvoros ar pavėsinės įrengimu, kiekvienas smulkiausias darbas reikalauja nemažai medžiagų bei tinkamų įrankių. Kartais galime apsieiti su plaktuku, pjūklu ar kitu turimu lengvuoju arsenalu, kitu atveju, pasverdami visas rizikas, galime pasiskolinti įrankį iš darbštaus kaimyno. Tačiau anksčiau ar vėliau ateis situacija, kai nebeišsiversim su turimu arsenalu, o naujo pirkinio perspektyva nedžiugins piniginės.

Technikos nuoma tokiais atvejais gali ne tik sutaupyti pinigų, bet ir suteikti kur kas daugiau praktinių galimybių:

1. Išbandykite techniką prieš įsigydami

Prižiūrint nuosavą sklypą nuolat iškyla rutininių darbų, kuriems atlikti būtini tam tikri įrankiai ar technika. Ar tai būtų toks kasdienis įrenginys kaip žoliapjovė, ar rečiau naudojamas, tačiau meistraujant nepamainomas grąžtas – juos būtina turėti savo arsenale. Technikos nuoma suteiks galimybę išbandyti skirtingus gamintojus arba to paties gamintojo modelius pačiam atliekant reikiamą darbą. Tokiu būdu jūs įsitikinsite, kuris įrankis labiausiai tinka jums ir svarbiausia – ar jis tikrai vertas jūsų pinigų.

2. Gaukite tai, ko reikia konkrečiam darbui

Jeigu esate profesionalas ar nuolatos meistraujate laisvalaikiu, neišvengiamai turite sukaupę savo „lobių skrynią“. Joje esantys įrankiai puikiai patenkina kasdienius poreikius, tačiau iškyla situacija, kai jums reikia ypatingo preciziškumo arba galios? Dėl to tikrai nebūtina pirkti naujo įrenginio. Įrankių nuoma pagelbės tą išskirtinį kartą, kai reikės kažko daugiau nei įprastai. Nebūtina nusiskausminti finansiškai, kad galėtumėte padirbėti su išskirtinės kokybės technika. Būtent tai jums garantuos įrankių bei technikos nuoma iš „CRAMO“.

3. Technikos nuoma – puiki išeitis gedimo atveju

Daugeliui puikiai pažįstama situacija: viskas suplanuota, medžiagos supirktos, talka taip pat surinkta. Tačiau svarbiausiu momentu technika tiesiog atsisako veikti, sukeldama daug streso ir sumaišties. Nenukėlinėkite darbų kitai dienai ir nepraraskite jau investuotų resursų – tiesiog pasikliaukite technikos nuoma. Šiais laikais nuomos užsakymą galite pateikti tiesiog internetu, o jei nuomositės iš „CRAMO“, reikiamą įrankį arba techniką pristatysime kad ir kur būtumėte.

4. Neeikvokite resursų priežiūrai

Stambioji technika ne tik daugiau kainuoja – ji taip pat reikalauja daugiau priežiūros. Įsigydami tokią įrangą turite apgalvoti, kur ją laikysite, ar turėsite vietos ir laiko ją tinkamai prižiūrėti sezonu ir šaltuoju metu. Įsigiję brangų daiktą neretai išgyvename investicinį stresą, kurio išvengti padės technikos nuoma. Juk gera žinoti, kad bet kuriuo metu galite pasinaudoti aukščiausios kokybės technika, dėl kurios tolesnės priežiūros ir laikymo nereikės sukti galvos.

5. Įgyvendinkite visus savo planus iki galo

Neslėpkime – kartais tenka gana stipriai apriboti savo norus, nes nerandame galimybių jiems įgyvendinti. Tačiau jums visai nebūtina varžyti savo vaizduotės dėl įrankių trūkumo ar kainos. Net mažiausi projektai yra terpė jūsų kūrybai išlaisvinti, o technikos nuoma padės išspausti iš jų visą potencialą. Juk visi norime pasibaigus darbams jais didžiuotis, o ne apgailestauti, tiesa?

Technikos nuomos atmintinė: kaip išsinuomoti paprastai ir greitai

Nesvarbu ar nuomą planuojate iš anksto, ar atsiradus netikėtam poreikiui, tačiau rekomenduojame bent minimaliai pasidomėti patikimiausiais nuomos punktais Lietuvoje. Vienas iš jų – „CRAMO“, priklausanti vienai didžiausių Europos kompanijų „Boels Rental-Cramo", kurios patirtis įrangos nuomos srityje nekelia jokių abejonių dėl kokybės ir patikimumo.

Šiuo metu „CRAMO“ turi daugiau kaip 20 nuomos punktų visoje Lietuvoje ir siūlo vartotojams itin paprastą online nuomos paslaugą, kuri sugaiš vos kelias minutes jūsų laiko:

Atsisiųskite „CRAMO“ programėlę arba apsilankykite puslapyje www.cramo.lt

Užregistruokite savo fizinio ar juridinio asmens duomenis.

Patvirtinkite registraciją mobiliuoju parašu arba „Smart ID“ pagalba.

Pasirinkite artimiausią „CRAMO“ padalinį ir išsirinkite pageidaujamą techniką.

Nuspręskite ar atsiimsite įrangą patys ar pageidausite pristatymo.

Pabaigę darbus atsiskaitykite už faktinį laiką.

Be to, su „CRAMO“ technikos nuoma galite jaustis visiškai saugūs, nes ištikus gedimui gausite pakaitinį įrenginį trijų valandų bėgyje. Mažiau nerimo – daugiau produktyvumo, kurį garantuoja automatizuota technikos nuomos sistema.

Kokios technikos nuoma populiariausia vasarą?

Nenuostabu, kad vasarą technikos ir įrankių nuomos paklausa visuomet išauga. Visi nori išnaudoti palankius orus, o besidarbuojantys savarankiškai, tam skiria ir savo atostogų laiką. Tad jei domitės įrankių nuoma dabar, verta pasidomėti populiariausių įrenginių paklausa iš anksto.

Žoliapjovės nuoma

Žoliapjovė yra absoliuti šiltojo sezono favoritė. Vasarą ji reikalinga reguliariai, todėl dauguma sklypų savininkų turi įsigiję net ne vieną jų modelį. Galbūt jums kyla klausimas, kam tuomet reikalinga žoliapjovės nuoma? Dažniausiai nuomojama sugedus įrenginiui arba įvairiems vienkartiniams projektams: pavyzdžiui nušienauti plotą skirtą renginiui arba bet kokiai veiklai lauke.

Taipogi, poreikis žoliapjovės nuomai atsiranda, kai turimas įrenginys negali susidoroti su konkrečiu žemės reljefu ar jo plotu. Šiuo metu itin populiarūs robotai-žoliapjovės, kurie puikiai tinka nedideliam ir lygiam sklypui prižiūrėti. Tačiau, priešingu atveju, žymiai geresnį darbą atliks benzininė žoliapjovė su reguliuojamo aukščio konstrukcija bei erdvia žolės surinkimo talpa.

Trimerio nuoma

Žoliapjovė puikiai įveikia atvirus ir lygius plotus. Tačiau ką daryti, jei žolę tenka patrumpinti sunkiai prieinamose vietose, pavyzdžiui, patvoryje? Štai čia ir gali pasitarnauti trimeris, kurio konstrukcija suteikia jums žymiai didesnį manevringumą. Be to, įrenginio komplektacijoje visada rasite bent kelis priedus, kurie leidžia be vargo nupjauti ne tik žolę, bet ir gerokai kietesnius darinius.

Trimerio nuoma yra tikras išsigelbėjimas, kai reikia susidoroti su spygliuotomis gyvatvorėmis, sumedėjusia žole ar patrumpinti nedideles medžių bei krūmų šakas. Dažniausiai tai tenka daryti šiltojo sezono pradžioje, tad ne visais atvejais apsimoka įsigyti įrenginį. O štai technikos nuoma gali padėti nebrangiai išspręsti šiuos iššūkius.

Grąžto nuoma

Žemės grąžtas yra nepamainomas ne tik didžiųjų statybų metu, bet ir įvairiems smulkesniems projektams arba netgi sodinimo darbams. Jis greitai ir lengvai suformuos gilias ir tolygias duobes būtinas medžių sodinimui, pavėsinės, šiltnamio ar tvoros stulpams statyti.

Įsivaizduokite, kiek laiko užtruktumėte rankomis kasdami šimtus mažų, bet gilių duobučių tvoros stulpeliams? Grąžtas paspartins šį procesą ir užtikrins, kad jie laikytųsi tvirtai. Geriausia, jog stulpelių stabilumui palaikyti nereikės akmenų ar kitokių papildomų atraminių priemonių.

„Bobcat“ arba mini keltuvo nuoma

Mini keltuvai yra vieni universaliausių ir populiariausių įrenginių net ir nedideliuose namų ūkiuose, bet kuriuo metų laiku. Žiemą jie efektyviai ir lengvai nukasa net didžiausias sniego pusnis. Vasarą – ypač statybvietėje – mini keltuvo pritaikomumui nėra ribų. Dažnai be jo neįkandami jokie rimtesni aplinkos tvarkymo ar reljefo formavimo projektai.

Svarbu paminėti, kad „Bobcat“ būna dviejų rūšių – ratinis arba vikšrinis. Pastarieji sulaukia kiek daugiau susidomėjimo dėl geresnio pravažumo ant bet kokio dirvos paviršiaus. Nereikia net sakyti, kad šios technikos kaina prieinama ne kiekvienam, o ir turėti „Bobcat“ savo garaže reikia toli gražu ne visiems. Todėl tokiu atveju technikos nuoma yra pati geriausia išeitis.

Sunku nuspręsti, kokia technika ar konkretus modelis geriausiai tiks jūsų projektui? Susisiekite su „CRAMO“ specialistais ir gaukite išsamią konsultaciją apie įrenginių asortimentą, specifikacijas ir technikos nuomos procesą. Leiskite sau įsitikinti, kad nuoma gali būti patogi.