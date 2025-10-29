Klaipėdoje – stiprybės pamokos jaunimui

Tikri autoritetai jaunuoliams
Nuo ankstyvo ryto universiteto erdvėse vyko treniruotės, praktiniai užsiėmimai ir pokalbiai apie tai, kaip išlikti tvirtam ne tik fiziškai, bet ir emociškai.
Pranešimai buvo apie discipliną, psichoaktyviųjų medžiagų prevenciją, tikslų siekimą ir tai, kaip reikia stiprinti savo emocinę sveikatą.
Renginyje dalyvavo paplūdimio tinklinio treneris Albredas ir trys pranešėjai – televizinių projektų kūrėjas Arnas Gutauskas, atlikėjas bei prodiuseris Nikita Atikin ir koučerė Gintarė Poviliūnė.
Visi jie dalijosi savo skirtingomis patirtimis ir kalbėjo su jaunimu apie tai, kaip reikia susiformuoti sveikus įpročius ir neprarasti pasitikėjimo savimi.
„Kiekvienais metais renginio tematika vis kitokia, o šių metų akcentas – fizinės ir emocinės sveikatos balansas. Papildomai kalbėjome ir apie narkotikų vartojimo prevenciją, nes tai viena aktualiausių temų šių dienų jaunimui. Norime, kad šie susitikimai taptų paskata jaunuoliams išlikti stipriems ir sąmoningiems“, – pasakojo Klaipėdos senamiesčio „Rotaract“ klubo prezidentas Tadas Jančauskas.
Pasak jo, visi dalyvavę pranešėjai turi unikalias savo gyvenimo istorijas, todėl yra tikri autoritetai jaunuoliams, kurie dar tik pradeda ieškoti tikrojo savęs.
Susikurti sau aplinką
Renginio organizatoriai pažymėjo, kad tokie susitikimai padeda jaunimui pažinti save, išmokti planuoti laiką ir siekti tikslų.
„Šis renginys padeda suburti jaunus žmones dėl bendro tikslo – skatinti lyderystę ir padėti tapti geresne savo versija. Pranešėjai dalijasi ne teorija, o savo asmeninėmis patirtimis – tai jauniems žmonėms daro didžiausią įspūdį“, – įspūdžiais dalijosi klaipėdietė Paulina Zadauskytė, prisistačiusi kaip kandidatė į „Rotaract“ klubą.
Maži sprendimai lemia didelius pokyčius.
Didžiausią dėmesį pranešėjai skyrė disciplinos temai – koučerė G. Poviliūnė pažymėjo, kad daugelis žmonių, ypač jaunuoliai, nori keisti savo gyvenimo įpročius, tačiau sustoja ties pirmu žingsniu, nes stokoja pasitikėjimo savimi ir nuoseklumo.
„Visi turime įpročių, kuriuos norėtume pakeisti – vieni nori pradėti sportuoti, kiti sveikiau maitintis ar mažiau laiko praleisti prie ekranų. Bet tam reikia ne valios, o sąmoningumo – suprasti, kas trukdo siekti tikslo“, – pasakojo pranešėja.
Ji pateikė ir asmeninį pavyzdį – kai darbe saldainiai visada būdavo po ranka, juos valgyti atrodė natūralu.
„Tik tada, kai padėjau tą lėkštę toliau nuo savęs, pastebėjau, kad noras juos valgyti sumažėjo. Maži sprendimai lemia didelius pokyčius – viskas prasideda nuo aplinkos, kurią pats sau susikuri“, – teigė G. Poviliūnė.
Vidinės emocijos – svarbu
Diskusijų metu jaunimas svarstė, kaip įgyti disciplinos ir neprarasti motyvacijos siekiant tikslų.
Daugelis suprato, kad svarbiausia – pradėti nuo mažų žingsnių ir nesiekti, kad viskas pavyktų iš pirmojo karto.
Tokie pasakojimai padėjo susirinkusiesiems suprasti, jog tikroji stiprybė slypi ne tik fizinėje būsenoje, bet ir gebėjime susitvarkyti su viduje slypinčiomis emocijomis.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
