Klaipėdiečių moksleivių komanda – vėl stipriausia

Jaunieji Klaipėdos sportininkai Lietuvos kyokushin karate moksleivių taurės varžybose parodė ypatingą kovingumą, drausmę ir aukštą techninį pasiruošimą.
Karate mokyklos vadovas Lukas Kubilius džiaugėsi: „Lietuvos moksleivių taurė 17 metus iš eilės mūsų rankose. Didžiulė pagarba visiems sportininkams, tėvams ir treneriams. Kartu mes esame jėga. OSU, „Shodan“ šeima!“
Čempionais varžybose tapo: Arminas Stukonis, Augustas Paročka, Emil Burdin, Emilija Stanevičiūtė, Eva Jundulaitė, Goda Ruokytė, Ignas Kinčius, Joana Visakavičiūtė, Jonas Stanevičius, Kristupas Kiminius, Kristupas Kozinecas, Kristupas Rimkus, Nojus Antonovičius, Orinta Malinauskaitė, Povilas Mačiuitis, Tadas Vaitkus.
Sidabro medalius iškovojo: Augustas Ambrazaitis, Eimantas Butkus, Edvinas Jakštas, Edvinas Strukčinskas, Erikas Adomavičius, Gintaras Jančiauskas, Jokūbas Jundulas, Justas Mikalauskas, Medeina Bėrontaitė, Nora Selmonaite, Raigardas Novikovas, Timofej Fiodorov, Titas Česnauskas, Urtė Gedgaudaitė, Zikaitė Gabrielė.
Bronzą varžybose laimėjo: Emilija Karaliūtė, Vijus Vaičiūnas, Lilija Masilionytė, Maja Svanzy, Adriana Tamošauskaitė, Giedrė Urbonaitė, Eitonas Kuleša, Adrijus Lysenkov, Arvydas Norvilas, Auksė Laureckaitė, Henrikas Mileris, Martynas Zikas, Guoda Liutinskaitė, Aistė Juškaitė, Ana Merkelytė, Laura Norkutė, Skaistė Eva Pėkautaitė, Martynas Mackevičius, Kajus Remeikis, Edgaras Adomavičius, Algirdas Petrauskas, Valentino Rimas Cioffi, Eidenas Damarodas, Emilis Degutis, Grantas Šemeta, Adas Idzelis, Timur Džafarov, Gustas Rimkus, Adas Godelis, Valentinas Adomaitis, Benas Bernikas, Ema Bučinskaitė, Tautvydas Salys, Simonas Eirošius, Aušrinė Čeginskaitė, Julius Antonovičius, Dovydas Bušnevas.
Visa trenerių komanda nuoširdžiai didžiuojasi kiekvienu „Shodan“ mokyklos sportininku – tai rodo trenerių profesionalumą, atsidavimą ir stiprią komandą.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
Naujausi komentarai