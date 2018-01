Už melagingus parodymus Ž. Žvaguliui gresia tūkstantinė bauda

„Surinktų duomenų pakanka teigti, kad apklausiamas teisme jis davė melagingus parodymus, kad negaudavo atlygio ar honoraro. Jis suvokė savo elgesio pasekmes, norėjo, kad jo pasakyta informacija būtų panaudota byloje“, – trečiadienį Vilniaus miesto apylinkės teisme vykusiame posėdyje sakė prokuroras Saulius Verseckas.

Ž. Žvagulis kaltinamas, kad melagingai liudijo posėdyje apklausiamas Darbo partijos neoficialios buhalterijos byloje 2012 metų rugsėjo 7 dieną. Prokuratūra kaltina, kad Ž. Žvagulis davė melagingus parodymus, jog koncertuodamas Darbo partijos renginiuose, pagal sutartį, kurią iš Darbo partijos pusės pasirašė „darbietė“ Vitalija Vonžutaitė, 2005-2006 metais jis jokio honoraro negaudavo, koncertavo tik už transporto išlaidas, kurios siekė 400-500 litų, esą tūkstantinio atlygio už koncertus nebuvo.

Prokuratūros duomenimis, už Ž. Žvagulio koncertus buvo mokama iš neoficialios partijos kasos, už kiekvieną koncertą jam buvo sumokama po 5 tūkst. litų.

„Svarbus pats melagingų parodymų faktas“, – sakė prokuroras S. Verseckas.

Pinigus grynaisiais mokėjo V. Vonžutaitė

Apklausta liudytoja apklausta tuometinė dainininko vadybininkė Vitalija Jonaitienė patvirtino, kad pinigus grynaisiais mokėjo V. Vonžutaitė.

Tuo metu buvo įprasta praktika koncertuoti be jokių dokumentų ir viską pasiimti į kišenę.

Buvusi Seimo narė „darbietė“ V. Vonžutaitė yra nuteista bauda Darbo partijos juodosios buhalterijos byloje, jį įvardinta kaip viena iš „juodosios buhalterijos“ organizatorių.

„Įforminta, numatyti 500 litų už koncertą. Po to matom, kad realiai moka 5 tūkstančius. Jeigu asmuo susitarė, kad pas jį renginyje atlikėjas koncertuos už 500 litų, vargu, ar imsis iniciatyvos jam mokėti 10 kartų daugiau, kai niekas to neprašė. Tai rodo, kad jau pirminis susitarimas buvo kitoks, įskaitant susitarimą nerodyti oficialiai visų pajamų. Kitas įtariamasis Juozas Liesis yra pripažinęs, kad tuo metu buvo įprasta praktika koncertuoti be jokių dokumentų ir viską pasiimti į kišenę“, – yra sakęs prokuroras S.Verseckas.

Tuo metu atlikėjas tikino teismą, kad V. Uspaskichui pasakęs, jog koncertuos su nuolaida, už transporto išlaidas, o „toliau tvarkėsi vadyba“. Jis tikino, kad kartais koncertuoja ir nemokamai, o V. Uspaskichui koncertavo už nedidelę sumą vien dėl to, kad šis, kaip ir jis, gimęs tą pačią dieną – liepos 24-ąją.

Darbo partijos būstinėje rastuose išlaidų orderiuose nurodyta, kad Ž. Žvaguliui už vieną koncertą mokėti 5 tūkst. litų (apie 1,4 tūkst. eurų).

Prokuroras S. Verseckas yra sakęs, kad dar nagrinėjant Darbo partijos baudžiamąją bylą dėl apgaulingos apskaitos tvarkymo, buvo nustatyta, kad iš Darbo partijos neoficialios kasos už Ž. Žvagulio koncertus buvo mokama po 5 tūkst. litų už kiekvieną koncertą, nors oficialiai pagal sutartį, kurią atlikėjo vadybininkė buvo pasirašiusi su Darbo partija, buvo numatyta, kad už koncertus bus mokama 500 litų.

„Iš tikrųjų buvo slepiamos Darbo partijoje tikrosios išlaidos, kurias partija patirdavo organizuodama tokius renginius“, – žurnalistams sakė S. Verseckas.

2013 metų liepą Darbo partijos byloje nuosprendį paskelbęs Vilniaus apygardos teismas prokuratūrai pasiūlė įvertinti galbūt melagingus kai kurių liudytojų parodymus. Tarp šių liudytojų buvo paminėti tuometiniai Seimo nariai, „darbiečiai“ Valdas Skarbalius, Saulius Bucevičius, žinomi atlikėjai Ž. Žvagulis ir Juozas Liesis. Buvęs Seimo nariai ir J. Liesis taip pat perduoti teismui.

Per visą tyrimą dėl melagingų parodymų įtarimų sulaukė 20 asmenų.

Už melagingų parodymų davimą įstatymas numato baudą, viešuosius darbus, laisvės apribojimą, laisvės atėmimą. Pirmą kartą teisiamam asmeniui laisvės atėmimo bausmė paprastai neskiriama.