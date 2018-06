Teismo verdiktas T. Dobrovolskio nužudymo byloje – liepą

Apeliacinio teismo sprendimas įsiteisėja tą pačią dieną, tačiau dar gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

Pernai gruodžio 22 dieną Vilniaus apygardos teismas dėl kompozitoriaus T. Dobrovolskio nužudymo, kito asmens sužalojimo ir viešosios tvarkos pažeidimo kaltu pripažino 24 metų studentą Karolį Pociūną. Jam skirta dešimties metų laisvės atėmimo bausmė. Iš K. Pociūno nužudytojo artimiesiems priteista atlyginti per 100 tūkst. eurų žala.

Teismas konstatavo, kad lauke prie baro K. Pociūnas atėmė iš kito baro lankytojo skėtį, jį išlaužė, skėčiu suduota niekur nesikišančiam ir jokiame konflikte nedalyvavusiam T. Dobrovolskiui. Kaltinant nužudymu teismui buvo perduoti dar du jaunuoliai – Skirmantas Jankauskas ir Audrius Šalna. Dėl šio kaltinimo abu buvo išteisinti.

K. Pociūnas prašo panaikinti jam paskelbtą nuosprendį ir bylą dėl nužudymo nutraukti, kiti nuteistieji lygtinėmis bausmėmis prašo dar švelnesnių bausmių.

„Aš manau, kad priimti per švelnūs nuosprendžiai, per tą laiką mes susitaikėme, dar labiau švelninti nėra jokio jokio pagrindo. Žmonės, kurie ateina į barą ir sumuša be priežasties ir vieną užmuša, niekaip gali būti laikomi nepavojingi. Jeigu būtų palikti be bausmės, jie tada pasijustų nebaudžiami, būtų dar pavojingesni“, – sakė nužudytojo našlė Akvilė Dobrovolskė.

Nužudytojo motina Angelė Šakalienė taip pat prašė palikti galioti Vilniaus apygardos teismo nuosprendį ir neskatinti nebaudžiamumo.

„Aš pritariu nuosprendžiui, prašau: nubauskite juos, kad jie neišsisuktų eilinį kartą, nes turi tokius advokatus. Taip, mes nesužinosime tiesos, jie niekada tiesos nepasakys, mele paskendę iki ausų. Ar jie nors vieną tiesos žodį pasakė? Matė, kas nudūrė mano sūnų, melas yra jų gynyba, jie melavo meluos iki grabo lentos“, – per teismo posėdį kalbėjo A. Šakalienė.

Ji stebėjosi advokatų priekaištais dėl teisme esą neįvykdytų jų prašymų, nors, pasak A. Šakalienės, patys advokatai teisme nepalaikė ir protestavo prieš šiuos prašymus, kuriuos teisme palaikė ir ji pati.

„Mano sūnus jiems nieko nepadarė. (..) Internete matau „Farų“ filmuką – V. Matulevičius ir S. Jankauskas prie Katedros sudaužė rusakalbius. Nebaudžiamumas veda prie žmogžudystės, nebaudžiamumas suteikia sparnus. Mano vaikas guli kapuose, už ką paguldė trijų vaikų tėvą? Nubauskite juos – tai yra mano prašymas, tegul neišsisuka, tegul jie pajunta, ką reiškia prarasti sūnų, kas yra skausmas“, – teismo prašė nužudytojo motina.

Prokuratūra mano, kad K. Pociūno nuteisimas dėl nužudymo yra pagrįstas, ir teismas turi palikti galioti apkaltinamąjį nuosprendį.

„Manyčiau, kad ne prielaidomis nuosprendis paremtas, o įrodymais, išsamiai išanalizuotais ir nuoseklią grandinę sudarančiais. Kaltė ne tik tiesioginiais, bet ir netiesioginiais įrodymais nustatoma, tai sunkiau, bet įmanoma“, – sakė prokurorė.

Advokatas kritikuoja nuosprendį

Dėl T. Dobrovolskio mirties nuteisto K. Pociūno gynėjas Romualdas Mikliušas sakė, kad nėra pagrįstas jo kliento nuteisimas.

„Teismas perrašė prokuroro išvadą, ji neparemta įrodymais: išplėšė skėtį ir smogė T. Dobrovolskiui – nerasime nė vieno įrodymo tai patvirtinančio, apie tai nekalbėjo nė vienas liudytojas, kaip absoliuti prielaida turi būti vertinama. Visos abejonės – kaltinamojo naudai“, – sakė advokatas.

Jis taip pat kritikavo nuosprendį paskelbusio Vilniaus apygardos teismo teisėjo Stasio Lemežio žodžius, kad „mes niekada nesužinosime, kaip buvo iš tikrųjų“,

„Bet mes vienam žmogui paskelbėme dešimties metų laisvės atėmimo bausmę. Analizės praktiškai nėra. Selektyvus ir dvigubų standartų taikymas. Jeigu pareigūnai įrodymų nesurenka, teismas už juos nedirba, o čia teismas bandė padaryti viską. Ikiteisminis tyrimas atliktas ypač nekvalifikuotai – tiek apklausos, tiek parodymų patikrinimas vietoje“, – piktinosi R. Mikliušas.

Jis priminė, kad nusikaltimo pagrindinis įkaltis ir įrankis rastas tik po savaitės.

Nukentėjusysis prašo griežtesnio nuosprendžio

Šioje byloje nukentėjusiuoju pripažintas Mindaugas Šulinskas prašo teismo kuo griežčiau nubausti Vytenį Matulevičių, jis nukentėjo nuo jo smūgių. V. Matulevičius nuteistas lygtine bausme už viešosios tvarkos pažeidimą.

M. Šulinsko advokatas Algirdas Gurauskas teismui sakė, kad jo kliento skundą reiktų tenkinti pilnai.

„Jis prašo jo skriaudėją Vytenį Matulevičių nubausti griežčiausiu įstatyme numatytu variantu – jo nebuvo nei atsiprašyta, nei atlyginta žala, nors žadėta. Mano ginamajam sveikatos sutrikdymas padarytas pakankamai ženklus, visa tai, manau, prisideda prie teisiamojo padaryto nusikaltimo sunkumo. Pasekmės lydimos nerimu dėl sveikatos būklės ateityje, dažnai lankosi pas gydytoją, turi abejonių, ar galės gyventi visavertį gyvenimą“, – kalbėjo advokatas.

Jis priminė, kad M. Šulinskas ir V. Matulevičius anksčiau nebuvo pažįstami, nusikaltimas įvykdytas dėl chuliganiškų paskatų, kaltininkas nukentėjusiojo net neatsiprašė.

Tuo metu V. Matulevičiaus advokatas Juozas Gaudutis tvirtino, kad jo ginamojo veika turi būti perkvalifikuota į Baudžiamojo kodekso 140 straipsnį, numatantį atsakomybę už fizinio skausmo sukėlimą. Gynėjas mano, kad jo klientui būtų galima taikyti laidavimą.

„Pirmą kartą, neteistas, nebaustas. Mokosi dviejuose fakultetuose – Istorijos ir Filosofijos, toks nuosprendis būtų humaniškas“,– sakė J. Gaudutis.

Jis teigė, kad žalą M. Šulinskui žadėjo atlyginti V. Matulevičiaus tėvas, tačiau baigiant bylą M. Šulinskas neatvyko, todėl nebuvo galimybės atsiskaityti. Jo skundas atmestinas“, – sakė advokatas J. Gaudutis.

Valstybės kaltintoja Generalinės prokuratūros prokurorė Rima Kriščiūnaitė mano, kad nukentėjusiojo M. Šulinsko nuosprendis turi būti tenkamas iš dalies – jis į bylą laiku, iki įrodymo tyrimo pradžios, nepateikė ieškinio. Kai posėdyje buvo išaiškinta, jis pasakė, kad civiline tvarka reikalaus“, – teigė prokurorė.

Tačiau ji sakė, kad pritaria nukentėjusiojo argumentui griežtinti bausmę V. Matulevičiui, nes jo veiksmuose nustatytos dvi sunkinančios aplinkybės.

Kaltino žiniasklaidą

Anksčiau nužudymu kaltinto, tačiau dėl kitų nusikaltimų nuteisto Skirmanto Jankausko advokatas Nerijus Plėdys mano, kad teismo nuosprendžiui įtakos galėjo turėti žiniasklaidos pranešimai apie bylą.

„Spauda didžiulį presą teismui darė, jautėsi spaudimas, teismas buvo įspraustas, kad reikia kažką nuteisti“, – kalbėjo gynėjas ir prašė atidžiau peržiūrėti apeliacinius skundus.

Kitas S. Jankausko advokatas Tomas Meidus sakė, kad apygardos teisme kai kurie įrodymai nebuvo vertinti.

„Kodėl vienu remiamasi, kitkuo nesiremiama? Apeliacinio teismo prašytume padaryti šitą darbą, situacija turėtų keistis, daugelis išvadų yra padarytos ne vertinant visumą, o atskirus duomenis. Matyti šališkumas ir padarytos, mūsų galva, klaidos“, – sakė gynėjas, prašydamas išteisinamojo nuosprendžio S. Jankauskui.

Spręs dėl 8 apeliacinių skundų

Apeliacinis teismas turės priimti sprendimą dėl aštuonių apeliacinių skundų – nuteistųjų, jų gynėjų ir nukentėjusiojo.

Nuosprendį taip pat apskundė už viešosios tvarkos pažeidimą lygtinai nuteisti Paulius Leščinskas, Edgaras Petraševičius, V. Matulevičius ir S. Jankauskas. Du atskirus skundus dėl nuosprendžio parašė S. Jankauską gynę du jo advokatai.

Nė vienas iš nuteistųjų, jų advokatų neprašė apklausti liudytojų ar atlikti ekspertizes, todėl priimdamas verdiktą teismas remsis iki tol surinkta bylos medžiaga.

S. Jankauskas Apeliacinio teismo prašo pašalinti aplinkybes, kad elgėsi agresyviai, provokavo kitus asmenis.

Kai kurie nuteistieji mano, kad jie gali būti atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, nes susitaikė su nukentėjusiais, arba gali būti perduoti laiduotojams.

Prokuratūra ir nukentėjusiais byloje pripažinti T. Dobrovolskio artimieji nuosprendžio neskundė.

Šioje byloje nustatyta, kad 2014 metų gruodžio 23-osios vakarą bare Vilniuje, Vingrių gatvėje, vakarą leido bare V. Matulevičius, S. Jankauskas, Martynas Prokopas ir dar vienas vyras. Su jais buvo ir Ieva Dailidžionytė. Mergina buvo atsinešusi skėtį. Vėliau V. Matulevičius ir S. Jankauskas tapo kaltinamaisiais, o M. Prokopas ir I. Dailidžionytė – liudytojais.

Vyrai gurkšnojo alų, politikavo apie Rusiją. Tame bare buvo ir M. Šulinskas, Andrejus Karačiūnas, pastarasis buvo stipriai išgėręs. Jie byloje pripažinti nukentėjusiais. M. Šulinskas neprašomas įsiterpė į pokalbius, vėliau vyksta ginčas apie valstybių vadovus.

Bylos duomenimis, tada į barą įėjo T. Dobrovolskis, jis buvo eilinis baro lankytojas. Jis bendravo su M. Šulinsku ir A. Karačiūnu. Vyras pasakė, kad į politinius klausimus nesikiša, jie jam neįdomūs ir jis net nesiginčijo su kompanijomis.

Po to vyrai išėjo į lauką, stovėjo šalia baro, rūkė, gėrė alų.

Pasak teisėjo, V. Matulevičius sumanė, kad kilo pavojus, nors teismas nustatė, kad jokio pavojaus nebuvo. Vaikinas paskambino ir pasakė draugams, kad kažkas čia gali būti. Tie draugai vakarojo kitose Vilniaus baruose. Vėliau į barą atėjo K. Pociūnas, P. Leščinskas, A. Šalna ir E. Petraševičus.

„Pasakoma, kad yra prieš valstybę nusiteikusių asmenų: ateikite į pagalbą. Ateina keturi asmenys, jie nesiaiškina, kas įvyko. Muštynių jokių neįvyko – įvyko ten stovėjusių žmonių užpuolimas ir jų mušimas. Grėsmės nebuvo jokios. Pirmas nukentėjo iš tos pusės, kurie išsikvietė pagalbos asmuo, tai M. Prokopas. Jis tuo metu turėjo I. Dailidžionytės skėtį“, – apie įvykių eigą yra pasakojęs Vilniaus apygardos teismo teisėjas Stasys Lemežis.

Teismas nuosprendžiu konstatavo, kad kompozitoriui skėčiu žaizda padaryta kaktoje ir pradurta akis, akis pradurta labai stipriu smūgiu, jau šio sužalojimo metu buvo mažai vilties, kad vyras gyvas.

48 metų T. Dobrovolskis buvo žinomas kompozitorius ir perkusininkas Lietuvoje bei užsienyje.