Prekybos Gariūnuose ypatumai: pinigai – ne į kasą, o po stalu

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus pareigūnai, vykdydami prevencines priemones Gariūnų verslo parke, pastebėjo, kad vienos iš kavinių darbuotojai priima klientų užsakymus, tačiau nei vienos klientų įneštos įmokos neįmuša į kasą, o pinigus deda po stalu.

Atlikus įmonės patikrinimą, nustatyta, kad virtuvėje besidarbuojanti vietnamietė, prisistatanti bendrasavininke, dirbo su verslo liudijimu, suteikiančiu teisę prekiauti ne maisto produktais. Tuo tarpu minėtos pilietės aštuoniolikmetis sūnus ir kitos bendrasavininkės šešiolikmetė dukra aptarnaudavo klientus ir priimdavo užsakymus, už kuriuos klientams nebuvo išduodami kasos čekiai. Pareigūnai taip pat patikrino kasos X ataskaitą, kurios metu buvo nustatytas 223,90 eurų pinigų perteklius. Kaip paaiškino viena iš kavinės bendrasavininkių, „pinigus vakare paliko dėžutėje, nes skubėjo važiuoti namo žiūrėti Vietnamo futbolo čempionatą.“

Dėl nustatytų pažeidimų pradėti tyrimai.

Be to, Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato pareigūnai kartu su Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnais Gariūnų verslo parke tikrino ir prekybos vietas, kuriose galimai prekiaujama prekėmis, pažymėtomis svetimų prekių ženklais. Patikrinimo metu nustatyta, kad moteris, gimusi 1987 m., vykdė prekybą įvairiomis prekėmis – diržais, piniginėmis, drabužiais, pažymėtais firminių prekių ženklų pavadinimais. Įtariant, kad prekės pažymėtos svetimų prekių ženklais, paimta 377 įvairios prekės. Tas, kas neturėdamas leidimo, svetimu prekių ženklu pažymėjo nedidelį prekių kiekį ar pateikė jas realizuoti arba pasinaudojo svetimu paslaugų ženklu ir dėl to padarė žalos, padarė baudžiamąjį nusižengimą, yra baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu.

Kita 1967 m. gimusi moteris, neturėdama dokumento, suteikiančio teisę prekiauti (verslo liudijimo), taip pat prekiavo prekėmis, pažymėtomis svetimų prekių ženklais. Įtariant, kad prekės pažymėtos svetimų prekių ženklais, paimta 28 įvairios prekės. Pradėta administracinio nusižengimo teisena dėl neteisėto vertimosi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla, pramoninės nuosavybės teisių pažeidimo.

Policija informuoja, kad ir toliau vykdys prevencines priemones, skirtas kovai su šešėline ekonomika, be to, gyventojams primena, kad turint pagrįstų įtarimų, jog parduodama prekė gali būti klastotė, reikėtų kreiptis į policiją, pateikiant pareiškimą dėl pardavėjo galimai neteisėto prekinio ženklo naudojimo.