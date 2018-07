Po vilniečių butus vaikšto mulkintojai

"Pasirašykit, čia viskas gerai"

Viršuliškių gatvėje esančio namo gyventojas Romualdas portalui diena.lt telefonu pasakojo apie vyro, prisistačiusio namą tuo metu administravusios bendrovės darbuotoju, vizitą, kokio sulaukė tikriausiai visi jo kaimynai.

"Nepagalvojome jo paprašyti darbo pažymėjimo. Balsavimas toks, administratorių rinkimai vyko pirmą kartą. Sakė pasirašyti. Pasirašėme. Po to išsiaiškinome, kad jis nedirba mūsų administratoriui, kad pasirašėme už kitą įmonę – "Orenus", – sutrikęs pasakojo vilnietis.

Kelis kartus perklausėme, kaip vyko pokalbis, juk turėjo matyti, už ką pasirašo. "Jis labai gerai moka įkalbinėti, žmones į savo pusę palenkti, savo darbą išmano. Bendraujant 15–20 minučių net neužfiksuoji, už ką jis duoda pasirašyti. Pasirašykit, pasirašykit, čia viskas gerai, mes atiduosime į savivaldybę ir visa kita", – kalbėjo vyras.

Suktybė, anot jo, išaiškėjo, kai gyventojai sulaukė namo administratoriaus tikrų atstovų. "Kaimynai sakė, kad jau pasirašė, kad jau buvo susitikę su namo vadybininku. Administratorius patikino, kad toks vyras pas juos nedirba", – pasakojo Romualdas.

Jis teigė, kad jaučiasi apgautas kaip ir kiti kaimynai. "Gyventojai labai pasipiktinę, kad vaikšto apsimetėliai, meluoja. Ne tik po mūsų namą vaikštinėjo. Nuomojame butą Kalvarijų gatvėje. Pasirodo, kad jis ir tame name lankėsi ir apsimetinėjo kitu darbuotoju", – sakė vyras. Parodžius nuotrauką, kaip pasakojo Romualdas, gyventojai atpažino Algį S., apie jį jau buvo rašyta žiniasklaidoje.

Gyventojai labai pasipiktinę, kad vaikšto apsimetėliai, meluoja.

"Neužkibkit! Tas tipas veikia ir neteisėtais būdais, yra parašytas pareiškimas policijai dėl jo. Mūsų namo gyventojai galėtų daug papasakoti. Geriausia būtų, kad jūsų kaimynija balsuotų vieningai, mes rengėme susirinkimą ir bendrai nusprendėme, ką pasirinksime. Vis dėlto buvo užkibusių ir ant to "Orenus", kai kas net vyko į savivaldybę keisti balso", – informacija internete dalijosi Antakalnio bendruomenės narė. Kontekstas leidžia spėti, kad ji kalba taip pat apie Algį S. Bandėme su ja susisiekti, kol kas daugiau detalių ji nepateikė.

Pateikia skurdžią informaciją

Nemaloniai, kaip patys apibūdina, susidūrę su bendrove "Orenus" gyventojai ja ir ją valdančiais verslininkais bandė pasidomėti atidžiau. "Pasižiūrėjau apie juos rekvizitai.lt puslapyje. Jie labai gražiai apie save atsiliepia, bet jeigu jie yra už skaidrią buhalteriją ir visa kita, gegužės mėnesio vidutinis jų atlyginimas, neatskaičiavus mokesčių, buvo nurodytas vos po 50 eurų. Kur čia tas skaidrumas?" – klausė Romualdas.

Kiti vilniečiai savo nuogąstavimus dėl šios bendrovės yra išsakę socialiniame tinkle.

"Gal daugiau pas ką ant laiptinių durų atsirado neaiškios kilmės skelbimų reklamuojančių "Orenus" kaip pigiausią daugiabučių administratorių? Po kiemą vaikščiojo vyras ir klijavo tuos skelbimus su lipnia juosta? Atrodo, kad tai kažkokia afera. Paskambinus nurodytais telefonais pasieki tikrai ne įmonę ir pašnekovas prisistato "kaimynu"... O ir www.orenus.lt nepanašu į rimtos įmonės tinklalapį… Gal kas nors apie tai turi daugiau informacijos? Būtų įdomu išgirsti daugiau nuomonių", – pagalbos feisbuke savaitgalį prašė kita Antakalnio bendruomenės narė. Iš tiesų bendrovės puslapyje pateikta tiesiog e.skrajutė su skurdžia informacija apie įmonę ir gražiais trumpais pažadais.

Kitas vilnietis pasakojo, kad susitikimas su "Orenus" atstovais akis į akį situacijos jam anaiptol nepraskaidrino. "Prie savo namo šiandien sutikau tris vyrukus. Pakalbinau. Paklausiau: jūs "Orenus" atstovai? Jauniausias negalvodamas atsakė: "Taip." Bet su jais buvo ir namo gyventojas (bent jau taip prisistatė). Pašnekėjome. Jokių konkrečių duomenų apie firmą nepasakė, tik tai, kad jauni, neseniai rinkoje ir siūlo geriausią kokybės ir kainos santykį", – pokalbio rezultatus apibendrino vyras.

Jis sakė suabejojęs labai patraukliai, bet mįslingai skambančiu bendrovės pasiūlymu. "Nesiimsiu spręsti, kiek įmanoma, kai yra dabartinė situacija, pasiūlyti kokybę už itin žemą kainą, kai vien kokybiškos medžiagos kainuoja, ir už dyką kaip ir irgi niekas nedirba. Tai suabejojau "Orenus" pasiūlymu. Internete nieko doro neradau, tik tai, kad įmonė metus dirba skalbimo, valymo srityje. Kokie jie savo srities specialistai, sunku pasakyti, bet ar gebėjimas skalbti užuolaidas ir valyti patalpas stipriai padės namų administravimo srityje, labai abejočiau. Jei kažkas turi daugiau informacijos, pasidalykit", – rašė vilnietis.

Reikalavo kyšio?

Paaiškėjo, kad minėtas Algis S. anksčiau ne vienus metus dirbo didelėje daugiabučių namų administravimo įmonėje, iš kurios buvo atleistas, tiksliau, išėjo šalių sutarimu.

Kaip portalui diena.lt teigė įmonės atstovai, su šiuo darbuotoju nuspręsta atsisveikinti dėl nepriimtinų jo veiksmų, tačiau tąkart pagailėjus jauno vyro nenorėta kelti skandalo ir visko viešinti. Tačiau, kaip teigė bendrovės atstovai, sužinojus, kad jis galbūt toliau vykdo nusikalstamą veiklą ir gadina buvusios įmonės reputaciją, nuspręsta kreiptis į teisėsaugą.

"Taip, galiu patvirtinti, kad toks asmuo dirbo mūsų įmonėje ir už kyšio reikalavimą iš mūsų rangovų buvo atleistas iš pastatų priežiūros vadybininko pareigų. Nors tąsyk nesikreipėme į teisėsaugą, tačiau dabar mūsų teisininkai jau rengia raštus ir imasi priemonių, kurios pažabos neleistinai mūsų vardu prisidengiančio asmens veiksmus. Žinome, kad yra gyventojų, kurie patikėjo A.S. pasakomis ir pasirašė balsavimo protokolus, nors buvo suklaidinti. Todėl nutarėme savo reputaciją ginti įstatymų numatyta tvarka. Be to, jaučiame atsakomybę prieš daugiabučių gyventojus ir nenorime, kad atsirastų daugiau A.S. apgautų žmonių", – teigė įmonės, kurioje anksčiau dirbo A.S., atstovas.

Policija nepaneigė

Vilniaus apskrities VPK Komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja portalui diena.lt nei patvirtino, nei paneigė, kad dėl "Orenus" ar A.S. yra sulaukta skundų. "Jūsų pageidaujamos informacijos negalime suteikti, nes neturime galimybių įsitikinti, kad šiuo atveju tikrai esama teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindų, t.y. kad jūs turite teisę gauti šiuos duomenis nepažeidžiant LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų", – rašė J.Samorokovskaja.

Vilniaus miesto savivaldybės Miesto ūkio ir transporto departamento laikinoji Būsto administravimo skyriaus vedėja Eglė Šlajūtė portalui diena.lt teigė, kad bendrovė "Orenus" Vilniaus miesto savivaldybei yra pateikusi deklaraciją teikti administravimo paslaugas Vilniaus mieste. "Už deklaracijos teisingumą atsako pati įmonė. Savivaldybė ne kartą kreipėsi į Aplinkos ministeriją dėl įmonių atestavimo, mūsų žiniomis, Aplinkos ministerija rengia teisės aktų pakeitimus. Minėta bendrovė paskirta tik vienam daugiabučiam namui", – komentavo E.Šlajūtė.

Ji tvirtino, kad savivaldybė nėra sulaukusi skundų nei dėl bendrovės veiklos, nei dėl jos darbuotojų.

Tebelaukiame "Orenus" ir Algio S. komentarų

"Orenus" tinklalapyje pateikiamu telefonu atsiliepusi moteris, kai prisistatėme žurnalistais, teigė, kad užsirašo mūsų kontaktus ir juos perduos įgaliotam asmeniui, žadėjo, kad šis su mumis susisieks, tačiau skambučio nuo penktadienio taip ir nesulaukėme.

Dėl visa ko, penktadienį perpiet įmonės bendruoju e.pašto adresu išsiuntėme klausimus, prašymą juos perduoti ir Algiui S., kad galėtų pateikti savo įvykių versiją, tačiau jokios reakcijos taip pat nesulaukėme. Gavę komentarus iš "Orenus", Algio S., jais tekstą būtinai papildysime.