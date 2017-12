Galutinis sprendimas: žlugusį „Snorą“ prižiūrėjęs K. Ramonas – nekaltas

Vilniaus apygardos teismo teisėja Vitalija Norkūnaitė paskelbė panaikinusi 2014 metais kovo mėnesį paskelbtą apkaltinamąjį nuosprendį K. Ramonui dėl piktnaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo.

Pasak teisėjos, K. Ramonas išteisintas, nes nepadarė veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti – K. Ramonui panaikinta.

Vilniaus apygardos teismo sprendimas įsiteisėja iškart, tačiau dar gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

„Teismas sutinka su visais skundo argumentais. Teismas išanalizavo pareigines funkcijas kredito įstaigų priežiūros srityje“, – sakė teisėja.

Teismas mano, kad K .Ramonas savo pareigas vykdė tinkamai, atsižvelgiant į tai, kokią informaciją tuomet turėjo, be to, nėra duomenų, kad K. Ramonas nuo Lietuvos banko valdybos narių būtų nuslėpęs informaciją, kurią nustatė inspektoriai. Be to, tuo metu nebuvo nustatyta tikroji „Snoro“ padėtis, dabar prokuratūroje tiriamos „Snoro“ administracijos veikos.

„K. Ramono veiksmai negalėjo lemti galutinio sprendimo taikyti vienokias ar kitokias poveikio priemones“, – sakė teisėja.

Vilniaus apygardos teisme byla buvo nagrinėjama antrą kartą, posėdžiai prokuratūros prašymu buvo nevieši.

„Šioje byloje teismas pilnai patenkino K. Ramono skundą ir pripažino, kad jis nekaltas“, – BNS teisme sakė K. Ramono advokatė Vilma Gečaitė-Leonienė. Ji BNS pasakojo, kad Vilniaus apygardos teisme pakartotinai buvo apklausti Lietuvos banko darbuotojai.

Teismas, priimdamas sprendimą, papildomai vertino ne tik darbuotojų parodymus, bet ir pareigines instrukcijas, kitą rašytinę medžiagą, kuri, pasak gynėjos, labai svarbi šiai bylai vertinant, ar galėjo K. Ramonas atlikti tam tikrus veiksmus.

Pasak V. Gečaitės–Leonienės, ankstesni teismai nuosprendį K. Ramonui priėmė remdamiesi tik liudytojų parodymais, tačiau byloje yra daug rašytinių įrodymų, kurie paneigia tuos liudijimus.

„Bet koks liudijimas yra subjektyvus, reikia vertini rašytinę bylos medžiagą“, – mano advokatė. V. Gečaitės-Leonienės nuomone, taip pat svarbu, jog teismas pripažino, kad K. Ramonas neprivalėjo ir neturėjo kreiptis į Šveicariją, kad gautų informaciją, nes nebuvo teisės akto, kurie leistų kreiptis į šios šalies, kurie nėra Europos Sąjungos narė, bankus prižiūrinčias institucijas.

K. Ramonas kaltintas, kad ilgą laiką sąmoningai leido „Snorui“ nuo Lietuvos banko vadovybės nuslėpti informaciją apie turtą Šveicarijos bankuose – dėl to, anot kaltinimų, nebuvo laiku nustatyta bloga „Snoro“ finansinė padėtis ir kilo reali grėsmė, jog bankas negalės atsiskaityti su indėlininkais ir kitais kreditoriais.

Pasak prokurorų, savo veiksmais K. Ramonas diskreditavo valstybės tarnautojo vardą, padarė didelę žalą Lietuvos bankui ir valstybei.

Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-ųjų kovą pripažino K. Ramoną kaltu ir skyrė jam 7,5 tūkst. eurų baudą, tačiau buvęs bankininkas nuosprendį apskundė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) 2016 metų sausio 15 dieną patenkino K. Ramono skundą – panaikino jam nepalankų Vilniaus apygardos teismo 2015 metų kovą priimtą sprendimą ir perdavė bylą teismui iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

Prokurorų teigimu, dar 2009-ųjų rugsėjį, kilus abejonių dėl Šveicarijos „Bank Syz & Co“ laikomo „Snoro“ indėlio, K. Ramono iniciatyva buvo pakeistas Kredito įstaigų priežiūros departamento parengtas nutarimo projektas, pasiūlęs skirti „Snorui“ 267 tūkst. eurų baudą ir uždrausti skolinti daliai užsienio klientų. K. Ramono nurodymu parengtame kitame projekte, kurį patvirtino LB valdyba, „Snorui“ buvo nustatyti papildomi veiklos rizikos ribojimo reikalavimai, tačiau poveikio priemonės – bauda ir skolinimo apribojimai – nenumatytos.

Anksčiau teismai konstatavo, kad duodamas nurodymą pakeisti nutarimo projektą, K. Ramonas pažeidė bankų inspektavimo tvarką, tačiau Aukščiausiasis Teismas su tokiu vertinimu nesutiko.

K. Ramonas iš pareigų Lietuvos banke atleistas 2011 metų lapkričio pabaigoje. Bankų priežiūrai K. Ramonas vadovavo 15 metų - nuo 1996-ųjų kovo, o centriniame banke dirbo 19 metų – nuo 1992-ųjų gruodžio. 2013 metų liepą Aukščiausiasis Teismas nutarė, kad K. Ramonas iš pareigų atleistas teisėtai.

Lietuvos Vyriausybė „Snoro“ banką nacionalizavo 2011 metų lapkritį.