Buvęs olimpietis A. Duonėla išgirdo nuosprendį už stambų sukčiavimą

A. Duonėla pripažintas kaltu, tačiau griežtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą teismas kol kas atidėjo. Likęs laisvėje vyras privalės elgtis pavyzdingai, antraip lygtinė bausmė virs realia.

Vilniaus miesto apylinkės teisme paskelbtu nuosprendžiu prieštaringos reputacijos buvęs sportininkas pripažintas kaltu, jam skirta 3,5 metų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant dvejiems metams.

Lygtinio bausmės atlikimo laikotarpiu teismas įpareigojo nuteistąjį be prižiūrinčių institucijų leidimo neišvykti iš nuolatinės gyvenamosios vietos. Be to, A. Duonėlai už padarytas nusikalstamas veikas skirta vadinamoji baudžiamojo poveikio priemonė – 20 MGL dydžio bauda.

Bylos duomenimis, buvęs sportininkas pamėgino apgaule užvaldyti bendrovei „Dalecija“ priklausančius 200 000 litų (58 000 eurų). Ši bendrovė valdo buvusiai kaltinamojo žmonai Daliai Burokaitei priklausančią odontologijos kliniką.

„Neišdegęs“ A. Duonėlos sukčiavimo planas – imituodamas, kad bendrovė „Dalecija“ iš jo, kaip iš fizinio asmens, yra pasiskolinusi minėtą pinigų sumą, buvęs sportininkas ant firminių dokumentų lapų surašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį ir pateikė šią klastotę patvirtinti notarui ir vykdyti antstoliui. Kaltinamasis tvirtino, kad skolintos lėšos buvo investuotos ne tik į klinikos remontą, bet ir jo paties su tuomete žmona sodybos įrengimą.

Prokuratūros siūlymas bausti A. Duonėlą už šią nevykusią ir nepavykusią aferą buvo toks: laisvės atėmimas 4 metams. Kalėti A. Duonėla turėtų pataisos namuose.

Buvęs sportininkas sykį jau teistas už smurtą savo žmonos atžvilgiu, be to, buvo baustas ir administracine tvarka.

Pastarojoje byloje A. Duonėla jam pareikštų kaltinimų nepripažino.