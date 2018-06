Buvęs kariuomenės vadas nuteistas dėl vairavimo išgėrus

Atsargos generolui taip pat uždrausta dvejus metus vairuoti visų rūšių transporto priemones, taip pat konfiskuotas jo automobilis „Subaru Legacy“, jis buvo įgytas su teise išsipirkti.

Teismo atstovė Laima Matulytė BNS sakė, kad V. Tutkus prašė atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, tačiau teisėja Vaida Sinkevičienė nesutiko.

„Neatleido nuo atsakomybės pagal laidavimą, nes kartą jau buvo baustas už vairavimą išgėrus, be to, per metus net aštuonis kartus baustas administracine tvarka už Kelių eismo taisyklių pažeidimus“, – BNS sakė Matulytė.

Policija V. Tutkų sulaikė Vilniaus rajone, Molėtų plente, balandžio 16 dieną apie 17 valandą. Jam nustatytas 1,76 promilės girtumas.

Kaltinamasis teismui pasakojo, kad dieną prieš tai buvo vartojęs alkoholį. Kitą dieną nutarė pavažiuoti iki parduotuvės, ji yra už 500 metrų nuo jo namų. V. Tutkus teismui aiškino, kad dėl sveikatos problemų negalėjo eiti, manė, jog nesudarys problemų. Alkoholį buvo vartojęs dar tą pačią dieną apie 12 val., išgėrė apie 200–250 gramų, nesijautė išgėręs. Apie dvejus metus nevartojo alkoholio.

2012 metais jis buvo praradęs teises metams, tada nustatyta tiek pat promilių, po to alkoholio nevartojo.

Po sulaikymo balandį V. Tutkus teigia dalyvaujantis „Caritas“ programoje „Aš esu“. Po įvykio jis pats kreipėsi į „Caritą“.

Vairuotoją sulaikę policininkai liudijo, kad iš jo burnos sklido labai stiprus alkoholio kvapas, judesiai buvo nekoordinuoti, akys paraudusios.

Du pareigūnai matė vairuotojo išvaizdą bei važiavimo būdą – tai yra stabteli ir vėl važiuoja, todėl įtarė, kad vairuotojas yra gali būti neblaivus.

V. Tutkus Lietuvos kariuomenei vadovavo 2004 – 2009 metais.

„Nors byloje pateikti duomenys patvirtina, jog kaltinamasis V. Tutkus charakterizuojamas teigiamai, pelnęs daug apdovanojimų už nuopelnus Lietuvos valstybei, tačiau pasikartojantis šiurkštus Kelių eismo taisyklių pažeidimas – vairavimas neblaiviam – negali būti eliminuojamas nuo atsakomybės prieš valstybę ir visuomenę, už kurio pažeidimą dabartinis teisinis reguliavimas numato baudžiamąją atsakomybę“, – rašoma teismo nuosprendyje.