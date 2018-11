„What’s Next?“ konferencija skelbia visus pranešėjus

Kaip panaudoti kūrybą versle ir verslo žinias kūryboje, į kokias inovacijas ar mąstymo metodus reiktų kreipti dėmesį ateityje – apie visa tai menų fabriko „LOFTAS“ erdvėse pasakos net dvidešimt penki konferencijos pranešėjai iš visos Europos.

„Mums patiems sunku patikėti, kad jau šią savaitę tokie žymūs ir tiek pasiekę žmonės lankysis Lietuvoje, „What's Next?“ scenoje. To pasiekti nebūtų pavykę be tikrų savo srities profesionalų - turinio partnerių pagalbos. Kartu atrinkome pačias aktualiausias tendencijas, o pagal jas – labai tikslingus pranešėjus. Nekantraujame gyvai išgirsti Marcus Fairs, Nelly, labai smagu, jog atvyksta Cedric Dumont ir Naomi Roth. Labai laukiame ir diskusijų bei to, ką jos atneš“, – pasakoja projekto koordinatorė Marija Pulokaitė.

Tad ką šiemet išgirs į „What's Next?“ 2018 susirinkę kūrybiško verslo, mokslo, technologijų sričių atstovai ir verslūs kūrybos žmonės?

Marcus Fairs. Vieno garsiausių pasaulyje internetinių dizaino žurnalų „Dezeen“ įkūrėjas ir redaktorius į Vilnių atvyks iš Londono, kuriame jis oficialiai pripažintas vienu iš 1000 įtakingiausių miestiečių. Konferencijoje Marcus papasakos kaip dizainas yra komunikuojamas skaitmeniniame amžiuje ir kokius didelius globalius iššūkius architektai ir dizaineriai gali padėti spręsti?

Naomi Roth. Iš Prancūzijos atvyksianti žavingoji virtualios realybės ekspertė, dėstytoja bei verslininkė-inovatorė Naomi Roth pateiks įdomių įžvalgų apie realaus ir virtualaus pasaulių santykį ir stengsis paaiškinti, koks tiksliai yra tas virtualios realybės poveikis žmogaus prigimčiai.

Nelly Ben Hayoun. „WeTransfer“ potyrių vadovė, tarptautinio Kosminio Orkestro direktorė, potyrių dizainerė ir kino režisierė pranešime „Įgyvendinant neįmanoma“ atskleis šiuolaikišką požiūrį į inovacijų atsiradimą bei taikymą. Naujo požiūrio į kūrybiškumą Nelly išties nestokoja – Londone ir Amsterdame ši žavi prancūzė yra įkūrusi unikalų ir nemokamą „University of Underground“ universitetą, į kurio paskaitas studentai renkasi požeminėse erdvėse, įsikūrusiose po naktiniais klubais.

Cedric Dumont. Pasaulį savo šuoliais gąsdinantis ekstremalas ir „Red Bull“ atletas Lietuvoje jau lankėsi 2009-aisiais, kai atliko čia rekordinį šuolį nuo Vilniaus Televizijos bokšto. Šį kartą jis atvyks papasakoti lietuviams, kodėl ir kaip sėkmingą gyvenimą formuoja žmogaus mąstysena, kaip ugdyti pasitikėjimą savimi ir kitais bei susidoroti su iššūkiais.

Deivydas Praspaliauskas. Restorano „Amandus" įkūrėjas ir vyriausias šefas ant „What’s Next?“ scenos pasiruošęs įkurti interaktyvų restoraną, kuriame bandys parodyti ir paaiškinti, kaip versle veikia pridėtinės vertės turinčios smulkmenos ir kodėl unikali vartotojo patirtis yra tokia svarbi.

Algė Ramanauskienė. Keliolika metų įvairiuose žiniasklaidos kanaluose dirbusi Algė galiausiai sugriovė leidybos stereotipus ir sukūrė savo pačios leidinį. Šiandien ji – vyriausioji žurnalo „Lamų slėnis“ redaktorė. Jos pranešimas apie kūrybingumo sąvoką madingų gyvenimo būdų (hygge, lagom, slow living, Kinfolk generation ir t.t.) fone turėtų sudominti kūrybinių industrijų atstovus, kuriančius produktus ir paslaugas.

Folker Wrage. Specialias kūrybines dirbtuves norintiems tapti geresniais lyderiais ir vadovauti nuolatinių pokyčių laikais paruošė ilgametis verslo konsultantas, Ogilvy, Burnett, Saatchi, Publicis, McCann, Havas agentūrose dirbęs tekstų kūrėjas iš Vokietijos.

Justinas Jautžemis. Kokia yra kūrybinė Dirbtinio intelekto situacija dabar ir kokios jo ateities galimybės, papasakos prekių ženklų strategijos ir inovacijų studijos „Hungry Scout“ įkūrėjas ir partneris Justinas Jautžemis.

Clare McNally. Viešnia iš Danijos, tekstų kūrėja ir prekės ženklų strategė būtent prekių ženkluose mato neišsemiamą potencialą. Savo pranešime ji kalbės apie socialinę atsakomybę versle ir kas turėtų ją prisiimti.

Andreas K. Mortensen. Kultūros tyrėjas kvies Lietuvos auditoriją mokytis iš realių modelių ir sistemų tam, kad galėtume judėti link atviresnių erdvių galimybėms. Jo pristatoma tema: „Ateities dizainas: Kuriant strategiją dizaino, verslo ir meno sankirtoje“.

Vaidotas Valantiejus. Sveiku humoru pasikaustęs strategas bandys rasti atsakymus, kaip ir kodėl prekės ženklai panoro būti super dvasingais ir kvies pasimokyti, kaip nereikia daryti iš pačių blogiausių pavyzdžių.

Šviežiais verslo ir kūrybiškumo modeliais konferencijoje gyvai dalinsis dar daugiau specialistų: Yonatan Levy (Izraelis), Tomas Nemura, Justina Muralytė ir Ignas Kozlovas, Gediminas Užkuraitis, Ringailė Leščinskienė, Laura Duksaitė-Iškauskienė, Deimantė Bulbenkaitė, Dominyka Jonušienė, Vadimas Komarskis, Guoda Sakalauskienė.

Šeštus metus organizuojamame renginyje be daugybės pranešimų bus galima apsilankyti interaktyvioje eksponatų ir pramogų erdvėje „What's Next? Showroom“, naudingoms pažintims megzti konferencijos atidarymo rytą vyks kontaktų pusryčiai, o penktadienio vakare – uždarymo vakarėlis.

Kūrybiškumo ir ateities tendencijų konferencija „What's Next?“ vyks lapkričio 8-9 dienomis, menų fabrike „LOFTAS“, Vilniuje. Vertingų įžvalgų ir praktiškų įgūdžių ieškantys žmonėms kviečiami pasirūpinti pigesniais, išankstiniais bilietais. Bilietai į konferenciją: goo.gl/2mq72t