Vingio parko estrados remontai bus stabdomi per Dainų šventę

Vilniaus savivaldybė jau paskelbė ieškanti, kas atliktų darbus, kurie, kaip planuojama, bus pradėti kovą ir iš viso kainuos apie 940 tūkst. eurų – užbaigti remontą ketinama dar šiemet.

„Iki liepos mėnesio, artėjant tradicinei dainų ir šokių šventei planuojama visiškai atnaujinti pastato fasadus t.y. nudažyti pačius pastato fasadus, metalinę arką, pakeisti arkos lubas ir pačią stogo dangą“, – BNS nurodė „Vilniaus miesto parkų“ vadovas Laisvūnas Budėnas.

Anot jo, šiuos darbus finansuos Kultūros ministerija, skirianti per 240 tūkst. eurų.

Pasibaigus Dainų šventei bus pradėtos tvarkyti estrados 1–ojo aukšto bendros patalpos, įrengta lauko elektros ir įgarsinimo sistema, bus pakeisti ir susidėvėjęs seni mediniai estrados suoliukai.

„Šiems atnaujinimo darbams Vilniaus miesto savivaldybė planuoja skirti apie 700 tūkst. eurų, juos baigti ketinama baigti iki šių metų pabaigos“, – teigė L. Būdėnas.

Keliamos sąlygos – užbaigti pirmojo etapo darbus iki birželio 29-osios, kuomet prasidės pasirengimas Dainų šventei, remontas galės būti tęsiamas tik po liepos 10-osios, pasibaigus šventei. Dar vieną pertrauką rangovai bus priversti daryti rugsėjo 22-26 dienomis, kuomet čia bus rengiamas jubiliejinis 10-asis fejerverkų festivalis „Vilniaus fejerija“. Abiejų renginių metu rangovai privalės pašalinti iš teritorijos visas statybines medžiagas.

Pernai Neries vingyje esančiame 162 hektarų parke per 3 mėnesius atnaujinta daugiau nei 7 kilometrai takų, iškirsti krūmai, baigtas remontuoti pėsčiųjų tiltas iš Žvėryno per Nerį, įrengtas dviračių takas, nuorodos, pasodinta per 2 tūkst. pušų, įrengta naujų suoliukų. Taip pat lankytojams įrengtos lauko tinklinio, badmintono aikštelės, išplėsta treniruoklių aikštelė, įrengtas apšvietimas 4 kilometrų takų atkarpose. Viso 178 ha ploto parko apšvietimą savivaldybė ketina modernizuoti per dvejus metus.