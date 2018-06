Vilniuje startuoja socialinė akcija „Rytinis iššūkis“

Tris savaites sostinės gyventojai kviečiami sportuoti rytais – pakeisti savo įpročius ir suformuoti naują sveikatingumo „standartą“ sau. „Sakoma, kad tam, jog atsirastų naujas įprotis, reikia mažiausiai 21 dienos. Tikime, kad sąmoningas pasirinkimas rinktis aktyvią fizinę veiklą leis ne tik paįvairinti savo gyvenimą, bet ir bus puiki proga geriau rūpintis savo kūnu ir emocine savijauta. Juk žmogaus psichika ir kūnas yra glaudžiai susiję. Fizinis akvytumas turi tapti priemone, padedančia geriau jaustis. Šia akcija norime paskatinti atkreipti dėmesį į sporto naudą ir patiriamą žalą dėl judėjimo trūkumo”, – iniciatyvą pristato viena iš akcijos sumanytojų – V. Bessonova.

Pagrindinės akcijos veiklos – kūno dizainas ir kalanetika. Šių užsiėmimų metu treniruojami visi kūno raumenys, lavinamas lankstumas ir didinama ištvermė, gerėja koordinacija ir pusiausvyros laikymas. „Kūnas gauna daugiau energijos, todėl likusi dienos dalis tampa kur kas produktyvesnė. Dėmesys mankštos metu sutelkiamas į „čia ir dabar“ momentą, protas labai greitai nurimsta. Be to, stiprinama širdies ir kraujagyslių sistema“, – apie harmoningos ir saugios mankštos naudą kalba V. Žilinskė.

Nepaisant šių privalumų, vakarais mėgstantys sportuoti žmonės paklausti, kas lemia tokį jų pasirinkimą, vardija įvairias priežastis, tačiau kaip vieną iš pagrindinių nurodo rytais apimantį tingulį. Psichoterapeutė Daiva Žukauskienė sako, kad ryte žmogui labai sunku atsisveikinti su miego „dievu“. Be to, per naktį vakarykštis „aš“ jau būna pamiršęs, ką pažadėjo šiandieniniam.

„Sportas daugeliui yra išėjimas iš komforto zonos. Juk protas vis kužda, kad raumenų darbas negali būti komfortiškas. Tik pasiekus būseną, kai sportas nėra darbas, įmanoma šią veiklą priimti kaip meilės išraišką sau, kaip veiklą, nukreiptą į malonumų siekimą. Dar viena priežastis, kuri lemia, kad sportuojame vakare, o ne ryte, yra atidėliojimas. Mat pastangų reikalaujantis darbas tarsi savaime yra nustumiamas į dienos pabaigą, o dar dažniau – į ateitį. Štai taip ir sportuojame užburtame rate, geriausiu atveju sportui laiko rasdami vakare“, – psichologines rytinio sporto vengimo priežastis aiškina D. Žukauskienė.

Taigi, pasak specialistų, labai svarbus asmeninis nusiteikimas ir ryžtas pradėti dieną aktyviai. Keli patarimai, kurie palengvins šį apsisprendimą:

* Rytinės mankštos nesutrukdo netikėtai dienos metu atsiradę darbai, todėl galite turėti ramius vakarus su šeima ar draugais.

* Geras energijos užtaisas – visą dieną jausitės žvaliai ir darbingai.

* Dažniausiai rytais būname sočiai neprisivalgę, o sportuojant reikia gauti pakankamai energijos, tad ši reikiama energija yra imama iš „rezervų“, t. y. iš susikaupusių kūno riebalų. Tai gali būti ypač aktualu turintiems viršsvorio.

* Sportas padeda sumažinti depresiją, gerėja kraujotaka, o tai teigiamai veikia smegenis. Organizme gaminasi daugiau laimės hormono seratonino.

* Sportuodami galite „atiduoti“ susikaupusias neigiamas emocijas ir įsileisti naujų pozityvių jausmų.

* Rytais sportuojantis žmogus išsiugdo didesnę savikontrolę, discipliną, valią.

Norintys prisijungti prie akcijos ir išbandyti užsiėmimus nemokamai laukiami birželio 11 d., 9 val. ryto, studijoje „Mana mankšta“ (Žemynos g. 2B, Vilnius). Būtina išankstinė registracija el. paštu info@manamanksta.lt.