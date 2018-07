Vilniuje – didžiausia Lietuvos istorijoje „Blockchain“ konferencija

Konferencijoje bus aptariamos tokios temos kaip pirminio kriptovaliutos siūlymo (ICO) perspektyvos, „Blockhain“ saugumas ir teisinis reguliavimas, naudojimo ir plėtros galimybės, duomenų saugumas ir daugelis kitų.

Konferencija vyks net savaitę laiko – liepos 16-22 d. Vilniuje, laisvalaikio, poilsio ir pramogų komplekse „Grand Resort Lietuva“, kur renginio svečiai ir dalyviai dalyvaus įvairiose dirbtuvėse, sesijose ir diskusijose. Jose bus gilinamos žinios apie kriptodemokratijos bei įtakos decentralizacijos galimybes, duomenų apsaugą internete, „Blockchain“ ateitį versle ir pritaikymo viešajam sektoriui galimybes.

„Ne-konferencija“: renginio dienotvarkės – dalyvių rankose

Ši konferencija yra išskirtinė ne tik savo apimtimi, tačiau ir savo „ne-konferencijos“ formatu. Ne-konferencijoje patys dalyviai bus atsakingi už dienotvarkių sudarymą, temų sesijoms ir diskusijoms parinkimą. Renginį organizuojančios įmonės „Pillar Projects“ atstovai yra įsitikinę, kad inovacijos gimsta ne prezentacijos, bet pokalbio metu. Būtent dėl šios priežasties jie teikia pirmenybę demokratiškai susitikimų formai ir nori matyti ne pasyvius klausytojus, bet aktyvius ir įsitraukiančius diskusijų dalyvius.

Tarp kviestinių svečių – kriptovaliutos „Ethereum“ kūrėjai Kviestinių konferencijos pranešėjų gretose netrūksta „Blockchain“ rinkos garsenybių. Vinay Gupta, politikos ir technologijų analitikas bei kriptografijos ekspertas, vadovavęs kritpovaliutos „Ethereum“ sukūrimui, kalbės apie tai, kaip „Blockchain“ reglamentuojama teisinėje sistemoje ir pristatys gidą, kaip sukurti „susitarimų internetą“ (Internet of Agreements). Taip pat Lex Sokolin, „Fintech“ strategijos skyriaus direktorius tyrimų įmonėje „Autonomous Research“, savo sesijose apžvelgs 2018 metų kriptokapitalo rinką bei kels klausimus apie tai, kokią vietą finansinių paslaugų sektoriuje užims dirbtinis intelektas. Konferencijos dalyviai turės galimybę susitikti ir su Nicholas Merten, dar kitaip žinomu „Data Dash“ slapyvardžiu. Vienas įtakingiausių kripto influencerių, savo „Youtube“ paskyroje turintis per 300 tūkst. sekėjų, dalinsis savo įžvalgomis apie tai, kaip surasti naują sėkmingą ICO bei analizuos kriptovaliutų rinkos sėkmės ir nesėkmės istorijas.

„Token Camp“ dirbtuvės ir hakatonai

Konferencijos metu vyks ne tik pranešimai bei diskusijos, bet ir praktiniai užsiėmimai. Dirbtuvės „Token Camp“ bus skirtos tiems, kurie norėtų valdyti ar jau valdo ICO. Užsiėmimų metu bus gilinamasi į tokias temas kaip sėkmingas ICO valdymas, tokenų ekonomika, vadyba, pinigų politika ir kt. Be to, konferencijos dalyviai turės galimybę sudalyvauti net dviejuose hakatonuose (hackathons) per vieną savaitę. Įmonė „Unibright“, dirbanti su „Blockchain“ vartojimo atvejų grafinėmis reprezentacijomis, kvies į savo organizuojamą hakatoną „The Hackathon without a single line of code“. Tuo tarpu Radix ragins programuotojus išbandyti jų siūlomą platformą ir kurti visiškai decentralizuotas komercines programėles.

Pirmosios Lietuvoje tokio masto konferencijos, skirtos „Blockchain“ tematikai, dalyvių patogumui nuolatos kursuos autobusas iš Vilniaus centro į konferencijos vietą, dalyviai į ir iš „Grand Resort Lietuva“ galės vykti specialiomis sąlygomis ir pasinaudoję pavėžėjimo paslaugų platforma„Taxify“.