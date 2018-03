Vilniečiai neskuba rinkti daugiabučių administratorių

Į Vilniaus miesto savivaldybės netiesioginius raginimus keisti esamus administratorius ir padėti perdalyti sostinės daugiabučių priežiūros rinką vilniečiai reaguoja be entuziazmo, ketvirtadienį rašo „Lietuvos žinios“.

Per pusmetį Vilniuje iš maždaug 4,4 tūkst. daugiabučių administratorių parinkimo procedūros surengtos dešimtadalyje. Pakeisti vos keli administratoriai.

Savivaldybės atstovai teigia, jog dėl gyventojų pasyvumo dažniausiai neįvyksta pirminis balsavimus raštu ir visą procedūrą tenka kartoti iš naujo. Tuo metu daugiabučius prižiūrinčių įmonių atstovai mano, kad patalpų savininkų balsavimas dėl administratoriaus pasirinkimo vyksta pažeidžiant galiojančius teisės aktus. Be to, savivaldybė esą netiesiogiai ragina keisti esamus administratorius, nors to daryti nėra įpareigota.

Rinkimams organizuoti pernai rudenį savivaldybė įdarbino penkis naujus darbuotojus Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriuje. Jie turėtų išnešioti 140 tūkst. pirminio balsavimo biuletenių, pakabinti 13 tūkst. skelbimų, surinkti balsavimo biuletenius, analizuoti duomenis, rengti pakartotinius rinkimus. Visa tai, kaip skaičiuojama, gali atsieiti apie 2 mln. eurų.