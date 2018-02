Vilniaus merui – naujos pareigos: konsultavo turistus

Atviras, modernus naujos kartos centras bus sujungtas su senamiestyje veikiančiu restoranu „Grey“.

Šis Pilies g. 2 įkurtas turizmo informacijos centras pakeis neseniai uždarytą centrą, 20 metų veikusį sostinės Vilniaus gatvėje. Lankytojų jis lauks kasdien nuo 9 iki 18 val.

Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius naujajame centre šiandien išbandė turizmo informacijos specialisto darbą – teikė rekomendacijas miesto svečiams apie lankytinas miesto vietas ir renginius. Pasak jo, ši patirtis vertinga siekiant geriau pristatyti miestą nuolat jį lankantiems svečiams iš užsienio ir įkvėpti miestiečius būti svetingiems.

„Turizmo informacijos centras yra viena iš pirmųjų vietų, kurią pamato didelė dalis miestą lankančių svečių. Todėl džiaugiuosi, kad jis padės kurti modernaus ir svetingo miesto įvaizdį. Savo pavyzdžiu kviečiu visus vilniečius būti atviriems, svetingiems šeimininkams ir visuomet pasiūlyti pagalbą ar patarimą miesto svečiams. Svetinga ir šilta miesto atmosfera paskatins turistus sugrįžti“, - sakė Remigijus Šimašius.

Pasak Vilniaus turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ direktorės Ingos Romanovskienės, šiuolaikiniai keliautojai ieško ne tik informacijos, bet ir įvairesnių paslaugų, nori aptikti neatrastų vietų, pabendrauti su vietiniais gyventojais.

„Naujasis turizmo informacijos centras, įkurtas bendroje erdvėje su restoranu, pasiūlys jiems galimybę ne tik gauti informacijos, bet ir užkąsti, išgerti kavos, pabendrauti. Tai – formatas, sparčiai populiarėjantis Vakarų Europoje. Be to, naujasis centras turistams bus tikrąja to žodžio prasme pakeliui – mat Pilies gatvės neaplenkia absoliuti dauguma Vilniuje besilankančių keliautojų. Įsikūrimas šioje vietoje padės mums geriau jausti miesto svečių poreikius ir būti dar naudingesniems,“ – sakė „Go Vilnius“ direktorė.

Atsižvelgiant į besikeičiančius turistų įpročius vis daugiau dėmesio skiriama individualiam keliavimui. Kuriami savarankiškam pažinimui skirti maršrutai. Vilniaus turistams jau siūlomi informatyvūs maršrutai, kurių pagalba jie gali pažinti seniausią miesto Halės turgų, paragauti lietuviško maisto, rasti fotogeniškiausias Vilniaus vietas ir įdomiausius gatvės meno kūrinius. Specialiai sukurtas maršrutas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui kviečia keliauti takais, kuriais vaikščiojo prieš šimtą metų mūsų valstybę atkūrę žmonės.

Anot I. Romanovskienės, Vilniui perkopus milijono turistų kartelę augimas šioje srityje tik spartės. Artimiausiais metais laukiama „sprogimo“ viešbučių srityje. Netrukus duris atversiantys viešbučiai, tarp kurių – ir priklausantys garsiems pasauliniams tinklams, padės Vilniui pritraukti dar daugiau turistų dėmesio.

„Jau kurį laiką mieste viena po kitos dygsta viešbučių statybų aikštelės, kuriose verda darbai. Šiais metais sostinėje duris atvers mažiausiai keturi nauji viešbučiai, dar daugiau – per kelis artimiausius metus. Tikimės, kad daugiau nei 600 naujų kambarių, atsirasiančių jau šiemet, padės išspręsti viešbučių perkrovos problemą sezono metu ir skatinti turistų skaičiaus augimą, - sakė I. Romanovskienė. – Rudenį lankytojus pakvies naujas itin modernus „Mo muziejus“. Mūsų restoranai vis labiau vertinami Europos gurmanų. Visa tai – magnetai, kurie dovanoja turistams nepakartojamus kelionės įspūdžius ir skleidžia gerą žinią apie Vilnių.“