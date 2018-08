Vilniaus meras apie atliekų tvarkymą: norime išvengti nesusipratimų

„Pirkimui yra ruošiamasi. Deriname sąlygas su rinkos dalyviais, kalbamės. Norime išvengti kokių nors nesusipratimų, tai ruošiamės“, – sakė R. Šimašius.

ELTA primena, kad liepą paskelbta, jog dvi iš trijų mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas Vilniaus mieste teikiančių įmonių - bendrovės „Ecoservice” ir „VSA Vilnius“ - Vilniaus miesto savivaldybės administracijai pranešė dėl patiriamų nuostolių norinčios stabdyti paslaugų teikimo sutartį.

Dėl to savivaldybė artimiausiu metu turi paskelbti naują viešą konkursą kitąmet atliekas tvarkyti Verkių, Fabijoniškių, Žirmūnų, Šnipiškių, Antakalnio, Naujosios Vilnios seniūnijose, šiaurinėje Rasų seniūnijos dalyje, taip pat Pašilaičių, Justiniškių, Šeškinės, Viršuliškių, Karoliniškių, Pilaitės ir Lazdynų seniūnijose, Senamiestyje, Žvėryne, Naujamiestyje ir Vilkpėdės seniūnijose.

Savivaldybė žada, kad pokyčių vilniečiai nepajus - pagal sutartį, esami vežėjai atliekas veš dar 12 mėnesių, o per tą laiką bus įgyvendintas naujas konkursas, be to, rinkliavą renka ne vežėjas, o pati savivaldybė.