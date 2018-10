A. Verygos neklauso net patarėjas

Ministerija skelbia, kad geriau gyventi tapo mažiausiai uždirbantiems darbuotojams, tačiau "Vilniaus diena" išsiaiškino, kad algos labiausiai didėjo ligoninių skyrių vedėjams ir kitiems viršininkams.

Darbuotojai nepatenkinti

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) skelbia, kad, lyginant praėjusių metų liepos ir šių metų birželio duomenis, daugiausia atlyginimai kilo slaugytojams, jų algos padidėjo vidutiniškai 19 proc. Gydytojų – vidutiniškai 17,1 proc.

Deja, Respublikinės Vilniaus psichiatrinės ligoninės darbuotojai jaučiasi apgauti, gydymo įstaigos vadovybė nevykdo ministro įsakymų. Pati ministerija suskaičiavo, kad 2017 m. liepą – 2018 m. balandį Vilniaus psichiatrinės ligoninės gydytojas vidutiniškai uždirbdavo 1 412 eurų, o slaugytojas – 809 eurus. 2018 m. gegužę–birželį gydytojas – jau 1 587 eurus (tik 12 proc. daugiau), o slaugytojas – 876 eurus (maždaug 8 proc. daugiau).

Be kita ko, atlyginimų didinimas pirmiausia turėjo paliesti tuos, kurie uždirbo mažiausiai. Tačiau Naujojoje Vilnioje esančios psichiatrinės ligoninės administracijos parengti dokumentai atskleidžia skandalingą faktą, kad 20–28 proc. atlyginimai buvo padidinti tiems, kurie uždirba daugiausia – gydytojams, skyrių vedėjams, o tiems, kurie uždirba mažiausiai, – tik 4–8 proc. Kitaip sakant, tiems, kurie uždirbo mažiausiai, atlyginimas padidėjo vos keletu eurų, o tiems, kurie uždirba daugiausia, – keliais šimtais eurų. Negana to, psichologams, kurių ligoninėje dirba 18, atlyginimai visiškai nebuvo padidinti.

Vadovaujantis ministro įsakymu, atlyginimai turėjo didėti didinant pastoviąją jų dalį, o pastovioji dalis nebuvo pakeista – atlyginimai didinti didinant kintamąją jų dalį. Tai reiškia, kad padidinimas gali būti laikinas.

Ministras meluoja?

Pretenzijas dėl atlyginimų didinimo išsakę ligoninės vadovui prof. Arūnui Germanavičiui, darbuotojai tesulaukė atsakymo, kad nėra pinigų. Tad kas meluoja? Juk ministras A.Veryga teigė ir teigia, kad pinigai skirti.

Pasak darbuotojų, ligoninės direktorius ragino juos palaukti spalio – žiūrės, kokia įstaigos finansinė situacija. Jeigu ji bus palanki, atlyginimus dar padidins. Natūraliai kyla klausimas – o jeigu bus nepalanki? Tada sumažins ir tai, ką jau padidino?

Į gydymo įstaigoje susiklosčiusią situaciją ligoninės profesinės sąjungos atstovai dar birželį mėgino atkreipti sveikatos apsaugos ministro A.Verygos dėmesį. Nusiuntė jam laišką, išdėstė savo nuogąstavimus, tačiau jokios reakcijos nesulaukė. Ir turi įtarimų kodėl.

Mat nuo šių metų sausio ligoninės direktoriaus A.Germanavičiaus patarėju dirba buvęs A.Verygos patarėjas Danas Bakša, ministro atsiviliotas iš Kauno. Ministerijoje pareigas jis turėjo apleisti, kai žiniasklaida paskelbė, kad jis galėjo "spausti" buvusią viceministrę Aušrą Motiejūnienę-Bilotienę. Ši esą turėjo "pasistengti", jog konkursą į Valstybinės ligonių kasos direktoriaus postą laimėtų ministerijoje projektų ir procesų valdymo patarėju dirbantis Igoris Baikovskis.

Netrukus po skandalo D.Bakša įsidarbino direktoriaus patarėju Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje. Čia neva specialiai jam buvo sukurta darbo vieta. Darbuotojai kalba, kad būtent jis, o ne A.Germanavičius yra tikrasis įstaigos vadas, kuris viskam diriguoja. Tik įdomu, kad ligoninė, kurioje darbuojasi A.Verygos žmogus, kažkodėl ignoruoja paties A.Verygos įsakymus.

Galima paaiškinti

"Situacija yra sudėtinga ir aš pirmiausia noriu labai aiškiai pasakyti, kad atlyginimus gydytojams ir kitiems darbuotojams, dirbantiems sveikatos apsaugos sistemoje, būtina didinti, nes kitaip jie emigruos ir nebebus kam gydyti ligonių, jau nekalbant apie dirbančių profesionalų teisę pragyventi oriai iš savo darbo", – "Vilniaus dienai" sakė Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės vadovas prof. A.Germanavičius.

Jo teigimu, vidutiniškai atlyginimai ligoninėje buvo padidinti 12,23 proc., kadangi pagal sudarytas papildomas sutartis su Ligonių kasomis numatytas būtent toks lėšų padidinimas. Nežinia, kaip atlyginimų didinimą skaičiavo SAM specialistai, tačiau 20 proc. lėšų padidėjimas, anot įstaigos vadovo, sutartyse nenumatytas. Tad net ir labai norint 20 proc. daugiau lėšų įstaiga iš Ligonių kasų negaus.

Mes turime du pasirinkimus – arba mokėti didesnius atlyginimus psichiatrams ir gydyti pacientus, arba prarasti specialistus ir turėsime gerai apmokamus ūkvedžius.

Atsakymas, kodėl ligoninė ženkliai nepadidino atlyginimų mažiausias pajamas gaunantiems darbuotojams, pasak jos vadovo, gana paprastas: ligoninė šiuo metu negali būti konkurencinga, jeigu nepadidina atlyginimų gydytojams psichiatrams ir slaugytojams, nes tai yra tie specialistai, kurie dėl mažų atlyginimų greičiausiai emigruoja: "Lietuvoje auga psichikos sutrikimų skaičius ir mes turime du pasirinkimus – arba mokėti didesnius atlyginimus psichiatrams ir gydyti pacientus, arba prarasti specialistus ir turėsime gerai apmokamus ūkvedžius, pagalbinius darbuotojus, bet įstaigoje trūks medicininio personalo, reikės laukti konsultacijų. Pas mus, pavyzdžiui, dabar įstaigoje nėra jokių eilių. Taip yra todėl, kad atėjo po rezidentūros jauni specialistai – prisitraukėme juos padidinę atlyginimus. Šiuo metu mes, ko gero, iš psichiatrijos įstaigų esame mokantys bene didžiausius atlyginimus psichiatrams ir slaugytojoms. Gydytojams pas mus atlyginimai didėjo apie 20 proc., slaugytojams – apie 22 proc."

Direktorius neigia teiginius, kad atlyginimai nebuvo didinti psichologams – tiesiog taisant ankstesnio vadovo klaidas, kai tą patį darbą dirbantiems specialistams buvo mokami skirtingi atlyginimai, juos teko suvienodinti, tad darbo užmokestis didėjo vieniems mažiau, kitiems daugiau. Tad kai kuriems psichologams atlyginimas didėjo 3 proc., kitiems – 17 proc.

Reikia daugiau ligonių

Įstaiga iki metų pabaigos privalo pasitvirtinti darbo užmokesčio tvarką – joje ir bus įvardytos kintamosios ir pastoviosios darbo užmokesčio dalies proporcijos. Kol tai nėra padaryta, nuspręsta didinti kintamąją atlyginimų dalį. Tačiau tiems specialistams, kurių atlyginimai nesiekė nustatytų darbo užmokesčio "grindų", atlyginimai buvo keliami didinant pastoviąją dalį.

"Kokia toliau bus mūsų finansinė situacija, priklauso nuo to, ar mes įvykdysime planus, ar gausime iš Ligonių kasų visas numatytas lėšas, kiek jų gausime, nes, pavyzdžiui, už to paties paciento gydymą taikomi skirtingi koeficientai. Kitaip sakant, Ligonių kasos pasilieka sau teisę neprimokėti, – sakė direktorius. – Tačiau galiu užtikrinti, kad visi tie teoriškai numatyti pinigai, kuriuos Ligonių kasos sudarė galimybę mums užsidirbti per papildomas sutartis ir kuriuos mes užsidirbsime, bus skirti ne kam kitam, o darbuotojų atlyginimams didinti."

Skaičiai skirtingi

Ką gali pasakyti Sveikatos apsaugos ministerija? Ryšių su visuomene projektų vadovė Alina Žilinaitė teigė, kad situacija ministerijai žinoma. Ligoninės darbuotojų vieno mėnesio darbo užmokestis vidutiniškai padidėjo 9,1 proc. (72 eurais), gydytojų – 12,4 proc. (175 eurais), slaugytojų – 8,3 proc. (67 eurais). O sunkumų esą kyla dėl to, kad gydymo įstaigos vadovybė ir veikiančios profesinės sąjungos neranda bendro sutarimo. Ir kaip jį rasti, kai SAM tikina, kad slaugytojai uždirba 19 proc., o gydytojai 17 proc. daugiau?