Traukiniai Vilniaus-Kaunas nebeteršia aplinkos

Tad populiariausiu maršrutu keleiviai važiuoja visiškai neteršdami aplinkos.

Populiariausias elektrinių traukinių maršrutas - Vilniaus-Kaunas. Juo pervežama apie trečdalį visų vietiniais maršrutais važiuojančių keleivių.

„Elektriniai traukiniai jau dabar yra aplinkai draugiškesnės transporto priemonės, nei varomos, pavyzdžiui, dyzelinu ar benzinu. O pradėję naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, keleiviams siūlome važiuoti tarp Vilniaus ir Kauno ar Vilniaus ir Trakų nedarant jokio neigiamo poveikio aplinkai. Taigi, galima sakyti, kad tai yra aplinkai draugiškiausia transporto priemonė“, - sako „Lietuvos geležinkelių“ generalinis direktorius Mantas Bartuška.

„Lietuvos geležinkeliai“ planuoja iki 2022 metų elektrifikuoti Vilnių ir Klaipėdą jungiančią transporto arteriją. Tuomet elektriniais traukiniais pervežamų keleivių dalis išaugs iki maždaug dviejų trečdalių.

Be to, elektriniais traukiniais bus pervežama ir didžioji dalis krovinių. Todėl per metus bus sunaudojama net 25 tūkst. tonų mažiau dyzelino, į aplinką nebus išmetama 83 tūkst. tonų anglies dvideginio.