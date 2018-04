Tiltas per Vokę: savivaldybė žada griauti, paveldosaugininkai paskelbė saugomu

Vilniaus miesto savivaldybės planuotas griauti tiltas per Vokės upę Panerių seniūnijoje įtrauktas į Kultūros vertybių registrą ir turės būti saugomas.

Kultūros paveldo departamentas (KPD) antradienį pranešė, kad pirmoji nekilnojamojo kultūros vertinimo taryba suteikė Kazbėjų tiltui teisinę apsaugą. Jam nustatytas architektūrinis, inžinerinis, istorinis ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdis bei priskirtas regioninio reikšmingumo lygmuo.

Į KPD dėl šio tilto kreipėsi jo likimu susirūpinę gyventojai ir visuomenininkai. Sostinės savivaldybė kovo viduryje paskelbė, kad tiltą ketinama demontuoti, o jo vietoje turėtų būti nutiestas naujas.

„Avarinės būklės tiltas turėjo būti uždarytas kovo 24 dieną, tačiau gyventojai aktyviai sureagavo, susirinko prie tilto ir neleido darbuotojams imtis darbų. Aktyviai pasisakė žiniasklaida, tinklaraštininkai, prie tilto buvo nuvykęs ir Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius. Toks greitas gyventojų ir visuomenininkų atsakas bei staigus bendradarbiavimas su paveldosaugininkais buvo lemiamas faktorius inicijuojant tilto teisinės apsaugos suteikimą“, – teigia KPD.

Begalė žmonių nuotraukų, kurių fone matyti tiltas, žymi svarbiausius gyvenimo įvykius: vestuves, laidotuves, išleistuves ir kitus kasdienybės bei istorijos momentus.

Dokumentus vertinimo tarybai rengęs Kultūros paveldo centro paminklotvarkininkas Marius Skerniškis sako, kad žmonių reakcija į planus griauti tiltą buvo išskirtinė, jie nuoširdžiai norėjo išsaugoti tiltą, kaip istorijos liudytoją ir atmintin įsirėžusią kraštovaizdžio dominantę.

„Kazbėjų bendruomenės gyventojai yra išlaikę labai stiprų asmeninį santykį su istorijos reliktu. Begalė žmonių nuotraukų, kurių fone matyti tiltas, žymi svarbiausius gyvenimo įvykius: vestuves, laidotuves, išleistuves ir kitus kasdienybės bei istorijos momentus“, – aiškina paminklotvarkininkas.

Šis tiltas pastatytas XX amžiaus ketvirtame dešimtmetyje. Tarp saugomų vertingųjų savybių įtraukta tilto erdvinė struktūra ir konstrukcijos elementai. Pasak paveldosaugininkų, panašių elementų turi Naujojoje Vilnioje esantis tiltas per Vilnelę (Šiaurės g.) ir senasis Nemenčinės tiltas, abu šie tiltai turi asfaltbetonio dangą, o Kazbėjų tiltas unikalus tuo, kad iki šiol išlaikęs medinę perdangą, ji irgi įtraukta į saugotinų vertingųjų savybių sąrašą.

„Paveldosaugininkai ir vietos bendruomenė mano, kad galima nuostabiai ir autentiškai restauruoti Kazbėjų tiltą ir pritaikyti jį pėsčiųjų, dviračių ir lengvojo transporto eismui“, – teigia KPD.

Savivaldybė kovą skelbė šią vasarą planuojanti pradėti ir per metus baigti naujo tiltą statybą. Pastačius 11 metrų pločio, 24 metrų ilgio naują tiltą, būtų įvestas dvipusis transporto eismas, įrengti šaligatviai, pagerėtų Panerių seniūnijos gyventojų susisiekimas su aplinkiniais rajonais, teigė savivaldybė. Planuota, kad naujuoju tiltu galėtų važiuoti ir krovininis transportas (dabartiniu tiltu leidžiama važiuoti tik transporto priemonėms, sveriančioms ne daugiau kaip 3 tonas).

Pasak savivaldybės, per daugiau kaip 80 metų tiltas per Vokės upę Panerių seniūnijoje nė karto nebuvo rekonstruotas. Per parą vidutiniškai juo pervažiuoja apie 1 tūkst. transporto priemonių.

Savivaldybės Miesto ūkio ir transporto departamento direktorius Virginijus Pauža BNS antradienį sakė, kad po KPD sprendimo pirmiausia galvojama apie senojo tilto sutvarkymą, o galimybė kitoje vietoje statyti naują tiltą nusikelia.

„Reikės daryti restauravimo projektą ir restauruoti tiltą (...). Galimybė statyti naują tiltą yra svarstytina, bet šiais metais tikrai jo nebus“, – teigė V. Pauža.

Jo teigimu, naujo tilto statymo idėja dar nebuvo toli pasistūmėjusi: „Nebuvo net projektavimo darbai užsakyti, tai buvo tokia kaip diskusija, mes dar būtume tik skelbę konkursą“.