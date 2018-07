Sukryžiavo ietis dėl kultūros paveldo šalia Lukiškių aikštės

Antradienį planuojamame Kultūros paveldo departamento (KPD) pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje ketinama svarstyti prie Lukiškių aikštės esančios bažnyčios, vienuolyno ir ligoninės komplekso duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo klausimą.

„Siūloma nacionalinio reikšmingumo lygmens Lukiškių dominikonų vienuolyno statinių ansamblį papildyti naujomis dalimis, kurios šiuo metu yra Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso dalimis, patikslinti ansamblio teritorijos ribas. Siūloma naujoms ansamblio dalims suteikti ne žemesnį kaip regioninio reikšmingumo lygmenį. Taip pat siūloma ansambliui apibrėžti privalomą apsaugos zoną“, – BNS sakė Kultūros paveldo centro, veikiančio prie KPD, direktorius Virgilijus Kačinskas.

Anot jo, taip pat planuojama tikslinti sostinės istorinės dalies Naujamiesčio vertingąsias savybes. Jas, pasak paveldosaugininko, pažeidžia teritorijoje planuojamas projektas. Centro vadovo teigimu, projektu pažeidžiami Naujamiesčio siluetas ir perspektyva.

„Tai (Naujamiesčio vertingosios savybės – BNS) bus tikslinama nepriklausomai nuo to, ar bus tikslinamos ansamblio ir ligoninės pastatų komplekso vertingosios savybės. Departamento komisija birželį konstatavo, kad Vilniaus savivaldybės vertinimo tarybos aktu panaikintos dviejų ligoninės komplekso pastatų vertingosios savybės: pradinė tūrio forma, pagrindinė stogo forma, pirminė danga. Kai to nebeliko, galimas pastatų aukštingumo didinimas, nors vietovės požiūriu to daryti vis tiek negalima. Tų vertingųjų savybių panaikinimas kelia daug klausimų, abejonių, įtarimų. Reikia dar kartą pasvarstyti“, – sakė V. Kačinskas.

Tačiau įmanomas ir toks variantas, kad nauja statyba bus negalima, bus galima tik pritaikyti esamus pastatus. Mūsų nuomone, tai būtų neadekvati, sveiko proto kriterijų peržengianti priemonė.

Jo teigimu, vienuolyno statinių ansamblio apsaugos zoną apibrėžti reikalauja įstatymai.

Tuo metu sostinės savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos skyriaus vedėjo Dariaus Daunoro nuomone, departamento planai prasilenkia su įstatymais.

„Departamentas neinformavo savivaldybės apie konkrečius planus tikslinti ligoninės komplekso vertingąsias savybes. Įstatyme parašyta, kad vertingųjų savybių nustatymas atliekamas tyrimų pagrindu. Istoriškai Šv. Jokūbo ligoninė nuo XIX amžiaus pradžios buvo pasaulietinė ir nepriklausė Lukiškių dominikonų vienuolynui, buvo atskira valda, todėl toks departamento ketinimas apjungti ligoninę ir vienuolyną prieštarauja įstatymui. Juo labiau kad ir archeologiniai tyrimai nebaigti ir jų ataskaitų dar nėra“, – BNS sakė jis.

Klausiamas, kokį poveikį teritorijos plėtros galimybėms turėtų siūlomi pakeitimai, D. Daunoras teigė, kad realu, jog naujos statybos čia būtų apskritai draudžiamos.

„Ar galima bus ką nors ligoninės sklype statyti, sunku pasakyti, kol nėra vertinimo tarybos akto projekto. Tačiau įmanomas ir toks variantas, kad nauja statyba bus negalima, bus galima tik pritaikyti esamus pastatus. Mūsų nuomone, tai būtų neadekvati, sveiko proto kriterijų peržengianti priemonė. Juo labiau kad architektai jau parengė ir pateikė naują, iš principo priimtiną sprendimą. Be to, teritorija yra miesto centre ir maksimalus vienuolyno apžvelgiamumas iš visų keturių pusių jau ir dabar nėra galimas“, – aiškino jis.

Plėtrą buvusioje Šv. Jokūbo ligoninės teritorijoje planuoja investicijų bendrovės „Lords LB Asset Management“ fondas, jis į viešbučio „Clarion“ ir konferencijų centro projektą ketina investuoti 45 mln. eurų.

Pavasarį, paviešinus plėtros planus, juos kritikavo miesto savivaldybė, paveldosaugininkai ir architektai. Projektas kritikos sulaukė dėl per mažo viešumo, architektūros kokybės ir galimo poveikio greta esančiam kultūros paveldui.

Šiuo metu plėtotoja tobulina projektą ir pateikė jį Vilniaus regioninėje architektų tarybai vertinti. Pagal naujus sprendinius, mažinamas viešbučio ir biurų pastatų plotas, labiau atvertas vaizdas į Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčią.

Fondas taip pat yra kreipęsis į teismą dėl jam nepalankių Kultūros paveldo departamento sprendimų. Birželį Vilniaus miesto apylinkės teismas, tenkinęs fondo įmonės „Orkela“ prašymą, taikė laikinąsias apsaugos priemones ir uždraudė Kultūros paveldo departamentui ir Kultūros paveldo centrui atlikti įstatymuose nenumatytus veiksmus, atliekant Lukiškių dominikonų vienuolyno ansamblio vertingųjų savybių tikslinimą. Šį sprendimą departamentas yra apskundęs.