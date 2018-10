Sostinės valdžia suvalgė net druską

Išaugo apetitas

Dėl ekonomikos augimo į Vilniaus iždą šįmet suplauks daugiau lėšų, nei tikėtasi tvirtinant miesto biudžetą, tad planuojama jį tikslinti. Nesnaudė ir milijonus gatvių asfaltui, perklojamoms šaligatvių plytelėms, dviračių takams ir kitiems miestiečių patogumams uoliai tratinantys valdininkai: daugiau nei prieš mėnesį savivaldybės administracijos direktoriui, Finansų ir strateginio planavimo departamentui jie adresavo elektroninį pranešimą "tarnybinės veiklos klausimais" (kalba netaisyta):

"Informuojame, Miesto ūkio ir transporto departamentui 14 programos "Miesto infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimas" 2018 metų darbų atlikimui ir skolų už 2017 metus mokėjimui yra skirta 54,8 mln. eurų savivaldybės lėšų, nors teiktas lėšų poreikis buvo 78 mln. eurų. Šiai dienai jau panaudota 40,5 mln. eurų, iš kurių už 2017 m. atliktus darbus apmokėta 14,3 mln. eurų (visos tų metų skolos padengtos) ir 26,2 mln. eurų apmokėta už 2018 m. atliktus darbus. Per 7 š. m. mėnesius darbų atlikta už 36,5 mln. eurų. Įvertinus tai, kad už atliktus darbus dar neapmokėta 10,3 mln. eurų, iki metų pabaigos darbų galime atlikti už 4,1 mln. eurų. Pradėtų ir suplanuotų rekonstruoti gatvių atkarpų, dviračių takų, kiemų, šaligatvių remonto ir įrengimo darbų užbaigimui dar reikia 10,7 mln. eurų.

Pagal naujai pasirašomas sanitarinio valymo sutartis Centrinei ir Šiaurinei dalims lėšų poreikis nuo rugsėjo iki gruodžio mėn. yra 3,3 mln. eurų. Papildomai apie 5,2 mln. eurų reikėtų skirti druskos mišinių įsigijimui ir gatvių priežiūrai žiemą, tiltų, viadukų, kapinių priežiūrai, kitiems miesto tvarkymo darbams (tame tarpe 2,7 mln. eurų skola rangovams už 2018 m. jau atliktus Gatvių, kelių ir lietaus nuotekų tinklų priežiūros ir remonto darbus). Planuojame, kad iki metų pabaigos dar atliksime darbų už 23,2 mln. eurų, todėl kad nedidinti savivaldybės įsiskolinimo už atliktus darbus, tikslinant 2018 m. biudžetą, Miesto ūkio ir transporto departamentui papildomai prašome skirti 19,7 mln. eurų savivaldybės lėšų. Dalis suplanuotų gatvių tvarkymo darbų dar nėra pradėti įgyvendinti, todėl prašome informuoti departamentą, ar planuojama papildomai skirti ir kokią sumą lėšų, kad galėtume tinkamai susiplanuoti darbus iki metų pabaigos."

Apsirūpinę pusei sezono

Niekas nesiginčija, kad pradėtus darbus reikia užbaigti. Bet ar racionalu juos pradėti, kai išsemti metinio biudžeto pinigai ir finansavimas nėra užtikrintas? Ir kokia bus nauda miestui, jeigu spalį pradėjus tvarkyti gatves orai, įpusėjus darbams, staiga atšals?

Na, o druską žiemai gatvėms barstyti atsakingi miesto šeimininkai perka vasarą, bet ne tada, kai bet kurią dieną ta žiema gali užklupti. Netikėtai, kaip visada skundžiasi kelininkai ir kiemsargiai…

R. Šimašius labai reklamavosi kaip didis kovotojas su korupcija, bet pats savo elgesiu kuria labai neskaidrų klimatą.

Druską ir jos mišinius Vilniaus gatvėse žiemos sezonu barsto savivaldybės kontroliuojama UAB "Grinda". Šiuo metu trijuose bendrovės sandėliuose sukaupta apie 7 tūkst. tonų druskos ir apie 10 tūkst. kub. m smėlio ir druskos mišinio.

Įmonės Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovas Egidijus Steponavičius informavo, kad techninės druskos, kuri barstymo metu maišoma su iš anksto paruoštu druskos tirpalu, kasmet sunaudojama apie 15 tūkst. tonų, o smėlio ir druskų mišinio gatvėms ir viadukų nuovažoms barstyti – apie 15 tūkst. kubinių metrų. Vadinasi, reikalingų medžiagų sukaupta maždaug pusei ateinančio žiemos sezono.

Ar reikia pirkti papildomai mineralinių druskų ir smėlio, E.Steponavičius nekomentavo, kadangi už druskos tiekimo sutarčių sudarymą atsakinga Vilniaus miesto savivaldybė. O konkrečiai – Miesto ūkio ir transporto departamentas, prašantis papildomų milijonų, taip pat ir druskos mišiniams pirkti.

Skatinamas žioplumas

Užpraeitą žiemą būtent dėl šio departamento veikėjų aplaidumo "Grinda" buvo pakliuvusi į nepavydėtiną situaciją, kai dėl įkyraus snygio jau per du mėnesius sunaudojo 11 tūkst. tonų druskos, o sandėliuose bebuvo likę apie 300 tonų. Taip nutiko, nes valdininkai iš anksto nepasirūpino įsigyti tiek druskos bei mišinių, kad užtektų visam sezonui. Susizgribta tik tada, kai lapkritis užvertė sniegu – viešojo pirkimo konkursas paskelbtas lapkričio 10 d., o vokai atplėšti jau Kalėdų išvakarėse.

Įvykdžius viešąjį pirkimą su jo laimėtoja UAB "Baltkalis" 2017 m. sausio 24 d. pasirašyta sutartis dėl baltos natrio chlorido druskos tiekimo iki 2020 m. sausio 24 d. Ši bendrovė pasiūlė mažiausią kainą 12 mėnesių – 848,55 tūkst. eurų. Sutartyje numatyta pirkimo apimtis – daugiau kaip 3,73 mln. eurų. Pagal pirkimo aprašą maksimalus minėtos natrio chlorido druskos kiekis – 60 tūkst. tonų.

Sutartis dėl smėlio pirkimo taip pat sudaryta trejiems metams, numatyta lėšų suma, remiantis viešojo pirkimo ataskaita, – 602,21 tūkst. eurų.

Taigi, esant galiojančioms sutartims, lėšas druskai bei druskos ir smėlio mišiniams departamentas turėjo numatyti metiniame biudžete, o ne kaulyti papildomai. Bet, ko gero, išpešti daugiau biudžeto lėšų yra lengviau pagąsdinus, kad žiemą nebus kuo gatvių barstyti. Juk už tą apsižioplinimą 2016-aisiais ne tik nė vieno žioplio galva nenulėkė, bet kai kas net ir karjeros laiptais pasilypėjo. Matyt, ir daugiau įžūlumo įgavo…

Į "Vilniaus dienos" klausimą, kur dingo dešimtys tonų druskos, Miesto ūkio ir transporto departamentas per tris dienas nesugebėjo atsakyti.

Švaistymas ir korupcija?

Vilniaus miesto tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto nario Kęstučio Nėniaus nestebina valdininkų troškimas išplėšti savo padalinių veiklai kuo daugiau milijonų.

"Čia kvepia švaistūnišku požiūriu – na, kaip gali būti, kad staiga pritrūko druskos gatvėms barstyti… Kiek ji kainuos žiemą ir kiek tas pats kiekis kainuoja vasarą? O darbų irgi negalima planuoti, neturint finansavimo, – įsitikinęs K.Nėnius. – Be to, yra ir kita medalio pusė, pavyzdžiui, tas pats gatvių asfaltavimas: užtenka nugremžti asfalto dangą ir užlieti naują. Tai reiškia, kad po kelerių metų iš to darbo nieko neliks ir vėl bus reikalingi pinigai naujam asfaltavimui. Bet ar tai rūpi valdininkams? Juk jie ir vėl skirstys pinigus rangovams. Gal tiems patiems, gal kitiems."

Anot K.Nėniaus, kai kurie kolegos įžvelgia tokioje savivaldybės veikloje ir korupcijos šešėlių, kad pirmiausia rūpinamasi ne vilniečių gerove, o savų klanų interesais.

"Matyti, kad daug ką, kas buvo žadama per rinkimus, meras daro atvirkščiai. Kalbu ir apie požiūrį į korupciją: R.Šimašius labai reklamavosi kaip didis kovotojas su korupcija, bet pats savo elgesiu kuria labai neskaidrų klimatą, – teigė K.Nėnius. – Aš esu Antikorupcijos komisijos pirmininkas ir galiu pasakyti, kad nė į vieną posėdį meras kviečiamas neatėjo pats, o kai kviečiame administracijos darbuotojus, liepia jiems neiti. Žadėjo valdymo inovacijų ir motyvuoti kolektyvą, bet administracijos veikla visiškai pabirusi, net direktorius nevykdo tarybos sprendimų, kurie jam nepatinka. Taigi, R.Šimašiaus žadėta aukštesnė veiklos pavara tapo kone atbuline."