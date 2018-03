Sostinės butų rinkoje – generalinis apsivalymas?

Lyginant su praeitų metų pabaiga, naujų butų sandorių skaičius sausio ir vasario mėnesiais išaugo beveik trečdaliu, o kai kuriuose projektuose užfiksuotos iki 10 proc. didesnės būstų kainos nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus.

Nors šiemet numatomas sveikas rinkos augimas, nekilnojamojo turto ekspertai atkreipia dėmesį į stipriai pasikeitusį pirkėją bei išaugusią konkurenciją tarp nekilnojamojo turto vystytojų, kuri bus negailestinga rinkos reikalavimų neatitinkantiems projektams.

Kainos juda priešingomis kryptimis

Remiantis NT vystymo grupės „Rewo“ duomenimis, šių metų sausio mėnesį parduota 29 proc. daugiau naujų butų nei gruodžio mėnesį. Bemaž 5 proc. pagerėjo ir bendras sostinės butų likvidumo rodiklis (1,06), reiškiantis, jog nauji butai rinkoje vidutiniškai parduodami per metus laiko. Kita vertus, šį rodiklį gerina atskiros išskirtinai populiarios gyvenvietės, o už jų rikiuojasi ir virtinė nepasiteisinusių NT projektų, kuriems pritraukti naujakurių jau kurį laiką nepavyksta.

Pagal per mėnesį įvykdytų sandorių skaičių sostinėje akivaizdžiai pirmauja du projektai - „Žvėryno namai“ bei butus su nuosavais kiemais prie Pilaitės pardavinėjanti „Naujoji Anglija“. Šiose dviejose gyvenvietėse per pastarąjį mėnesį parduota atitinkamai po 22 ir 21 butą, o tai sudarė šeštadalį visų sostinėje įvykdytų naujų butų sandorių. Įdomu tai, kad per tą patį laikotarpį net 43 iš 100 didžiausių sostinės NT projektų nesugebėjo parduoti nė vieno naujo buto.

„Jei klausiate, ar šiemet butų kainos kils, ar trauksis, atsakymas būtų – taip ir taip. Pasiteisinę projektai nespėja tenkinti paklausos ir jaučia spaudimą didinti kainas, o nesėkmingi – laukia stebuklo ir akcijomis kamšo projektines ydas. Vyksta generalinis rinkos apsivalymas, kurį mato, vertina ir kuriam diriguoja patys pirkėjai“, - teigia „Rewo“ projektų vadovė Ilma Stasiulytė.

Mažėja spekuliantų

Pašnekovė atkreipė dėmesį ir į besikeičiantį būsto pirkėjų tipą. Rinkoje mažėja interesantų, kurie nekilnojamojo turto ieško spekuliaciniais tikslais. O vilniečiai, kurie ieško buto sau ar šeimos kūrimui, šiemet tapo dar aktyvesni nei pernai.

„Šiems žmonėms kaina yra svarbus, bet ne vienintelis kriterijus, nes jie ieško būsto, kurį norėsis vadinti namais ir juose gyventi. Dėl to projektuose, kurių kainodara nuo pradžių atspindi ne vystytojo godumą, bet objektyvius būsto privalumus, didžiausias iššūkis yra suspėti pasirinkti tinkamesnį butą iš likusių“,- teigia I. Stasiulytė.

Lyginant su 2017 m. pabaiga, naujų būstų pasiūla sostinės nekilnojamojo turto rinkoje sumažėjo 6 proc., o populiariausiuose nekilnojamojo turto projektuose didesnė dalis butų jau yra parduota.