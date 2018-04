Sostinėje šoktelėjo gyvenamųjų patalpų pardavimai

Kovo mėnesį savininkus Lietuvoje pakeitė 2 781 gyvenamoji patalpa. Tai 24,4 proc. daugiau nei vasarį ir 9,4 proc. mažiau nei pernai kovą, kai buvo perleistos atitinkamai 3 071 ir 2 235 gyvenamosios patalpos.

Kovą šalies gyvenamųjų pastatų rinka buvo aktyvesnė už vasarį - pastarąjį mėnesį šalyje įsigytų gyvenamųjų pastatų skaičius siekė 796, ir tai yra 30,1 proc. daugiau už praėjusį mėnesį, tačiau 10,6 proc. mažiau nei pernai kovą, kai pirkėjų sulaukė atitinkamai 612 ir 890 gyvenamųjų pastatų.

Vilniuje kovą savininkus pakeitė 947 gyvenamosios patalpos. Per mėnesį jų pardavimai išaugo net 46,8 proc., tačiau palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai jie buvo beveik nepastebimai (vos 1,1 proc.) didesni. Praėjusį mėnesį sostinėje taip pat įsigyti 65 gyvenamieji pastatai (namai ir pan.), tai yra 32,7 proc. daugiau negu vasarį ir šiek tiek - 4,8 proc. - mažiau nei pernai kovą.

Kauno būsto rinka kovo mėnesį Vilniaus pardavimų nepavijo - buvo perleistos 386 gyvenamosios patalpos ir 60 gyvenamųjų pastatų. Gyvenamųjų patalpų perleista 9,3 proc. daugiau negu vasarį ir 8,3 proc. mažiau negu pernai kovą. Palyginimui, vasarį Kaune perleistos 353 gyvenamosios patalpos ir 51 gyvenamasis pastatas, tad, pvz., gyvenamųjų pastatų rinka Kaune per mėnesį pakito labai nežymiai.

Klaipėdoje kovą perleistos 249 gyvenamosios patalpos - 20,9 proc. daugiau lyginant su vasario pardavimais. Tačiau lyginant 2017 m. kovo mėnesio uostamiesčio gyvenamųjų patalpų pardavimus, kai buvo perleistos 304 gyvenamosios patalpos, sandorių skaičius sumažėjo 18,1 proc.

Žemės sklypų rinkoje kovą pirkėjai taip pat buvo aktyvesni. Pirmąjį pavasario mėnesį buvo parduoti 5 099 žemės sklypai, kas yra 37,1 proc. daugiau negu vasarį, tačiau 5,7 proc. mažiau negu pernai kovą.

Lyginant su praėjusių metų pirmu ketvirčiu, bendri trijų mėnesių pastatų, patalpų ir žemės sklypų pardavimai krito 4,6 proc. - šiemet per ketvirtį perleista 25 910 minėtų nekilnojamojo turto objektų, tuo metu pernai buvo parduoti 27 102 objektai. Gyvenamųjų pastatų pardavimai, vertinant viso ketvirčio duomenis, augo nereikšmingai (0,63 proc.), gyvenamųjų patalpų - krito 6,8 proc., o žemės sklypų per ketvirtį parduota 5,8 proc. mažiau negu pernai per tokį patį laikotarpį.