Sostinėje atidaromas naujas pėsčiųjų ir dviračių viadukas

Daugiau kaip kaip 67 metrų ilgio ir beveik 7 metrų pločio pėsčiųjų ir dviračių viaduką per T. Narbuto gatvę Vilniaus savivaldybės atstovai vertina kaip „vieną didžiausių šios kadencijos investicijų į eismo saugumą Vilniaus mieste“.

Viadukas kainavo beveik 1,4 mln. eurų – darbai turėjo būti baigti dar balandį, tačiau nukelti iki rugsėjo dėl „nenumatytų aplinkybių“ – papildomų projekto sąlygų, užtrukusio jo viešinimo, gyventojų pastabų.

„Ypatingai džiugu, kad viaduko rangos darbai atlikti per itin trumpą laiką – tiltas per T. Narbuto gatvę buvo pastatytas praktiškai per naktį, o visa infrastruktūra aplink jį buvo įrengta per tris vasaros mėnesius“, – sako mero Remigijaus Šimašiaus atstovas spaudai Aleksandras Zubriakovas.

Viadukas bus pritaikytas žmonėms su negalia, patogus mamoms su vėžimėliais – turi nuovažas iš abiejų viaduko pusių.

Statant viaduką, buvo įrengti nauji pėsčiųjų ir dviračių takai – tai pagerino susisiekimą tarp Viršuliškių ir Karoliniškių rajonų.

Viaduku vilniečiai galės naudotis jau ketvirtadienį, o esama pėsčiųjų perėja per T. Narbuto gatvę bus panaikinta.