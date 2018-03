Siūlo mažinti atliekų tvarkymo tarifus

Pastovioji dvinarės rinkliavos dalis visiems turintiems nekilnojamojo turto yra vienoda – nustatoma pagal turimo nekilnojamo turto plotą. Ši pastovioji dalis visoms grupėms siūloma mažinti nuo 0,29 iki 0,18 Eur / kv. m.

Kintamoji dvinarės rinkliavos dalis priklausys nuo mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normos, o kiekviena minėta grupė jų sukaupia labai skirtingai, pvz., gyvenamosiose patalpose susidaro vienoks kiekis, parduotuvėje ar viešbutyje – kitoks, o mokykloje – dar kitoks. Kintamoji dalis daugiabučių gyventojams mažinama nuo 0,62 ir 0,47 Eur / kv. m (priklausomai nuo to, ar namas turi atliekų surinkimo šachtas) – iki 0,38 Eur / kv. m. Individualių namų gyventojams – nuo 0,24 iki 0,18 Eur/ kv. m.

Pvz., jei dabar 60 kv. m buto savininkas už atliekų sutvarkymą moka apie 6,48 Eur per mėnesį (per metus – 77,76 Eur), tai nuo gegužės tokio buto savininkas mokėtų vos 33,942 Eur per metus.

Tarifus ir atliekų susikaupimo normas siūloma sumažinti, įvertinus faktinius praėjusių metų komunalinių atliekų kiekius, po savivaldybės organizuoto viešo vežėjų konkurso buvo nustatyta nauja mažesnė atliekų surinkimo-vežimo kaina, įvertinus pasikeitusius NT registro duomenis.

Nuo gegužės 1 d. situacija iš esmės pasikeis – kiekvienas būsto savininkas bus įpareigotas pasirūpinti savo atliekų tvarkymu.

„Nuo gegužės 1 d. situacija iš esmės pasikeis – kiekvienas būsto savininkas bus įpareigotas pasirūpinti savo atliekų tvarkymu. Ši sistema bus skaidri, informatyvi, lanksti, visiems vienodai suprantama. Rinkliava bus renkama į savivaldybės biudžetą. Mokėjimo pranešimus atliekų turėtojai gaus ne iš pastato administratoriaus ar bendrijos, o tiesiogiai iš savivaldybės. Mokėdami vietinę rinkliavą, vilniečiai mokės už švaresnę aplinką prie savo namų, už tyresnį vandenį ir grynesnį orą“, – sako Atliekų tvarkymo programos įgyvendinimo skyriaus vedėjas Valdas Juodis.

Dvinarė rinkliava pakeis iki šiol taikytą ydingą sistemą, kai vilniečiai mokėdavo vežėjams tiesiogiai arba per administratorius ir neretai vieno daugiabučio namo gyventojai už atliekų tvarkymą mokėdavo net keturis kartus daugiau, nei greta esantis kitas daugiabutis. Tuo tarpu apie 30 proc. miestiečių, gyvenančių nuosavuose namuose ir sodų bendrijose, net nebuvo sudarę sutarčių su atliekų tvarkytojais, neturėjo atliekoms skirtų konteinerių.

Rinkliavos administravimą, apskaičiavimą, apskaitą, surinkimo kontrolę vykdys nauja savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“. Interneto svetainėje sivasa.lt galima rasti preliminarių tarifų skaičiuoklę.

Po svarstymų, galutinį sprendimą taryba priims artimiausiame posėdyje, kovo 21 d.