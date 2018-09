„Reitingų“ vadovas apie dovaną vaikų tėvams: teoriškai arklys, praktiškai nesikelia

„Aš pats asmeniškai įsipareigoju sumokėti merui už šį darbą pagal jo paties nustatytus įkainius - tai yra 14 eurų už penkias valandas“, - garantavo G. Serafinas.

Kaip komentare „Žinių radijui“ konstatavo apžvalgininkas, vilniečiai dovanų gavo motociklą, bet be vairo, be kuro bako ir be variklio.

„Yra posakis, kad dovanotam arkliui į dantis nežiūrima, tačiau kartais pasižiūrėti verta, ypač jeigu tą arklį dovanoja politikai ir jeigu jis labai primena kitą vaizdingą palyginimą: „Teoriškai arklys, o praktiškai nesikelia“, - lygino G. Serafinas, primindamas, kad šių metų liepos mėnesį Vilniaus meras pareiškė apie Vilniaus šeimoms dovanojamą ypatingą dovaną - visi sostinės pradinukai mokyklose nemokamai bus užimti iki vakaro.

„Kad viskas neatrodytų kažkaip primityviai, visas šis projektas buvo apkaišytas skambiomis frazėmis, esą visoje Lietuvoje tik 40 mokyklų pasiryžo išbandyti visos dienos modelį, o štai Vilniuje visos mokyklos jau nuo šio rugsėjo ima įgyvendinti šį progresyvų modelį. Taigi pirminis įspūdis nuostabus, idėja gera ir palengvinimas tėvams didžiulis“, - sakė G. Serafinas.

Problema, kad naujiena buvo paskelbta liepos viduryje, kai mokyklų vadovai ir mokytojai atostogavo. Įsakymai mokyklas pasiekė rugpjūčio mėnesį, o aplinkraščiai, kaip naujoji tvarka turėtų veikti, rugsėjo 5 dieną, nors nuo rugsėjo 5 dienos viskas jau turėjo pradėti veikti.

„Pailgintos dienos grupės, arba minėtoji visos dienos mokykla, pradės veikti tik nuo rugsėjo 17 dienos. Taigi tėvai apgulę mokyklų administracijas ir iš širdies keikiasi, nes neturi kur palikti savo pradinukų vaikų. Mat šiuo metu dar niekas neveikia. Paradoksalu yra ir tai, kad ir šiandien visiškai neaišku, kas praktiškai įgyvendins tą visos dienos mokyklos projektą. Tokių nelaimingų mokytojų ir direktorių, kokie jie yra dabar, neteko matyti nė vieną ankstesnių metų rugsėjo mėnesį. Nes nežinia yra totali: vis dar niekas neaišku dėl etatinio mokytojų apmokėjimo, lygiai taip pat neaišku ir kaip turėtų būti organizuojama visos dienos mokykla sostinės švietimo įstaigose“, - konstatuoja G. Serafinas.

Gal pažįstate žmonių, kurie už 300 eurų sutiktų nuo 13 iki 18 val. prižiūrėti ir užimti maždaug 45 vaikus.

Mokyklų vadovams yra pasakyta, kad reikia surasti darbuotojų, kurie galėtų prižiūrėti pradinukus nuo 13 iki 18 valandos. Dar yra pasakyta, kad už šį darbą bus mokama 300-450 eurų. Tik nepasakyta „į rankas“ ar prieš mokesčius.

„Gal pažįstate žmonių, kurie už 300 eurų sutiktų nuo 13 iki 18 val. prižiūrėti ir užimti maždaug 45 vaikus?“ - klausė apžvalgininkas.

Kadangi mokyklų vadovai negali raukytis ir prieštarauti, o privalo vykdyti sostinės valdžios nurodymus, G. Serafino žodžiais, jie ir vykdys.

„Žinote, kaip atrodys visos dienos mokykla Vilniuje? Kadangi lėšų šiam projektui skirta juokingai mažai, vaikai bus prižiūrimi maždaug taip: nuo 12.30 val. iki 14.30 val., pavyzdžiui, 100-120 vaikų prižiūrės trys mokytojai ir teoriškai padės jiems paruošti namų darbus, o vėliau po 14.30 val. visus tuos mokinius prižiūrės jau vienas mokytojas. Nes tik tokie finansai. Kaip manote, kaip vienam mokytojui dirbti su tokia armija vaikų? Na, misija telieka viena - stengtis, kad visi kažkaip liktų gyvi iki 18 val.“, - komentavo G. Serafinas. Jo įsitikinimu, tai - visiškas visos dienos mokyklos idėjos sukompromitavimas dar net nepradėjus paties projekto.

Teoriškai visos dienos mokykla yra puiki iniciatyva, kurios pagrindas - visą dieną vaikus užimti kokybišku turiniu. Ir tai esmingai skiriasi nuo tikslo, kad vaikai kažkaip gyvi ir apysveikiai sulauktų 18-os valandos.

Pasak „Reitingų“ vyriausiojo redaktoriaus, teoriškai viskas turėtų atrodyti maždaug taip: iš ryto pradinukai intensyviai mokosi, nes tada jie imliausi žinioms, tada sportuoja ar žaidžia, vėliau pietauja, tada po pietų pats geriausias metas ryte gautos informacijos apibendrinimui, vėliau ateina metas namų darbų ruošai, tada metas veiksmui, vėliau meninei veiklai, o vakarop - geriausias metas žaidimams.

„Bet tai tik teorija, praktika bent Vilniuje visai kitokia“, - konstatavo G. Serafinas.

Apžvalgininko nuomone, vargu ar šis sprendimas dabartiniams valdantiesiems labai padės per savivaldos rinkimus. Greičiau priešingai.