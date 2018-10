Rajoną pakrikštijo „Šiukšliškėmis“: iš konteinerių virstančios atliekos pūva balose

Priminė apleistus Bankoko priemiesčius

„Spėkit, koks čia rajonas?“, – klausė vyras, užfiksuotais vaizdais pasidalijęs socialiniame tinkle „Facebook“. „Šiukšliškės“, „Šanchajus“, – fantaziją pasitelkė internautai. Visgi visiems jiems nekilo jokių abejonių – jie mato Šnipiškes.

Ir išties, vilnietis fotografavo Kernavės gatvėje, einant nuo Žalgirio gatvės link Lvovo gatvės.

„Tos plaukiojančios šiukšlės baloje man priminė Bankoko priemiesčius, kurie buvo statyti be jokio plano, be plėtros strategijos. Kanalus, pilnus plastiko, smarvės ir kiekvieną dieną pasipildančius“, – portalui pasakojo J. Vanagas. Pašnekovas tikina, kad kai deklaruojama, jog nė vienas vilnietis negali išvengti mokesčio už atliekų šalinimą, tai gal pats laikas būtų pagalvoti ir apie geresnį jų surinkimą, rūšiavimą ir išvežimą į sąvartyną.

J. Vanago nuotr.

„Jeigu konteineriai užsipildo per greitai, vadinasi, jų yra per mažai. Jei gyvūnai ir vėjas nešioja šiukšles – konteineriai ir šiukšliadėžės nėra pakankamai apsaugotos nuo to. Tai gal vertėtų pagalvoti apie prastą konteinerių ir šiukšlių dėžių būklę?“, – klausė vyras. Jis priminė, kad ir pats Gedimino prospektas neblizga – dalis šiukšliadėžių čia supuvusios, kitos – išrinktos, likusios – aptemptos per dideliais juodais maišais.

Ragina gyventojus būti aktyvesnius

Vilniaus miesto savivaldybės Miesto ūkio ir transporto departamento Atliekų tvarkymo programos įgyvendinimo skyriaus vedėjas Valdas Juodis, paklaustas, ar nežadama tokiuose apleistuose rajonuose artimiausiu metu įrengti daugiau konteinerių, tikino, per 2014 - 2020 metus mieste numatyta įrengti ne mažiau kaip 755 konteinerių aikšteles. Kaip teigė pašnekovas, požeminių konteinerių vietas parinko savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, atsižvelgdama į Vyriausybės Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano reikalavimus ir Aplinkos ministro įsakymą.

„Nuo gegužės 1-os dienos įsigaliojus atliekų tvarkymo reformai Vilniaus mieste mišrias komunalines atliekas tvarko UAB „VSA Vilnius“. Vilniaus miesto savivaldybė kreipėsi į savivaldybės įmonę „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“, kuri atsakinga už efektyvų atliekų tvarkymo sistemos administravimą, kontrolę ir priežiūrą, kad ši įpareigotų atliekų vežėją pastatyti keturis antžeminius mišrių komunalinių atliekų konteinerius ir aptarnauti juos kas antrą dieną, nes dviejų esančių pusiau požeminių konteinerių nepakanka“, – aiškino V. Juodis.

Savivaldybės atstovas priminė, kad pastebėjusieji perpildytus ar netinkamus aptarnauti konteinerius dėl atliekų tvarkymo grafiko padidinimo ar konteinerių pakeitimo turėtų kreiptis į bendrovę „VASA“. „Gyventojai turi teisę keisti komunalinių atliekų surinkimo maršrutus, paslaugos teikimo grafikus, konteinerių ištuštinimo dažnumą ir (ar) konteinerių kiekį/tūrį, prižiūrėti ir kontroliuoti atliekų vežėjų veiklą“, – V. Juodis pridūrė, kad nuo gegužės 1 d. į savivaldybę dėl papildomų konteinerių pastatymo kreipėsi tik vienas šnipiškietis. Konteineriai, anot pašnekovo, buvo pastatyti.

Žada gražesnį vaizdą

Vilniečiui J. Vanagui akį rėžė ne tik besimėtančios šiukšlės, bet ir purvynuose paliktos transporto priemonės.

J.Vanago nuotr.

Savivaldybės atstovas tikino, kad artimiausiu metu šis Vilniaus rajonas turėtų pasikeisti į gražiąją pusę. „Pavasarį planuojama pradėti rekonstruoti vieną svarbesnių Šnipiškių seniūnijai susisiekimo arterijų – Giedraičių gatvę. Bus rekonstruota beveik 1 km gatvės atkarpa nuo Lvovo iki Žalgirio g. ir 200 m S. Fino gatvės atkarpa nuo Giedraičių iki Kalvarijų g.“, – planus dėstė V. Juodis. Šalia rekonstruojamos gatvės žadama nutiesti naują dviračių taką, naujus šaligatvius ir atnaujinti komunikacijas. Planuojama, kad rekonstrukcija truks 8 mėnesius.

Giedraičių ir S. Fino gatvėse, anot pašnekovo, bus ne tik atnaujinama kelio danga, bet ir įrengtas daugiau nei 1 km dviračių takas.

„Taip pat Giedraičių ir S. Fino gatvių rekonstrukcijos projekte numatyta atnaujinti elektros tinklus, pastatyti naujas apšvietimo atramas, įrengti paviršinių nuotekų šalinimo tinklą. Giedraičių ir S. Fino gatvių rekonstrukcijai numatyta skirti daugiau nei 2 mln. eurų ES lėšų, iš Savivaldybės biudžeto – beveik 950 tūkst. eurų. Taip pat planuojama tvarkyti ir teritoriją tarp Giedraičių, Kintų ir Kaltanėnų gatvių ir joje įrengti miestiečiams ir miesto svečiams patrauklią viešąją erdvę. Atsižvelgus į bendruomenės pageidavimus Šnipiškėse planuojama pastatyti 18 metrų apžvalgos bokštą iš kurio bus galima pamatyti saugomą medinio paveldo teritoriją, kuri yra abipus Giedraičių gatvės. Taip pat čia numatoma įrengti prekybai skirtus paviljonus, treniruoklius, vaikų žaidimo ir sporto aikšteles, pėsčiųjų takus ir pan.“, – džiugių žinių vilniečiams turi V. Juodis.

Kaune – ir kuriozinės situacijos

Atliekų tvarkymu skundžiasi ne tik vilniečiai, šios bėdos nesvetimos ir kauniečiams. Štai rugpjūčio pabaigoje į portalą kauno.diena.lt kreipėsi Baltų prospekto daugiabučių gyventojai. Tuomet jie aiškino, kad, naujai įrengus požeminius konteinerius, atliekų tvarkymas pablogėjo. „Ši nuolatinė situacija jau pradeda erzinti ir kelia pyktį. Prie konteinerių sukrautos didžiulės krūvos šiukšlių: kartono, plastiko, maisto atliekų ir kt.“, – rašė Šilainių gyventojai. Jie skundėsi kad taip yra todėl, kad atliekos išvežamos per retai ir tai priverčia žmones krauti šiukšles į krūvas.

Laimio Steponavičiaus nuotr.

Rugsėjo pabaigoje į redakciją kreipėsi ir Panemunės mikrorajono gyventojai. Jie susidūrė su kuriozu. Prie Mažojoje gatvėje 9 numeriu pažymėto namo atsirado požeminiai šiukšlių konteineriai. Tačiau kelias savaites kauniečiai jais negalėjo naudotis – atidengę konteinerių dangčius pasigedo ertmės, per kurią galėtų įmesti šiukšles.

Anot skaitytojos, tie aplinkiniai gyventojai, kurie tingi šiukšles išmesti toliau esančiuose senuose konteineriuose, palieka jas prie naujųjų. „Smarvė ir atliekos, besimėtančios ant šaligatvio bei vejoje. Tris kartus rašiau į „Kauno švaros“ svetainę, prašydama bent paaiškinti, kodėl tokia atmatų krūva stovi prieš pat langus, ar taip Kaunas tvarkosi, bet gavome tik didesnę sąskaitą už šiukšles“, – tuomet dėstė moteris.

Laimio Steponavičiaus nuotr.