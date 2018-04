Radijo stotis „M-1“ išsikelia į atsinaujinusius „Senukus“

„Radijo stotis „Senukuose“ įsikurs tik vienai – parduotuvės atidarymo – dienai. Specialiai tam įrengėme garsui nepralaidų stiklo kupolą, iš kurio gyvai ir vyks penktadienio programos transliacija“, – pasakojo Ramūnas Klyvis, „Kesko Senukų“ rinkodaros vadovas.

Planuojama, kad į naująją darbo vietą atvyks beveik visa „M-1“ vedėjų komanda: Mindaugas Stasiulis, Skaiva Jasevičiūtė-Kraujalė, Gabrielė Martirosianaitė, Gintas Vaičikauskas, Saulius Žvirgždas ir Mantas Bružas.

Papildyta radijo programa ir įspūdingi prizai

Šis įžymybių būrys ne tik ves tradicines penktadienio rubrikas, atskleis tiesioginių radijo transliacijų užkulisius, bet ir dalins autografus bei pozuos asmenukėms.

Be to, kas valandą rytoj „M-1“ tiesioginio eterio metu bus pralošti solidūs prizai, kurių bendra vertė sieks per 10 tūkstančių eurų. Parduotuvėje apsilankę ir loterijoje dalyvavę pirkėjai galės laimėti vejapjovę, kepsninę, elektrinį paspirtuką, įmontuojamą orkaitę su kaitlente, televizorių ar kitą didįjį prizą.

Žymių veidų savaitgalį bus ir daugiau

Šį penktadienį ir šeštadienį namų technikos skyriuje įkurtoje ekspozicinėje virtuvėje visų maisto entuziastų lauks ir į degustacijas kvies pats Gian Luca Demarco. Neseniai Turino kulinarijos akademijos apdovanojimą už Italijos kultūros ir virtuvės puoselėjimą pasaulyje pelnęs „Electrolux“ šefas dalinsis virėjų paslaptimis, padėsiančiomis sukurti gardžiausius patiekalus tiesiog namuose.

Savo kūryba, tik kiek kitokia, dalinsis ir dizaineris Seržas Gandžumianas – jis pristatys šiluma ir ramybe dvelkiančią 2018 metų interjero dažų spalvą „Jaukus kampelis“. Šį atspalvį S. Gandžumianas kūrė ne vieną mėnesį – tarpusavyje derindamas tiek naujausias pasaulio mados tendencijas, tiek technologines inovacijas.

Profesionalų patarimai

Šį atidarymo savaitgalį kiekvienas, apsilankęs rekonstruotoje parduotuvėje, galės gauti ir patarimų dėl remonto ar statybų. Pagrindiniuose parduotuvės skyriuose įsikurs virš 50 skirtingų tiekėjų ekspertų, padėsiančių teisingai pasirinkti: nuo tinkamiausių dažų iki šildymo sistemos. Nemokamas konsultacijas siūlys ir dizaineriai, patarsiantys interjero klausimais.

Be to, įvairius technologinius ir dizaino sprendimus bus galima apžiūrėti bei palyginti realaus dydžio name, suprojektuotame ir pastatytame tiesiog parduotuvėje. Šis išmanus namas buvo sukurtas taip, kad matytųsi sienų, grindų, vonios sanitarinių mazgų, židinio ir kamino skerspjūviai.