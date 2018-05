R. Šimašius: kainos sumažės, kai baseinų bus daugiau

Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius sako, kad be statomų dviejų, reikės statyti daugiau baseinų, kad būtų patenkinta paklausa ir paslaugų kainos būtų priimtinesnės.

Baigiantis baseino Vilniaus Fabijoniškių mikrorajone statyboms, Vilniaus miesto savivaldybės taryba jau gavo svarstyti jo paslaugų įkainius. Baseino metinis abonementas vienam žmogui numatomas 319 eurų.

„Manau, kad kaina per didelė, ir ji per didelė todėl, kad yra per mažai baseinų. Visada, kai poreikis yra didelis, gyva eilė yra ne pats geriausias dalykas“, - sakė R. Šimašius.

Mero teigimu, miestui svarbiausia, kad pirmiausia būtų atsižvelgta į moksleivių poreikius.

„Mūsų pagrindinis akcentas yra, kad išsitektų visi vaikai. Kai pastatome abu baseinus - vasarą atsiranda šis, kitas - kitų metų pavasarį, - mes, visų pirma, pamokų metu visus antrokus per kūno kultūros pamokas planuojame mokyti plaukti, po to yra sportininkai, vaikų būreliai. Ir labai natūralu, kad man ar kitiems suaugusiems žmonėms to laiko lieka mažai, ir čia yra signalas, kad rinkoje reikia dar daugiau baseinų, ir bus keliami tikslai ir kitus statyt“, - teigė R. Šimašius.

Pasak mero, Lazdynų baseino darbai turėtų būti baigti pagal planą.

„Dėl Lazdynų baseino statybų reikalai juda. Klausimų visąlaik iškyla, bet statybos vyksta, ir po nepilnų metų turėtume turėti objektą“, - kalbėjo R. Šimašius.

Planuojama, kad baseinas Fabijoniškėse duris atvers vasarą.

Vietoje nugriauto Lazdynų baseino statomas naujas baseinas turėtų būti baigtas kitų metų pirmoje pusėje.