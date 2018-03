Priminimas: eismas per Vokės tiltą nukreipiamas apylanka

Specialistams įvertinus senojo tilto konstrukcijų pokyčius, nuo šeštadienio transporto eismas per Vokės upės tiltą laikinai draudžiamas. Avarinės būklės tiltas bus demontuotas ir dar kitų metų pavasarį planuojama pradėti naujo tilto statybas. Tiltas per Vokės upę senajame Gardino plente per daugiau kaip 80 metų nebuvo nė karto rekonstruotas. Šiuo tiltu per parą vidutiniškai pervažiuoja apie 1000 transporto priemonių.

Demontavus senąjį tiltą, bus pastatytas naujas gelžbetoninis tiltas, kuriuo galės važiuoti ir krovininis aptarnaujantis transportas, nes iki šiol juo buvo leidžiama važiuoti tik transporto priemonėms, sveriančioms ne daugiau kaip 3 tonas.

Pastačius 11 m pločio, 24 m ilgio naują tiltą, bus įvestas dvipusis transporto eismas, įrengti šaligatviai, padidės eismo saugumas, pagerės Panerių seniūnijos gyventojų susisiekimas su aplinkiniais rajonais. Naujojo tilto statybos darbus ketinama užbaigti kitąmet.

Savivaldybė atsiprašo gyventojų už laikinus nepatogumus. Eismo dalyviai prašomi būti atidūs, laikytis Kelių eismo taisyklių, stebėti kelio ženklus, esant galimybėms rinktis kitus maršrutus.