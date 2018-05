Premjeras neigia su R. Šimašiumi aptaręs elektrinės Vilniuje stabdymą

„Ne, tai netiesa. Sunku, be to, man ir prisiminti pokalbius su Vilniaus meru. Bet tai nebuvo Vidaus reikalų ministerijos (S. Skvernelis anksčiau buvo vidaus reikalų ministras – BNS) kompetencija ir tokių susitikimų metu tie klausimai negalėjo būti svarstomi“, – ketvirtadienį per Vyriausybės valandą teigė S. Skvernelis.

Konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis premjero klausė, ar tiesa, kad S. Skvernelis, būdamas vidaus reikalų ministru, siekė, o vėliau ir dalyvavo viešai neskelbtame susitikime su Vilniaus meru ir kalbėjo apie „Lietuvos energijos“ vystomo kogeneracinės jėgainės Vilniuje stabdymą.

Konservatorius Mykolas Majauskas tikino, kad R. Šimašius apie susitikimą su tuometiniu vidaus reikalų ministru S. Skverneliu buvo informavęs kai kuriuos savivaldybės tarnautojus.

„Valstybės tarnautojų liudijimas yra, kur jie sako, kad po susitikimo su Skverneliu meras sakė, kad toks susitikimas vyko ir viena iš temų buvo elektrinės stabdymas“, – pridūrė M. Majauskas.

R. Šimašius per atstovą spaudai Aleksandrą Zubriakovą BNS perdavė, kad su S. Skverneliu buvo susitikęs daug kartų, taip pat šiam einant vidaus reikalų ministro pareigas, „bet ne šia tema“.

Praėjusią savaitę S. Skvernelis „Lietuvos energijos“ Vilniuje ir Kaune statomas kogeneracines jėgainės pavadino korupciniais projektais.