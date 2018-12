Prabangios valdžios Kalėdos – visų vilniečių sąskaita

Sostinės savivaldybė prieš Kalėdas smagiai pasitaškė pinigais. Požeminiame garaže rikiuojasi nauji tarnybiniai automobiliai, kurių veiklos nuoma per trejus metus atsieis per 130 tūkst. eurų. Be to, už visų vilniečių pinigus prisipirko vyno: 600 butelių prancūziško "Bordeaux" už beveik 12 tūkst. eurų, t. y. mažne po 20 eurų už vieną. Kam tiek vyno? Aplaistyti mašinas?