Patalpos Vilniaus centre – viliojantis kąsnelis

Gražūs tikslai

2002 m. lapkričio 6 d. buvo pasirašytas susitarimas tarp savivaldybės, Vilniaus priklausomybių ligų centro ir UAB "Viršupis", kuris priklauso pastaruoju metu įvairiuose politiniuose skandaluose ypač dažnai minimai bendrovei "MG Baltic", ir įkurta VšĮ "Socialiniai paramos projektai", kuri valdo kavinę "Mano guru". Tai buvo unikalus modelis – privačiam verslui partneriaujant su savivaldybe buvo užsibrėžtas tikslas padėti integruotis į visuomenę narkotikų vartotojams po reabilitacijos ar grįžtantiems iš įkalinimo vietų. Tuo metu įsidarbinti nebuvo paprasta, o juo labiau – priklausomam žmogui, todėl VšĮ tikslai buvo labai aktualūs.

Susitarime buvo numatytos dalininkų teisės ir pareigos. Numatyta, kad "Viršupis" atsako už kavinės "Mano guru" veiklą ir valdymą, Vilniaus priklausomybės ligų centras įsipareigojo skirti socialinį darbuotoją, o savivaldybė suteikia kavinei 250 kv. m patalpas panaudos pagrindais Vilniaus gatvėje, savo lėšomis pakeičia langus, atlieka einamąjį vidaus patalpų remontą, įsipareigoja pirmaisiais metais sumokėti 80 proc. (87 tūkst. litų, dabar maždaug 25 tūkst. eurų), antraisiais – 75 proc., trečiaisiais – 50 proc. komunalinių išlaidų.

Kavinė "Mano guru" veikia iki šiol. Šiemet rugpjūčio viduryje savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis VšĮ valdyboje atstovauti savivaldybei įgaliojo Vilniaus miesto administracijos vyriausiąją patarėją Ilmą Skuodienę. Ši, susipažinusi su VšĮ "Socialiniai paramos projektai" dokumentais, liko, švelniai tariant, nustebusi. Ji konstatavo, kad Vilniaus savivaldybė, būdama įstaigos dalininkė ir 15 metų neatlygintinai sudariusi galimybę naudotis jai priklausančiomis patalpomis Vilniaus centre, rėmusi ją finansiškai, neturi įstaigos veiklai jokios realios įtakos. Negana to, pernai, padedant kai kuriems tuomečiams savivaldybės politikams, galimai buvo suregztas planas, kaip užvaldyti savivaldybei priklausančias patalpas sostinės centre.

Nauji dalininkai

Kaip "Vilniaus dienai" sakė I.Skuodienė, pernai rugsėjo 27 d. "Mano guru" direktorė Reda Sutkuvienė, Verslo konfederacijos prezidento Valdo Sutkaus žmona, argumentuodama, kad įstaiga nori dalyvauti Europos socialiniuose projektuose, pateikė prašymą papildyti VšĮ valdybą dar dviem dalininkais. Vienas iš jų – Lietuvos antstolių rūmai, kitas – fizinis asmuo Leonarda Kuodienė. Irgi pernai spalio 31 d. tuometė administracijos direktorė Alma Vaitkunskienė leido priimti du naujus dalininkus į valdybą. Lapkričio 3 d. buvo patvirtinta nauja VšĮ valdyba, kurioje iš 5 narių savivaldybei atstovauja tik vienas. Lapkričio 8 d. A.Vaitkunskienė miesto tarybos sprendimu buvo atleista iš administracijos direktoriaus pareigų.

"Kitaip sakant, A.Vaitkunskienė paskutinėmis savo valdymo dienomis priėmė sprendimus, kurių ji nederino su meru ir politine vadovybe. Administracijos direktorius juk turėtų veikti savivaldybės naudai, tačiau iš dokumentų matome, kad buvo veikiama visiškai priešingai, – teigė I.Skuodienė. – Dabar jeigu susirenka visi įstaigos "Mano guru" dalininkai ir sprendžia tolesnės įstaigos veiklos klausimus, nuo savivaldybės, kuri yra patalpų valdytoja, yra vos vienas žmogus, kuris atstovauja ir suformuoja savivaldybės poziciją. Tai panašu į klasikinį patalpų užvaldymo modelį, kai tu "įdedi" į įstaigos valdybą žmones, kurie yra tau lojalūs, bet neturi nieko bendra sau savivaldybe, kuri yra patalpų valdytoja. Taip savivaldybė praktiškai prarado tų patalpų kontrolę, įstaigoje jokios valdymo galios neturi, nors įdeda ir įdėjo daugiausia pridedamosios vertės."

Savivaldybei priklausančių patalpų Vilniaus gatvėje, kuriose įsikūrusi kavinė "Mano guru", norėtų daug kas, ypač, jei galima gauti pigiau nei rinkos kaina.

Trūksta inovatyvumo

Šiemet savivaldybei bandant efektyvinti VšĮ "Socialiniai paramos projektai" veiklą ir pateikus įstaigos valdybai siūlymus dėl galimų naujovių, jie buvo atmesti. Kitaip sakant, savivaldybė turi patalpas ir negali nei jomis disponuoti, nei daryti įtakos veiklai jose. Jei tos patalpos būtų, pavyzdžiui, kam nors nuomojamos rinkos kaina, savivaldybė gautų nemažą sumą, kurią galėtų panaudoti bendruomenės labui, skirti organizacijoms, kurios dirba su priklausomais asmenimis.

"Dabar verslininkai, jausdami socialinę atsakomybę, įdarbina imigrantus, neįgaliuosius, žmones savo iniciatyva, neprašydami iš savivaldybės jokios paramos. Už tai šiais laikais verslas neima pinigų, neprašo patalpų iš savivaldybės ar papildomų dotacijų, – sakė savivaldybės atstovė. – O "Mano guru" gauna neatlygintinai patalpas, dar uždirba pinigų subnuomodami rinkos kaina tas patalpas tretiesiems asmenims, dalyvauja įvairiuose socialiniuose projektuose ir iš jų gauna pinigų, ir, maža to, dar prašo savivaldybės, kad ši padėtų jiems išsilaikyti. Manyčiau, arba į tą klausimą tu žiūri inovatyviai, arba uždarai. Galiausiai socialinių projektų idėjos keičiasi ir į savivaldybę ateina įvairių organizacijų, kurios taip pat pasiūlo įvairių socialinių projektų. "Mano guru" galėtų kooperuotis su kitais socialinių projektų iniciatoriais."

Savivaldybės atstovai akcentavo jokiu būdu nekalbantys apie tai, jog patalpas iš "Mano guru" reikėtų atimti, tikrai nenori žlugdyti socialinio verslo. Kalbama apie tai, kad "Mano guru" turėtų bendradarbiauti su kitomis socialinę veiklą vykdančiomis organizacijomis, ieškoti būdų, kaip efektyviau tas patalpas panaudoti, kaip sukurti pridėtinę vertę Vilniaus gyventojams.

Užsidirbdavo patys

VšĮ "Socialiniai paramos projektai" vadovė R.Sutkuvienė neneigė – patalpų nuoma "Mano guru" nekainuoja. Tačiau iš uždirbtų pinigų tenka mokėti už komunalines paslaugas, šildymą, patalpų priežiūrą, remontą, atlyginimus.

"Iš savivaldybės finansinės paramos nelabai sulaukiame. Daugelį metų mūsų veiklai apskritai jokios paramos savivaldybė neskirdavo, nors kreipėmės ne kartą, – sakė "Mano guru" vadovė. – Kadangi pernai dėl užsitęsusio Vilniaus gatvės remonto patyrėme labai didelius nuostolius, vėl kreipėmės pagalbos į savivaldybę. Pernai ir šiemet mums šiek tiek skyrė lėšų komunalinėms išlaidoms padengti – jau buvome įsiskolinę ir nesugebėjome tiek uždirbti, kad galėtume susimokėti."

VšĮ steigimo sutartyje, anot R.Sutkuvienės, buvo numatyta, kad pirmus trejus metus rems savivaldybė, kadangi veikla dar nebuvo vykdoma, o komunalinius mokesčius, už šildymą mokėti reikėjo. Vėliau "Mano guru" paramos ir nebeprašydavo – susimokėdavo iš to, ką uždirbdavo.

"Mūsų tikslas – sukurti darbo vietas, padėti tiems žmonėms patiems užsidirbti ir išsilaikyti, – sakė verslininkė. – Iki Vilniaus gatvės remonto dribome pelningai, o tada prasidėjo minusas. Negana to, dėl taršos užsikimšo ventiliacinės sistemos, todėl savivaldybės prašėme pinigų remontui. Gavome atsakymą, kad tam nėra teisinio pagrindo. Kadangi sugedus ventiliacijos sistemai dirbti nebegalėjome, teko labai operatyviai imtis priemonių arba visai uždaryti kavinę ir atleisti per 20 darbuotojų. Kreipėmės pagalbos viešai, atėjo savanoriai, įmonės darė mums nuolaidų, ir šiek tiek atsinaujinome, bet skolos dar padidėjo."

R.Sutkuvienės teigimu, "Mano guru" labiau norėtų patys užsidirbti, o ne egzistuoti iš paramos. Savivaldybė, kitos valstybinės įstaigos, galėtų kavinę paremti, pirkdami iš jų maistą, aptarnavimą visokiems furšetams, banketams, tačiau to taip pat nesulaukiama.

Idėja – savivaldybės

Tai, kad VšĮ turi papildyti nauji dalininkai, pasak įstaigos atstovės, buvo pačios savivaldybės mintis, todėl keista, kad dabar savivaldybė kažkuo nepatenkinta. Tai buvo dar prie ankstesnės savivaldybės administracijos direktorės A.Vaitkunskienės. Ji kvietėsi nevyriausybininkus į susitikimą dėl socialinių paslaugų teikimo, nevyriausybininkų įsitraukimo į savivaldybės vykdomas priemones.

"Tuo metu buvo sudėtinga situacija "Socialiniuose paramos projektuose", nes kaip tik vyko remontai. Negana to, sužinojau, kad negalėsime teikti Europos socialiniam fondui paraiškos, nes dalininkai neatitiko statuso – daugiau nei 50 proc. steigėjas organizacijos yra savivaldybė ar Vyriausybės pavaldžios įstaigos. Tad mūsų VšĮ neatitiko reikalavimų pareiškėjams. Tą problemą išsakiau ir savivaldybės administracijos direktorė pareiškė, kad greitai galime išspręsti tą klausimą priimdami naujų dalininkų. Tad mes radome, kas galėtų būti mūsų naujieji dalininkai – prisikalbinome tuos, su kuo jau buvome dirbę ir kas galėtų prisidėti prie mūsų veikos. Taip dalininkais tapo Lietuvos antstolių rūmai, sprendžiantys mūsų integruojamų žmonių finansines problemas, ir savanorė L.Kuodienė, nemažai dirbusi priklausomybių srityje", – pasakojo R.Sutkuvienė.

Vilioja patalpos

Savivaldybės siūlymas, kaip efektyvinti įstaigos veiklą, valdybai nepasirodė priimtinas. Kaip pasakojo R.Sutkuvienė, savivaldybė siūlė priimti į įstaigą dar vieną dalininką – viešąją įstaigą "Idėja miestui", kuri įsisteigė birželio 20 d. ir kuriai atstovauja šou verslo žmonės, išgarsėję kaip geriausias radijo didžėjų duetas, – "Radistai".

"Buvo pasiūlyta dalį "Mano guru" patalpų – galinę salę – atiduoti "Radistams", kur jie įkurtų radijo stotį. Patalpos miesto centre su vitrininiais langais į Vilniaus gatvę jiems tokiam tikslui labai tiktų, o mums iš to, kaip buvo aiškinama, būtų nauda – reklama, – sakė įstaigos vadovė. – Tačiau tai sumažintų mūsų kavinės staliukų skaičių, o kartu ir pajamas, maždaug per pusę. Negana to, "Radistai" ir jų veikla nelabai atitinka VšĮ tikslus – nėra tie, kurie labai įkvepia keisti gyvenimo būdą."

Galutinį sprendimą priėmė VšĮ valdyba: keturi nariai balsavo prieš, vienas – už. Tad šiam savivaldybės siūlymui dėl įstaigos veiklos efektyvinimo nebuvo pritarta – neįtikino valdybos, kad "Radistai" būtų naudingi įstaigai "Socialiniai paramos projektai" vykdyti psichoaktyvias medžiagas vartojusių ar iš įkalinimo vietų grįžusių asmenų integraciją į visuomenę.

R.Sutkuvienė teigė suprantanti, kad patalpos Vilniaus gatvėje, kuriose įsikūrusi "Mano guru" – daugelį, o ypač – verslininkus viliojantis "kąsnelis". Kiekvienais metais iš verslo atstovų ji sulaukia ne vieno prašymo ar net reikalavimo "užleisti" patalpas. Tai yra gera vieta, patraukli verslui, todėl čia įsikūrusi VšĮ yra daug kam neparanki.