Nebereikės važiuoti į Lenkiją – „Pepco“ parduotuvę atidaro Vilniuje

Balandžio 19-ąją VCUP atidaroma žinomo mažų kainų prekybos tinklo „Pepco“ parduotuvė, užimsianti 550 kv. metrų ploto antrajame prekybos centro aukšte.

Sprendimus diktuoja Vilniaus centro įpročiai

„Šio tinklo parduotuvės atidarymas mūsų prekybos centre žymi nuoseklias pastangas pasiūlyti klientams platų prekių pasirinkimą. Tai ir lėmė mūsų partnerystę su „Pepco“. VCUP pirkėjas – tai visų pirma veiklus žmogus, kuris planuoja savo pirkinius, ieško jų konkrečioje vietoje, dažniau renkasi mažesnes parduotuves ar prekybos centrus arti savo darbo vietos ar namų, be to, vertina pasiūlymą įsigyti visiškai naują daiktą neišlaidaujant“, – teigia prekybos centro VCUP generalinė direktorė Ona Nevinskienė.

Anot jos, VCUP sprendimus jau kelerius metus iš eilės diktuoja ne tik geografija, bet naujos apsipirkimo tendencijos. Vis daugiau žmonių taupo laiką bei įvertina galimybę visas prekes ir paslaugas gauti vienoje vietoje, siekiant greito ir gero rezultato už gerą kainą.

O. Nevinskienės teigimu, pirkėjai – greitai apsipirkti mėgstantys, dažniausiai Vilniaus centre dirbantys, veiklūs žmonės, kuriems rūpi sutaupyti ir laiko, ir pinigų. Ji neatmeta minties, kad kai kurie jų pigesnių aprangos ar namų apyvokos prekių dairydavosi Lenkijoje – dabar šį jų poreikį patenkins „Pepco“.

Viskas, ko reikia šeimai su vaikais

„Dabar didžiajai daliai mūsų pirkėjų užtenka valandos, per kurią jie gali ir pavalgyti, ir apsipirkti, ar net pasinaudoti mūsų centre esančia savitarnos skalbykla. „Pepco“ mums yra puiki galimybė sustiprinti vaikiškų drabužių pasiūlos poziciją, nes didelė mūsų pirkėjų dalis, lygiai, kaip ir šiame mažų kainų tinkle, yra šeimos, turinčios vaikų iki 14 metų amžiaus“, – sako VCUP vadovė.

Vietoje nuolaidų – mažos kainos kasdien

„Nuo pat pradžių Vilniuje išlaikysime savo parduotuvių koncepciją, kurią apibūdinome kaip „daugiau už mažiau – kasdien“. Tai galioja visoms 30 prekių kategorijų mūsų tinkle. Tikimės, kad šią mūsų poziciją pamėgs vilniečiai, ypač dėl to, kad įsikūrėme pačiame miesto centre, be to, prekybos centre, po kurio stogu galima įsigyti ir maisto produktų. Šie du kriterijai mums buvo esminiai, renkantis vietą Vilniuje“, – sako „Pepco“ Baltijos šalių operacinės veiklos vadovas Aleksandras Čikaidze.

Žinomo mažų kainų prekių tinklo „Pepco“ parduotuvės šiuo metu veikia jau devyniose Europos šalyse: Lenkijoje, Čekijoje, Kroatijoje, Slovakijoje, Rumunijoje, Slovėnijoje, Vengrijoje, Lietuvoje ir Latvijoje. Rytų ir Vidurio Europos šalyse veikiančiose daugiau nei 1300 tinklo parduotuvių kas mėnesį apsilanko daugiau nei 12 mln. pirkėjų. Apie 60 proc. „Pepco“ prekių yra aprangos kategorijos prekės, kiti 40 proc. priskiriami namų apyvokos kategorijai: žaislai, tekstilės produktai, namų patogumui ir dekoravimui skirti daiktai.

VCUP antrajame aukšte atidaryta „Pepco“ parduotuvė yra pirmoji šio tinklo parduotuvė Vilniuje ir ketvirtoji Lietuvoje. Pirmąją parduotuvę Baltijos šalyse „Pepco“ atidarė 2017 m. Planuojama, jog iki 2020 m. Lietuvoje veiks 50 „Pepco“ parduotuvių.

Pataria, kaip efektyviai apsipirkti atidarymo metu

„Pepco“ atidarymo metu prognozuojamas intensyvus VCUP lankytojų srautas. Prekybos centro vadovė pataria, ko reikėtų imtis, kad apsipirkimo rezultatai būtų kuo artimesni lūkesčiams.

Namuose gerai apgalvokite, ko jums iš tikrųjų reikia, ir pasiruoškite reikalingų prekių sąrašą

Įvertinkite prekybos centre įsikūrusius prekių ženklus ir jų prekių kryptis. Prekybos centre aiškiai matomi užrašai jums padės greičiau surasti tai, ko reikia.

Peržiūrėkite jus sudominusio konkretaus prekių ženklo svetainę internete. Ten galite rasti daug informacijos apie esamą asortimentą ir kainas.

Dar būdami namuose įvertinkite jums ar jūsų vaikui reikalingo drabužio dydį. Tai galite padaryti užsirašę matmenis nuo jums tinkamo drabužio vidinės etiketės. Pasiimkite matavimo priemonę: galbūt norėsite pamatuoti parduotuvėje esantį drabužį.