Nacionalinio stadiono statybos: derybas tęs tik su „Axis Industries“

Vilniaus nacionalinio stadiono vadovas ir akcininkas Renatas Načajus naujienų agentūrai ELTA teigia, kad komisijos sprendimą skųs.

„Manome, kad turinys yra svarbiau už formą. Dabar pagal procedūras teiksime pretenziją komisijai dėl jos sprendimo, jeigu gausime neigiamą atsakymą, kreipsimės į teismą“, - Eltai sakė R. Načajus.

Konkurse palikti tik vieną dalyvį trečiadienį nusprendė konkurso komisija, sudaryta iš savivaldybės administracijos, Kūno kultūros ir sporto departamento, Vidaus reikalų ministerijos atstovų, „Investuok Lietuvoje“ ir Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertų.

Vilniaus nacionalinis stadionas pasiūlymą pateikė ne elektroniniu būdu, o užklijuotame voke, nors taisyklės tai draudžia.

„Savivaldybė tai aptarė tiek su projekto partneriais, tiek konsultantais, ir visi jie laikosi nuomonės, kad antrasis konkurso dalyvis - Vilniaus nacionalinis stadionas - pažeidė konkurso sąlygas ir negali keliauti į kitą konkurso etapą. Pirkimo sąlygose yra nustatyta, kad preliminaraus pasiūlymo negalima pateikti kitomis techninėmis priemonėmis nei per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą“, - teigiama pranešime.

R. Načajaus teigimu, Vilniaus nacionalinis stadionas sąlygas pažeidė dėl to, kad sistema neveikė, todėl nebuvo įmanoma pateikti pasiūlymo elektronine forma. Tačiau tai, jo nuomone, neturėtų trukdyti toliau dalyvauti konkurse.

Savivaldybė savo pranešime taip pat skelbia, kad laikosi nuomonės, jog Vilniaus nacionalinio stadiono pasiūlymas buvo pateiktas, tačiau „darbo grupę konsultuojantys Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertai, taip pat Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė kitokią nuomonę.

„Axis Industries“ konsorciumą sudaro „Venetus Capital“ ir „Kauno arena“, bendradarbiaujančios su tarptautine architektų kompanija „Populous“ ir lietuviais „Cloud architektai“.

„Pagrindinis mūsų uždavinys - užtikrinti, kad milžiniškos sporto ir socialinės infrastruktūros projektas būtų tvarus, gyvybingas ir veikiantis, orientuotas į kokybiškas paslaugas. Siekiame, kad neliktų ateičiai užprogramuotų problemų“, - sakė„Axis Industries“ konsorciumo atstovas Julius Dovidonis.

Po komisijos vertinimo, „Axis Industries“ kviečiama dalyvauti kitame etape, kurio metu turės parengti ir pateikti jau išsamius projekto pasiūlymus: Daugiafunkcio komplekso detalizuotą urbanistinį ir architektūrinį sprendinį, finansinės veiklos modelį ir komercinės veiklos verslo planą. Šis pasiūlymas bus vertinamas iki birželio vidurio, vėliau prasidės oficialios derybos su potencialiu stadiono statytoju.

Koncesijos sutarties pasirašymas, įvykus deryboms ir parengus paraišką ES finansavimui gauti, numatytas 2019 metų vasarą.

Stadionas turi būti pastatytas Šeškinėje, šalia prekybos centro „Akropolis“.

Anot „Axis Industries“, po nebaigtų statybų likę betoniniai stadiono griaučiai statybas apsunkins.

Planuojama, kad komplekse bus įrengtas ne mažiau 15 tūkst. vietų stadionas, sporto muziejus. Komplekse atsiras 300 vietų vaikų darželis, ne mažiau kaip 3 futbolo aikštelės, lengvosios atletikos stadionas, sporto salės, kultūros ir ugdymo veiklų centas, biblioteka.

„Axis Industries“ stadiono kompleksą pasiūlė pastatyti už 79,9 mln. eurų, o Vilniaus nacionalinis stadionas - už 77,9 mln. eurų. Laimėtojas 25 metus turėtų valdyti stadiono kompleksą.

Senuosius griaučius galima tik nugriauti

Vieninteliai nacionalinio stadiono statybos konkurse likę dalyviai teigia, kad senieji taip ir nebaigto statyti stadiono griaučiai yra nepanaudojami ir turės būti nugriauti.

„Icor“ koncerno bendrovės „Axis Industries“ partnerės tarptautinės architektūros įmonės „Populous“ atstovas tikina, kad griaučiai bus nugriauti, o jų likučiai panaudoti dar kartą.

„Nėra vilties griuvėsių panaudoti, bet mes juos perdirbsime - nugriausime ir betoną panaudosime mūsų statybose“, - sakė „Populous“ architektas Damonas Lavellas.

Tiesa, jis žada, kad dalį stadiono griuvėsių paliks kaip paminklą istorijai. Kelios arkos stovės objekto pakraštyje.

Jo teigimu, naujasis stadionas Šeškinėje, šalia prekybos centro „Akropolis“, iš dalies bus po žeme, todėl sugers triukšmą.

„Kadangi tai daugiafunkcinis objektas, jame bus rengiami koncertai ir toks sprendimas padės sugerti garsus“, - tikino architektas.

Konsorciumo atstovas Aleksandras Sanikovas teigia, kad pagal pasirinktą stadiono finansavimo modelį, institucijos už stadioną 79,9 mln. eurų (be PVM) turėtų sumokėti per ketverius metus. Per pirmus trejus metus turėtų sumokėti 49 proc., o per pirmus objekto veiklos metus - likusią sumą. Vien nacionalinio stadiono statybos kainuos 33,8 mln. eurų (be PVM), jos nebus remiamos Europos Sąjungos (ES) lėšomis. Likusių objektų statyba turėtų gauti 85 proc. ES paramos.

„Mes savo pasiūlyme pateikėme tik tuos skaičius, už kuriuos atsakome. Tuos, kuriuos gebėjome suplanuoti, suprognozuoti. Nedėjome jokių neprognozuojamų, nepagrįstų skaičiavimų ar diskutuotinų prielaidų“, - projekto pristatyme teigė A. Sanikovas.

Pasak jo, vėliau, per 22 metus, kai konsorciumas prižiūrės objektą, savivaldybė per metus privalės mokėti 112 tūkst. eurų už jai priklausančių objektų priežiūrą. Kitas paslaugas savivaldybė galės pirkti pagal poreikį. Anot jo, konsorciumas nenori, kad savivaldybė įsipareigotų pirkti tam tikrą kiekį paslaugų.

„Principas - jokių subsidijų, nes subsidijavimas yra netvarus, tokie projektai patenka į politikų nemalonę, nutrūksta subsidijos, prasideda problemos, todėl mes siūlome kokybiškas paslaugas už pinigus“, - tikino A. Sanikovas.

Anot jo, jeigu savivaldybė pirks mažiau paslaugų, konsorciumas ieškos kitų klientų.

„Mes patys jį valdome ir patys imamės jo veiklos išlaikymo“, - sakė kitas konsorciumo atstovas Julius Dovidonis.

Objekte po 20 dienų kasmet renginiams nori turėti Vyriausybė. Skaičiuojama, kad tai jai kainuos apie 17 tūkst. eurų už dieną.

Paklaustas, ar ieškos teisinių priemonių, jeigu konkursas būtų nutrauktas, mat jame likęs tik vienas dalyvis, J. Dovidonis tikino, kad konsorciumas „nori ir gali įgyvendinti projektą, klausimas, ar to nori ana pusė“.

J. Dovidonis tikina, kad objektas iš tiesų yra daugiafunkcis, o nacionalinis stadionas sudaro tik mažą projekto dalį.

„Tai yra ir šešios krepšinio aikštelės, lengvosios atletikos stadionas, muziejus, specifinis objektas - vaikų darželis“, - projekto pristatyme žiniasklaidai sakė J. Dovidonis.

S. Skvernelis: įstatymas leidžia tą padaryti

Premjeras Saulius Skvernelis sako, kad Nacionalinio stadiono komplekso koncesijos konkurse gali dalyvauti ir vienas rangovas, o pagrindinis siekis – galiausiai turėti pastatytą stadioną.

Manau, kad rimtas investuotojas, kuris ketina dalyvauti tokiame projekte, tikrai nelaukia paskutinės minutės.

„Visada yra blogai, kai pasirinkimas yra iš vieno, bet turime vertinti, ar įstatymas leidžia tą daryti. Jei įstatymas leidžia padaryti, ta kandidatūra, kad ir vienintelė, ji turi būti įvertinta“, – paklaustas, kaip vertina, kad Nacionalinio stadiono konkurse liko vienintelis dalyvis, žurnalistams trečiadienį Vyriausybėje teigė ministras pirmininkas.

Konkurso komisija trečiadienį nusprendė derybas toliau tęsti su vieninteliu likusiu jo dalyviu – koncerno „Icor“ valdoma inžinerinių produktų ir sprendimų bendrove „Axis Industries“ bei jos partneriais. Kito konkurso dalyvio bendrovės „Vilniaus nacionalinis stadionas“ pasiūlymas buvo atmestas, nes įmonė jį pateikė ne per informacinę viešųjų pirkimų sistemą, kaip to reikalavo konkurso sąlygos, o užklijuotame voke.

„Šitas projektas yra ypatingai svarbus ir keista kalbant apie tokio masto objektus ir investicijas, kada antras potencialus dalyvis tiesiog pora minučių pavėlavo patekti, tai darė paskutinę dieną. Manau, kad rimtas investuotojas, kuris ketina dalyvauti tokiame projekte, tikrai nelaukia paskutinės minutės“, – kalbėjo S. Skvernelis.

Anot jo, iš Vilniaus savivaldybės ir Kūno kultūros ir sporto departamento atstovų sudaryta konkurso komisija turi užtikrinti dalyvių pasiūlymo vertinimo skaidrumą.

„Vis tiek norisi visiems vilniečiams ir daugumai Lietuvos žmonių, kad galiausiai būtų tas projektas sėkmingai įgyvendintas“, – sakė premjeras.