Nacionalinio stadiono konkurse – dviprasmiška situacija

Pasiūlymą atnešė voke

Vilniaus savivaldybė laikosi pozicijos, kad galioja abu pasiūlymai – tiek koncerno „Icor“, tiek ir kritikos sulaukęs bendrovės Vilniaus nacionalinis stadionas pasiūlymas.

Konkurso sąlygos numatė pasiūlymus pateikti per elektroninę sistemą, tačiau bendrovė Vilniaus nacionalinis stadionas, baigiantis terminui, pasiūlymą atnešė voke.

VPT direktoriaus pavaduotoja Sonata Vaitukaitytė BNS teigė, kad Vilniaus nacionalinis stadionas dėl nežinomų priežasčių negalėjo pateikti pasiūlymo per centrinę viešųjų pirkimų sistemą (CVP IS), tačiau pateikė popierinį variantą, likus kelioms minutėms iki termino pabaigos – gruodžio 8 dienos 12 valandos.

To pasiūlymo tiesiog nėra, turėtų būti vertinami tik tie pasiūlymai, kurie gauti elektroninėmis priemonėmis.

Tarnyba informavo savivaldybę ir bendrovę, jog gruodžio 8 dieną nebuvo viešųjų pirkimų sistemos sutrikimų.

„Savivaldybei ir tiekėjui sakome, kad nematome CVP IS trikdžių ir dėl to nėra pagrindo pratęsti paraiškų pateikimo terminą. (Vilniaus nacionalinio stadiono – BNS) pasiūlymas yra negaliojantis, nes buvo nurodyta, kad tai yra elektroninė procedūra. To pasiūlymo tiesiog nėra, turėtų būti vertinami tik tie pasiūlymai, kurie gauti elektroninėmis priemonėmis“, – BNS sakė S. Vaitukaitytė.

Anot jos, buvo bandyta pateikti paraišką elektroniniu būdu, tačiau neaišku, kodėl to nepavyko padaryti. VPT atstovė sakė, kad anksčiau tokių atvejų yra pasitaikę, dažniausiai taip nutinka, nes tiekėjai pasilieka per mažai laiko.

Vilniaus nacionalinio stadiono vadovas ir vienas iš akcininkų Renatas Načajus praėjusią savaitę teigė nenorintis komentuoti situacijos telefonu, tačiau klausimus jam nusiuntus raštu, atsakymo BNS kol kas nesulaukė.

Dviprasmiška situacija

Centrinės projektų valdymo agentūros Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus viršininkė Jekaterina Šarmavičienė taip pat sako, kad Vilniaus nacionalinio stadiono pasiūlymas neturėtų būti vertinamas, tačiau situacija nėra paprasta.

„Suprantame situaciją, kad po kelių metų darbo prieiname tašką, kad lieka vienas pasiūlymas, tai vėl nėra geras dalykas. Dviprasmiška situacija ir nesinori, kad sugriūtų visas darbas, bet lygiai taip pat norisi išlaikyti vienodas teises ir bendruosius principus. Mūsų nuomonė bent jau kol kas buvo, kad negalima priimti pasiūlymo, kuris pateiktas bendromis priemonėmis ir neatitinka reikalavimų“, – BNS sakė J. Šarmavičienė.

Anot jos, galutinį sprendimą dėl paraiškų vertinimo turėtų priimti perkančioji organizacija – Vilniaus savivaldybė ir Kūno kultūros ir sporto departamentas.

Vilniaus mero patarėjas Aleksandras Zubriakovas BNS teigė, kad konkurso komisija vertina dviejų dalyvių pasiūlymus, nes jie abu yra galiojantys.

„Savivaldybė traktuoja, kad buvo gauti du pasiūlymai, nevertindama, ar tai yra elektroniniu, ar popieriniu būdu gauti pasiūlymai. Vienas pasiūlymas pateiktas per centrinę viešųjų pirkimų sistemą, kitas buvo gautas užklijuotame voke. (...) Savivaldybė vertina pasiūlymus ir jų turinį, o ne kokiu būdu jie buvo pateikti“, – BNS sakė A. Zubriakovas.

Kūno kultūros ir sporto departamento vadovas Edis Urbanavičius BNS teigė kol kas nenorintis komentuoti konkurso eigos ir informavo, kad sprendimai turėtų būti priimti komisijos posėdyje trečiadienį.

Anot jo, preliminarius neįpareigojančius pasiūlymus reikia įvertinti iki vasario 10 dienos, tačiau tikimasi, jog tai bus padaryta per sausį. Vėliau konkurso dalyviai turės pateikti išsamius įpareigojančius pasiūlymus, o juos įvertinusi savivaldybė šių metų pabaigoje turėtų pradėti derybas su pasirinktu koncesininku.

25 metų trukmės sutartį su konkurso nugalėtoju numatoma pasirašyti 2019 metų vasarą.

Nacionalinio stadiono komplekso konkurse „Icor“ valdoma inžinerinių produktų ir sprendimų bendrovė „Axis Industries“ su partneriais visus darbus siūlo atlikti už 79,9 mln. eurų, o Vilniaus nacionalinis stadionas kartu su Turkijos grupe „Kayi Insaat“, stačiusia prekybos centrą „Ozas“ Vilniuje, – už 77,886 mln. eurų.

Savarankiška Turkijos grupės paraiška ankstesniame konkurso etape buvo atmesta kaip neatitikusi kvalifikacijos. Turkai vėl atsirado jau kaip Vilniaus nacionalinio stadiono partneriai po to, kai viena didžiausių Lenkijos statybos bendrovių „Budimex“ atsisakė dalyvauti konkurse.

Kiek anksčiau iš konkurso buvo eliminuota Italijos įmonė „Pessina Costruzioni“, nespėjusi laiku pateikti paraiškos ir konkurso organizatoriams nusprendus nepratęsti jų pateikimo termino.

Apribojimo dėl popierinių pasiūlymų nėra?

Bendrovės Vilniaus nacionalinis stadionas vadovas Renatas Načajus paaiškino, kodėl negalėjo pateikti pasiūlymo per centrinę viešųjų pirkimų sistemą.

„Preliminarus pasiūlymas bei visi prie jo pridedami dokumentai buvo sukelti į CVP IS sistemą, tačiau jau galutiniame etape, paspaudus mygtuką „pateikti pasiūlymą“, paaiškėjo, kad pasiūlymo pateikti nepavyksta. Pažymime, kad iki pasiūlymų pateikimo termino atlikome visus pasiūlymo pateikimo veiksmus, kurie buvo nurodyti pasiūlymo pateikimo procedūros aprašyme. Apie šią situaciją iš karto informavome Koncesijos konkurso komisiją ir paprašėme pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą, kol išsispręs minėti nesklandumai.

Taip pat, įsitikinę, kad nei konkurso sąlygose, nei LR Koncesijų įstatyme nėra imperatyvaus apribojimo dėl popierinių pasiūlymų pateikimo, iki nustatyto termino pateikėme popierinį pasiūlymo variantą, kuris atitinka į sistemą įkeltą pasiūlymą. Pasiūlymas iš anksto nebuvo teikiamas siekiant užtikrinti pasiūlymo konfidencialumą iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

Be to, 2017 m. kovo mėn. Italijos įmonė „Pessina Costruzioni“ privalėjo nutraukti dalyvavimą konkurse dėl to, kad nespėjo pateikti pasiūlymo dėl sistemos nesklandumų, VPT rekomendavo savivaldybei situaciją vertinti atsižvelgiant į pasiūlymo turinį bei faktines aplinkybes, o ne sistemos formalumus. Manome, kad dar kartą neatsižvelgus į turinio viršenybę prieš formą, iškyla rizika, jog šiame nacionalinės reikšmės konkurse liks tik vienas dalyvis ir taip bus pamintas visuomenės interesas išrinkti jai priimtiniausią stadiono projektą,“ – komentavo įmonės vadovas.